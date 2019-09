***FOX, EMERGENCIA

A los panistas del terruño no es que entusiasme la idea de un regreso de ‘Chente’ Fox a sus filas, pero no le hacen el ‘fuchi’ pues creen que deben unir fuerzas para arrebatarle a Morena la mayoría en el 2021.

***FRENTE ANTI-AMLO

No esperan que vuelva como militante y tampoco lo reciben con medallita. Perdonan pero no olvidan. Hoy “ocupamos de todos”, explican. También a Felipe Calderón le lanzaron el anzuelo, pero no cayó.

***AMIGO DEL PRI

Ya conocen a Fox. Ayer defendió al tlatoani del PRI, ‘Alito’ Moreno: “Amigos del PRI. Él (AMLO) les está mandando este calambre. Alito, adelante con firmeza y valor, hay que aguantar y vencer”, tuiteó.

***MORENA, ARDE

A la vuelta de la esquina con la renovación en la dirigencia de Morena en Guanajuato, la disputa interna se pone ‘color de hormiga’ con la expulsión de las filas del partido de Ernesto Prieto Gallardo. El salmantino tiene un nutrido bloque de militantes en su contra, sin duda, pero también fuerza al interior.

*ERNESTO PESA

Como exjefe estatal de ese partido y excoordinador de la bancada de diputados construyó una estructura, además de ser uno de los fundadores del movimiento junto con su padre Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y hombre cercano a AMLO.

*TALÍA A ESCENA

La grilla se pone más sabrosa porque quien presentó la queja es la michoacana Talía Vázquez, hermana de la senadora Antares, fue mano derecha de Ricardo Sheffield en la campaña a la gubernatura y desde diciembre Subprocuradora de Verificación de la Profeco que encabeza el ex Alcalde panista leonés.

*TRAS EL COMITÉ

Más interesante se pone todo cuando en radiopasillo suena el nombre de Talía como una aspirante a la dirigencia estatal de Morena. No es un camino fácil pues el proceso de la convocatoria establece que hay que ganarse un lugar en las asambleas distritales para llegar a un congreso estatal que elegirá. Ella ya dijo que sí quiere y hará tarea de partido los fines de semana en Guanajuato, como su jefe Ricardo.

*LEVANTA LA MANO

No es la única carta del grupo cercano a la senadora Antares. El leonés Tony Cabrera también quiere. Es miembro fundador de Morena y fue candidato a diputado federal por el distrito 06 en León. Tampoco hay que descartar la opción de apoyar para que se quede la hoy dirigenta, Alma Alcaraz.

*BANCADA DE 4

Lo que al inicio de Legislatura pintaba como una bancada de seis, tuvo primero la baja de la única que ganó por mayoría, María Reveles del PT, de Salamanca, quien pintó su raya y juega con los panistas. Al final quedarán igual que el mini-PRI, con cuatro, aunque sí tendrán el voto de Ernesto contra el PAN.

***POR UNOS TRAGOS

El viernes llegó al escritorio del director de Desarrollo Institucional, José Alberto Martínez, el acta de hechos que le envió el director de Obra Pública, Carlos Cortés, para que revise y sancione al funcionario del área de Alumbrado Público que fue detenido en un Alcoholímetro con unidad oficial.

*(DES) CONTROL ANIMAL

Del penoso caso de otro funcionario municipal que golpeó salvajemente a una perra en el Centro de Control Animal, Desarrollo Institucional está a la espera de la investigación que inició la Contraloría para castigarlo. La sanción que le aplicaron en su momento de tres días no salió de su oficina, aclara.

*PRONTO Y EJEMPLAR

La regidora del Partido Verde, Fernanda Rentería, demandó un castigo enérgico para Gustavo Basaldúa, sólo fue reubicado a otra área de la Administración. “Tenemos que acelerar la investigación y sancionar, no se pueden tener esa clase de personas trabajando, es un ejemplo el que tenemos que dar”. De paso cuestionó que el tema se revise hasta que se difunde en redes sociales y luego en la prensa.

*ACUSADOS ACUSAN

Recuerda el caso de los seis funcionarios de Tesorería despedidos por el escándalo de corrupción en las cuentas de Predial, pues varios de ellos alegaron despido injustificado y el pleito está aún en juzgados.