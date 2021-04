***Fox vs. AMLO

Vicente Fox regresó apapachado al PAN para apoyar sus campañas y en todos los foros que participa destaca la voluntad de PAN, PRI y PRD en su alianza “Va por México” con el propósito de arrebatar a Morena y aliados la mayoría en San Lázaro.

***Nuevo León, Morena no

Pero en el caso de la campaña por la gubernatura en Nuevo León, donde no existe “Va por México”, Fox, al igual que el exgobernador Juan Manuel Oliva, comparten el deseo de que no gane Morena aunque no sea el candidato del PAN el que lo haga.

***En León tampoco

Este miércoles Fox remató con otro tuit: “En Nuevo León no queremos a Morena. En León tampoco. No a la dictadura”. Un día antes retomó la encuesta que da ventaja al candidato de MC en Nuevo León, Samuel García, y tuiteó: “Adelante, con todo...”

***Morena, pleito sin fin

Por enésima ocasión Ernesto Prieto presume que regresa a la dirigencia estatal de Morena y por enésima ocasión la secretaria general en funciones de presidenta, Alma Alcaraz, sale a desmentir. Así reciben las campañas que en cinco días comienzan, luego de su atrabancado proceso de designación de candidaturas.

*Prieto presume

El diputado local de Salamanca subió a redes sociales que este miércoles 31 fue registrada ante el INE su reincorporación como Presidente del Comité Estatal. “Con esta acción ya no hay la más mínima duda de quién ha sido y es el dirigente”, dijo.

*Alma desmiente

Alma, junto con dos integrantes más del Comité Estatal, Paola Quevedo y Rafaela Fuentes, enviaron por la noche un comunicado a la militancia, simpatizantes y medios para rechazar la supuesta reincorporación y asegurar que la Jefa es ella.

*Que va a impugnar

Argumentan que la sesión del Comité Estatal en que se basa su regreso se encuentra impugnada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo cual el INE no puede nombrar a nadie. Y que además no puede ser Presidente y Diputado local al mismo tiempo. Anuncia que habrá de impugnar el asunto.

***Defensa a la libertad

El ataque del presidente López Obrador de que la organización Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras y es parte del movimiento conservador, molesto por evidenciar violaciones de derechos humanos en Notimex, fue reprochado por el activista leonés, Raymundo Sandoval, quien ahí colaboró.

*Solidaridad

El también colaborador de la “Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato” expresó su solidaridad a todo el equipo por su trabajo crítico durante sexenios.

*Amnistía, reconoce

Amnistía Internacional México, que preside otra valiente leonesa, Marcela Villalobos, también se pronunció en apoyo al trabajo de Artículo 19: “Reconocemos la importante labor en defensa de la libertad de expresión y de los DDHH en México”.

*Katya y la pesadilla

También Katya Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se fue duro y directo contra el Presidente: “No es posible esto es como una mala pesadilla de tiranía, conozco a Polo Maldonado (director de Artículo 19) y sé de su integridad, tiene todo mi respeto”, tuiteó.

***Navarro, licencia

Ya tomó protesta el regidor panista Armando López Ramírez como el Alcalde interino de la capital por los siguientes dos meses, mientras que el alcalde tick tocktero Alejandro Navarro se va de lleno a la campaña en busca de la reelección.

*Los suplentes

También tomaron protesta tres regidores: Mariel Padilla, quien era la Secretaria Particular del Alcalde, en lugar de Cecilia Pöhls; Antonio Rangel, que era Coordinador en Desarrollo Social, toma el sitio de Carlos Chávez; y Ricardo Rodríguez, director del Museo de las Momias, en el de Armando López.

*Y faltan más

Cecilia y Carlos van a campaña también buscando otro periodo como regidores. En los siguientes días se aprobará la licencia de otra regidora panista, Margarita Rionda, quien salta a la campaña por la diputación local. Y podría sumarse Magaly Segoviano, de Morena, si su partido la postula también por una diputación local.

***Betty, suspenso

Ayer en sesión del Ayuntamiento de Salamanca a tres regidores se les aprobaron sus solicitudes de licencia: Alma Angélica Berrones, Gerardo José Aguirre y Óscar Ignacio González. La alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, no la presenta todavía. Tal vez espere hasta que el IEEG dé el visto bueno a su registro como candidata del PT.

***Javier, en San Pancho

Otro Alcalde que dejó la silla esta semana es el priista de San Francisco del Rincón, Javier Casillas, quien también buscará su segundo periodo consecutivo (aunque el tercero ya como Presidente). El interinato lo asumió el secretario de Ayuntamiento, Roberto Rocha Sánchez, y para suplir esa vacante fue invitado Israel Hermosillo.

Harán La Judea virtual

La tradicional fiesta de La Judea, celebrada en Purísima del Rincón desde 1872, y que congrega hasta 20 mil personas en las calles del Centro de la ciudad, ante la pandemia se realizará por segundo año consecutivo en modo virtual, transmitiendo cada uno de sus episodios a través de las páginas de Facebook de la Presidencia Municipal y el Patronato Hermenegildo Bustos y su Judea, la organización de la sociedad civil que ha mantenido vivo este patrimonio cultural guanajuatense.

La Judea es un movimiento de teatro popular de contenido profano-religioso, heredado por Hermenegildo Bustos, el célebre artista popular de este municipio.

Foto: Cortesía Instituto Estatal de la Cultura.