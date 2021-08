Fuera pulgas II

El 9 de agosto escribí: “De la forma como un perro se sacude para quitarse las pulgas, el planeta se sacude para quitarse la plaga que somos los humanos”.

R- Grrr, creo que pierdes el tiempo, mi ínclito humano; la especie humana es básicamente estúpida y como consecuencia su destino es autodestruirse; tenía razón Albert Einstein cuando declaraba: "Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo".

S- No tengo manera de argumentar en contra de tu afirmación, perro, la realidad exhibe que somos la única especie que acaba con su hábitat natural y como consecuencia acelera su extinción en algo parecido a un suicidio colectivo… Sin embargo, por salud mental tengo que pensar que despertaremos y se tomarán acciones para salvar al planeta y a la humanidad.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que traigo mis perrunos labios partidos.

S- No es mi intención hacerte reír, mi Rufo, simplemente creo que si bien históricamente hemos demostrados ser estúpidos, hay chispazos de reflexión y acción que inspiran un sentimiento de esperanza en la humanidad, como lo describe Gerd Leonhard en Youtube: “Lo bueno del futuro y cómo diseñarlo sabiamente”. En donde explica como el futuro está presente ya y de diferentes formas en cada región o país; al tiempo que describe el desarrollo exponencial de la tecnología, lo que generará cambios a una velocidad impresionante que no imaginamos y no anticipamos por lo que sus efectos son impredecibles, de manera tal que los cambios experimentados en los últimos doscientos años, es probable que, dada la aceleración derivada de los propios avances tecnológicos, los vivamos en los próximos diez o veinte años, y no estamos preparados para ello.

R- Grrr, disculpa si sigo siendo escéptico, mi Santias, pero mi experiencia con Uds. los humanos es decepcionante, su egoísmo nos lesiona a todos y ni siquiera tienen remordimiento, mucho menos arrepentimiento por destruir los lugares donde vivimos otras especies; como se decía en la escuela de perros: “Voy derecho y no me quito”, así actúa la humanidad y acaba con nuestras formas de vida al tiempo que acaba con la sustentabilidad de toda la vida… ¿No me crees?, voltea a ver lo que pasa con las abejas; es de todos sabido que el día que se acaben las abejas se acaba la vida, pues ellas están ligadas a la vida vegetal a través de la polinización, la que a su vez está ligada a la vida animal que se alimenta de hierbas, plantas y frutales, etc., etc. Es decir, la cadena alimenticia empieza por los insectos, o quizás desde antes con microbios, bacterias y lombrices que los humanos están destruyendo con sus agroquímicos y pesticidas, no solo amenazando, sino prácticamente acabando con la vida en la tierra. Ello, además de lesionar a la naturaleza y sus ciclos regenerativos con sus prácticas contaminantes de producción, además, se reproducen a lo pendejo y obviamente expulsan a otras especies de sus hábitats, con lo que se genera un doble daño, a mayor población, mayor contaminación y mayor consumo de productos naturales, lo que, en mi opinión, nos lleva de nuevo camino a la extinción.

S- Creo que tienes razón, mi Rufo; ese mensaje de tener todos los hijitos que Dios te mande es idiota y atenta contra la vida misma; lo que como consecuencia, atenta contra la Ley Natural caracterizada por el equilibrio que sustenta la vida. Y si somos creyentes, atentar contra la Ley Natural es atentar contra la Ley de Dios, es decir, reproducirnos a lo tarugo no es mandato divino, sino lo contrario, un atentado contra la vida y la ley divina… Diosito nos dio ojos y un cerebro para ver que la tierra es redonda, y como consecuencia finita.

R- Guau, bien que lo menciones, mi Santias, si queremos tener un futuro como planeta y así dar sustento a la vida, tienen que dejarse de dogmas y empezar a usar el cerebro y a partir de ahí cambiar hábitos de convivencia, de consumo, de reproducción y hasta de elegir sus líderes, pues para sostener la vida no se requieren gobernantes populares, ni simpáticos, ni líderes mesiánicos; se requiere de gente consciente, humanista, honesta e inteligente cuya vocación sea servir y no servirse, caso contrario, el planeta seguirá sacudiéndose las pulgas y plaga que somos los humanos; pero ojo, pues nosotros necesitamos al planeta para sobrevivir, pero, el planeta no nos necesita a nosotros… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos