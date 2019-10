Fuerza femenina

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. La situación que vive la industria del calzado y su proveeduría no es ajena a la presidenta de AMEXME en León, Leticia Venegas Ramírez.

Dentro del organismo también existen mujeres que están al frente de empresas que han tenido que registrar menores ventas que en años pasados, y que han tenido que hacer cambios en la estrategia para mantener sus empresas, pero sobre todo pensando en cuidar las fuentes de empleo que generan.

La también empresaria nos contó que han apostado por crear como organismo y cada empresaria desde su trinchera ideas que favorezcan al impulsar la innovación, el desarrollo de nuevos productos y nuevas formas de atender a sus clientes ante un escenario adverso como el que viven muchos de los sectores no solamente en de Guanajuato, sino a nivel nacional. La sugerencia que ha hecho la titular de Amexme León, es que se mantengan unidas como empresarias, que no bajen la guardia, y se tomen un espacio para hacer revisión de costos, producción que les permita adecuarse a la realidad que hoy se vive.

A rezarle

Hoy 25 de octubre día de San Crispín y San Crispiniano patrón de los zapateros, los industriales del calzado se reunirán con la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, buscando hacer su último intento, ese que les permita anunciar que tendrán apoyo arancelario en el resto de la Administración del presidente López Obrador.

Los industriales del calzado cuentan con el apoyo de su socio principal que son los fabricantes de piel y su proveeduría, además de sectores que también se verían perjudicados como es el textil-vestido.

La propuesta más cercana a sus peticiones hasta ahora es que puedan tener un apoyo al menos por los próximos dos años, mismo que les permita en ese tiempo trabajar fuertemente como sector, y cada uno de los empresarios para sacar adelante con sus marcas.

En la CICEG existen diversos planes que ya hemos venido compartiendo, incluyendo el de su Centro de Innovación que debe ser aprovechado por un mayor número de fabricantes para desarrollar nuevas ideas que les permitan no solamente hacer un producto diferenciado, sino mejorar sus formas y tiempos en la producción.

En caso de que la propuesta que reciban de la Secretaría de Economía no sea favorable, existe la posibilidad de hacer una marcha en donde participen los industriales del calzado y el vestir para no solamente realizarse en León, sino también en la Ciudad de México, pero me dicen que su prioridad es resolver la situación en la mesa, y con las pruebas contundentes de que su petición no es un capricho, sino una necesidad para tener una cancha más pareja con el importador asiático.

Acertado

Hoy que el sector del cuero y la proveeduría del calzado vive un momento complicado por la baja de ventas en sus principales socios comerciales, a destacar es que por primera vez Apimex en ANPIC haya decidido sumar a la exposición una zona especial para realizar su primer foro de negocios.

En donde durante los 3 días de feria pretenden que al menos se realicen 200 citas de negocios, y al menos 100 marcas locales que cuentan con los requisitos necesarios para vender a clientes del sector mueble, automotriz-autopartes y aeroespacial.

Esperemos que del encuentro surjan interesantes negocios, que se aumente el número de marcas locales que se involucran con sectores diversos, y pueda replicarse la idea en otros sectores.