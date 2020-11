***Fosas y cuerpos

El terrible hallazgo de 61 cuerpos en fosas clandestinas en Salvatierra, y otros más de 40 que se mencionan en Cortazar (aunque del último la Fiscalía no ha precisado datos) tiene a las familias con la angustia de que les digan cuándo se tendrá la identificación de los restos para pasar de los números a las personas con nombre.

***Ya ni la burlan

El podcast “El Café de la Mañana” de Spotify y Reforma, recordó aquella declaración de la vocera, Sophia Huett, del 3 de septiembre de 2019, en la que presumía la eficacia de las autoridades que ni tiempo daba de desaparecer cuerpos.

***Para recordar

Así dijo: “Afortunadamente en Guanajuato el hecho de que haya instituciones fuertes tanto en materia de seguridad como de procuración de justicia, no permite esta laguna o periodo de tiempo en donde el delincuente busca ocultar los cuerpos”.

***Carpetazo

Casi cuatro meses después, la Fiscalía General del Estado ya resolvió archivar la carpeta de investigación que se tenía en contra de tres mujeres familiares de desaparecidos y otra más activista social, las cuatro detenidas y puestas en libertad horas después luego de una manifestación el 10 de julio en Guanajuato capital.

*Primer paso

Este caso se había convertido en permanente reclamo de los familiares de desaparecidos no sólo a la Fiscalía, sino directamente a la Secretaría de Gobierno y al gobernador Diego Sinhue, y minaba la de por sí poca confianza a la autoridad.

*Abrir el diálogo

Lo anterior es una señal insuficiente, pero indispensable, para tener condiciones de diálogo entre los colectivos y el Estado, principalmente con las comisiones tanto de Búsqueda de Personas como la recientemente instalada de Atención a Víctimas.

*Nada para nadie

Para cerrar todo el capítulo de una vez, la Fiscalía acumuló otras dos carpetas al archivo, una es la denuncia de las mujeres contra el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y los elementos policiacos por reprimir la protesta.

*Lo impugnarán

Y la otra, que ni se sabía, en contra de Pepe Gutiérrez, representante de “A tu Encuentro”, señalado de lesionar a dos elementos policiacos con una camioneta. En el caso de la denuncia contra Álvar y sus policías, el abogado de las cuatro mujeres, Roberto Saucedo, adelantó que tiene la instrucción de impugnar el archivo.

***Vivienda, subsidio

Con un evento virtual el gobernador Diego Sinhue y el presidente municipal, Héctor López, dan banderazo hoy al “Programa Impulso a la Vivienda León 2020”, con el que se ejecutarán proyectos de vivienda beneficiados con el subsidio Estatal.

*Hasta $100 mil

Hay que recordar que se trata de los 100 millones de pesos que desde el año pasado anunció Diego Sinhue a la Canadevi y que se aprovecharán para aterrizar apoyos directos de hasta $100 mil pesos a los adquirientes de una vivienda económica. El plan ya se puso en marcha en Irapuato, Celaya y ahora León.

*Los proyectos

En el caso de León el IMUVI convino con la Cámara de Vivienda los siguientes proyectos que se beneficiarán del subsidio: Buenos Aires, 72 viviendas; León I, 20 viviendas y Cumbres de La Piscina, con 98 acciones, y podría sumarse algún otro.

*Villas de San Juan

De la misma bolsa saldrá otro subsidio de 8 millones de pesos para otro proyecto de 144 viviendas en Villas de San Juan, pero en ese el IMUVI no va con la Canadevi.

***Retrasados

Con 26 días de retraso, les fue entregado el proyecto de Ley de Ingresos 2021 a los miembros de la Comisión de Hacienda en Celaya, que tienen dos semanas para revisarlo. Se esperan menos ingresos, y por tanto un gasto más austero que el de este año, aunque eso sí proyecta un aumento del 3.5% en las tarifas de agua.

*Martín, el sueño

El que anda más activo que nunca en sus redes sociales es el subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno del Estado, Martín López Camacho que quiere ser candidato del PAN a la Alcaldía de Celaya. Órale.

*Bateador emergente

Ante la falta de perfiles panistas y que los que están no convencen a la cúpula blanquiazul, no se descarta que el ex alcalde de Apaseo el Alto sea el elegido.

***¿Ignorados?

La Organización Proletaria de Izquierda (OPI) denunció que el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, se niega a recibirlos pues desde hace más de un año han enviado documentos para mostrarle sus inquietudes sobre seguridad, comercio y vivienda.

*Exigen

Ahora con la pandemia volvieron a buscarlo en su reclamo por vender sus productos para el 12 de diciembre, pero cuando les dijeron que no se encontraba en la Presidencia amenazaron con manifestarse diario para poder ser atendidos.

Recibe IMUVI reconocimiento

Por el proyecto de autoconstrucción en la colonia Artículo Cuarto Constitucional el Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) recibió una Mención Especial por parte del Consejo de Premiación del Premio Nacional de Vivienda que organiza la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano a través de la Conavi. En el proyecto (que consiste en capacitar, dotar de material y asistir a las familias) también colaboraron la fundación Hábitat para la Humanidad México A.C., la fundación Gilberto A.C. y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). El de León es el único instituto de vivienda del País que recibió la distinción. Actualmente se desarrolla la segunda etapa para dotar de vivienda a 40 familias, que recibirán un subsidio del IMUVI de $50 mil más $5 mil de fundación Gilberto.

Foto: Cortesía IMUVI.