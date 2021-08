Fuera pulgas

De la forma como un perro se sacude para quitarse las pulgas, el planeta se sacude para quitarse la plaga que somos los humanos.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, yo no me sacudo para quitarme las pulgas, me mordisqueo, guarf, guarf; me sacudo para quitarme el agua cuando me bañas, eso sí.

S- No molestes, perro, era solo una figura literaria para explicar que el planeta va a sobrevivir a las tonterías que hacemos los humanos, pero la raza humana ¡No!

R- Grrr, pero eso ya se sabe desde el siglo pasado, ecologistas, medioambientalistas, filósofos, humanistas y hasta el ex vicepresidente de USA, Al Gore, han estado advirtiendo del crimen de lesa humanidad que es la contaminación y la depredación indiscriminada de recursos naturales. En el 2018 se publicó el documental 10,000 millones (https://www.youtube.com/watch?v=r9-E00wCRlM), en donde el profesor Stephen Emmott, apoyado por Microsoft y la universidad de Oxford, reunió a un grupo de científicos para analizar los problemas que enfrenta la humanidad y predecir el futuro de la vida en la tierra. El problema es que a pesar de la obviedad del deterioro de la vida en la tierra, del cambio climático y del fin de los recursos naturales, las personas ven el problema como ajeno y no asumen la responsabilidad del daño que causan con su basura, contaminación y reproducción. En adición, están los intereses políticos y económicos asociados a los problemas, por ejemplo, con el calentamiento global pierde la humanidad y perdemos los perritos, pero ganan Canadá y Rusia, ya que sus territorios cerca del ártico se vuelven habitables y productivos, de la forma que al derretirse el hielo se abren vías de navegación más cortas y económicas en beneficio de quienes, como los mencionados, tienen acceso o “soberanía” (aguas territoriales) sobre esos espacios, mientras, se libera el metano (gas invernadero) acumulado en el permafrost ártico (El permafrost, una amalgama de tierra, rocas y arena que se mantiene junta por el hielo.) y en las profundidades heladas del océano, lo que traerá un efecto invernadero peor que el CO2 y acelera el cambio climático que puede aniquilar la vida en la tierra.

El problema parece ser la supuesta “inteligencia” de la raza humana, mi Santias, que les ha permitido dominar e planeta y alterar las cosas y el orden natural, para bien y para mal, complicado esto por la reproducción irracional de la especie humana; de ahí el nombre del video, ¿qué pasará cuando sean diez mil millones de habitantes?... Hoy ya son 7,800 millones de personas y como se siguen reproduciendo a lo tarugo, no tardarán en llegar a los diez mil millones y colapsar el planeta, pues la vida será insostenible y el desarrollo científico humano no será suficiente para enfrentar esa realidad, por una sencilla razón, el planeta es redondo, finito, no crece… El problema es que mientras Uds. se deciden a actuar, se acaban los peces en los océanos a niveles que no pueden reponerse las poblaciones, también acaban con hábitats de especies animales y depredan los bosques y selvas, el amazonas incluido, para usar la tierra en actividades más lucrativas o rentables, lo que exhibe su egoísmo, estupidez e inmoral inconsciencia., ya que impiden los procesos naturales de renovación y de purificación del aire, mientras con su enfermiza adicción al petróleo contaminan todo, empezando por el aire que respiramos, la tierra y el agua donde tiran sus desechos. Mientras la demanda de agua crece al parejo que la depredación de sistemas, lo que genera alteraciones en el clima trayendo lo que hoy vivimos: inundaciones en Zhengzhou, China, ahogando personas en el Metro por las inmensas cantidades de agua, lo que a la vez destruye presas y arruina cultivos, como las granizadas en Milán, con pelotas de hielo del tamaño de aguacates que lesionan personas, destruyen sembradíos, autos y propiedades, en tanto en la India los deslizamientos de tierra a causa de las lluvias destrozan caminos y traen muerte y hambruna además de pérdidas económicas incalculables, lo mismo en Bélgica y en Alemania en donde las inundaciones ya provocaron 150 muertes y contando. Reflexionemos, si eso pasa en un país de primer mundo, imagina lo que sucede en países pobres donde ni siquiera hay manera de contar los muertos y los daños, como en México, África o Centroamérica. Todo ello al tiempo que las sequías traen hambruna y sed en Irán, en Etiopía y en Sudáfrica, con olas de calor superiores a los 50°C que ya provocaron incendios monumentales en Grecia, Rusia, USA y Turquía, incendios que consumen cientos de miles de hectáreas de bosques y vegetación, lo que, en un círculo vicioso incrementa el calor y contamina el aire; y no solo eso, en las costas canadienses y al norte de USA los peces y los mejillones mueren por miles, lo mismo que los salmones en los ríos, por el aumento de temperatura del agua, en tanto se baten records de deshielo en el ártico y Groenlandia, subiendo el nivel de los océanos que amenazan con inundar ciudades costeras y traer más problemas climáticos…

Grrr, el tiempo se acaba, mi Santias, y hacer nada, es la mayor estupidez y crimen que puede cometer la raza humana, porque el planeta ya decidió quitarse, las pulgas humanas… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

