GUANAJUATO, SIN PAZ

***EL DETERIORO

La posición 28 es la misma que registró en los informes 2019 y 2020. En 2015 teníamos el puesto 14. “Durante los últimos seis años, tanto las tasas de homicidio como de crímenes de la delincuencia organizada se han cuadriplicado”, indica.

***ASÍ LA ‘SUIZA AZUL’

En 2020 el 82.3% de los homicidios se cometieron con armas de fuego, la proporción más alta de cualquier estado. Otros informes nos han puesto en el lugar 17 en Competitividad y en 21 en Progreso Social. Es la realidad de la ‘nueva Suiza’.

***VENTAS DE AUTOS

El arranque del año pinta bien para los distribuidores automotrices. “Estamos optimistas por la recuperación, pero será lenta, esperamos que el segundo semestre veamos niveles similares al 2019”, advirtió Arturo Palomino, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) en Guanajuato.

*LA EXPECTATIVA

La proyección es que las ventas en Guanajuato crezcan un poco más que el promedio nacional, un aproximado entre 5 y 6 por ciento comparado 2021 con 2019. Y si se compara con el crítico 2020 este año la comercialización de autos se duplicó.

*INVENTARIO, LIMITADO

Uno de los problemas es que algunas de las marcas distribuidoras tienen un inventario de unidades disminuido. “Sí tenemos inventario que vender pero en ocasiones no hay lo que piden los clientes, el año pasado no teníamos clientes”. Esto se agrava por la pandemia y la escasez mundial de microcomponentes, dijo.

***GUERRA SUCIA

Una desconocida página titulada “Tras la pista”, de esas que aparecen y desaparecen en campaña, publicó que el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Juan Pablo Delgado, iba a declinar en apoyo a la panista Ale Gutiérrez. MC nacional salió pronto a señalar que la guerra sucia no frena su proyecto en León.

*LA VIEJA POLÍTICA

Aunque se trata de una información sin ninguna fuente, el candidato fue tajante: “Como les advertí ayer en el debate, la #ViejaPolítica se siente amenazada por el rápido crecimiento de nuestra candidatura. No me bajo, ni he pactado con nadie. Vamos por el triunfo y la dirigencia nacional está con nosotras. Qué bajo cayeron”.

*POR LA DIVERSIDAD

Juan Pablo presentó esta semana el Programa Municipal por la Diversidad Sexual y de Género que incluye acciones como: un reglamento municipal que garantice sus derechos; crear la Dirección de Atención a las Personas de la Diversidad Sexual; contratación de un mínimo de un 1% de personas trans en la Administración.

*LEÓN LIBRE

También el habilitar la “Clínica Trans Municipal” para garantizar su derecho a la salud; trabajar en conjunto con organizaciones sociales para la construcción de un refugio temporal para personas LGBTI; cuotas de participación en los programas de becas y reactivación económica; atender la violencia escolar hacia personas LGBTI.

***TERCERA VÍA

Lejos del PAN y a distancia de Morena, hay tres partidos que pelean por ser la “tercera vía” y ganar espacios en el Ayuntamiento: PRI con Juan Pablo López; Verde con Sergio Contreras; y Movimiento Ciudadano con Juan Pablo Delgado.

*ABRIR A SAPAL

El joven candidato tricolor planteó la semana pasada en una reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliarios la exigencia de que Sapal transparente el manejo de sus recursos y todo lo relacionado con El Zapotillo. Criticó que el agua es cara y sin embargo todavía muchos leoneses no tienen el servicio.

*TIJERA A LA NÓMINA

El tricolor insiste en que es posible reducir plazas de nivel alto en toda la Administración Municipal, aumentar el gasto de inversión y reducir la nómina.

*SERGIO Y EDUCACIÓN

En tanto que el Verde Sergio Contreras retomó esta semana la propuesta de municipalizar los servicios de educación desde preescolar hasta secundaria. También ha puesto sobre la mesa el control de los servicios básicos de salud. Ambos son temas que implican la voluntad del Estado y el PAN no los ha planteado.

***PRD, LA CRÍTICA

Al salir del debate convocado por Coparmex León la candidata del PRD, Paola Aceves, subió un video a sus redes sociales para cuestionar que los partidos de siempre, principalmente el PAN, en plena pandemia congregaron afuera del recinto para echar porras. “Les gana el ego por encima de la salud de los leoneses”, dijo.

***CONTRALORES LISTOS

Luego del proceso de selección ya están nombrados los 16 contralores internos de las dependencias descentralizadas del Municipio de León (Feria, DIF, Sapal, SIAP, etc.) y todos comenzaron sus funciones. Ahora a esperar que sí se pongan las pilas.

De la mañanera a León



Periodistas que cubren la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, identificados como afines a la 4T, asistieron para dar cobertura al debate de candidatos a la Alcaldía de León convocado por Coparmex el martes 18. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, subió esta imagen el martes por la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Y ahora, ¿quién cubrirá las mañaneras? tuiteó el político junto a Carlos Pozos “Lord Molécula”, Paul Velázquez, Héctor Tlatempa, Daniel Marmolejo, Amir Ibrahim y Carlos Domínguez. Los dos últimos director y reportero de Nación 14, portal que la semana pasada retomó la denuncia de Morena sobre los “Vales Grandeza” en una mañanera.

Foto: Twitter Mario Delgado.