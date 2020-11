Gané, perdiendo ¿será?

Dicen que la vida es una ironía, un placer agridulce. Lo comparo con trozos de azúcar y con el amargo cacao que con el calor se fusionan y fluyendo con sus perfumes crean el buen chocolate. Ese reír cuando las lágrimas fluyen; querer sin sentir; extrañar sin recuerdos y hablar sin argumento como trino sin sentido que, aunque suena bonito no trae contenido.

Hace unos días aposté, a sabiendas de que a las apuestas les sopla el diablo y que desde chiquita me enseñaron que no era de #buengusto menos de #gentedecente andar haciendo pactos adivinatorios en donde el azar o quizá #algunosventajosos acepten con tal de enriquecerse a expensas de alguna inocente víctima o investigadora en ciernes o escrutadores malévolos #intentenhacerleña. El caso es que los efluvios políticos enajenaron mis sentidos y propuse apuesta con el afán de aprobar una hipótesis: “A un alto porcentaje de personas les gusta ejercer su voto político en la ilusión enajenadora que trae la promesa que, aunque sabiéndola falsa y ante evidente fracaso la sostiene, al grado que la tozudez lo mantiene en sus mismas o peores ruinas y si cambia lo hace sin entender el hacia dónde”

El móvil para la validación de esta hipótesis era saber quién ganaría y los cómos en las elecciones del vecino país del Norte si Biden o Trump -asumiendo que el sr Trump recibe chispazos divinos desde el palacio mexicano y el sr Biden está acompañado por una corte angelical de paciencia- hasta este momento parece ser que la hipótesis es falsa -en una parte- pues #Noatodos les gusta nadar en el mole de olla ya que los votantes estadounidenses con sobrada mayoría le apostaron al cambio o a lo ya conocido. Impresionante que haya sido el presidente más votado - ¿en serio sin despensas? - por más de 75 millones de personas ¿votarían a favor de Biden o en contra de Trump? ¿de ser así les saldrá la jugada bien? ¿qué ocurriría si en México cuando se vota no llevaran urnas panzonas o no se les cayera el sistema o el gobierno no fuera dueño de quien escruta o simplemente las personas de veras salieran a votar? ¿Qué pasaría si los mexicanos decidiéramos en conciencia? ¿qué ocurriría si una televisora bloqueara al presidente cuando dice mentiras o a cualquier político o cualquier comunicador? ¿qué pasaría si nos resolviéramos a hacer la diferencia y sin apuestas hiciéramos lo que decimos? ¿qué sucedería si tu denuncia fuera mía y la mía tuya? Quizá al hacer cosas diferentes obtendríamos un resultado que nos sorprendería. Hoy me asombra el mirar la poca existencia de líderes solitarios y la cantidad de grupos “de amigos” en donde se busca fomentar los puntos en común, las buenas ideas e intenciones, así como propagar la buena información, son acciones diferentes que confió nos lleven a vivir de otro modo.

Los vecinos nos escribimos y unos menos, otros con mayor interés, pero buscamos solidarizar acciones que nos permitan vivir en mejores condiciones, irónico que sea ese quien #tecaetanregular sea al que encuentras en coincidencia del bien común. La búsqueda de esa empatía nos hace caminar con tapabocas, por molestos que resulten los bozales. El caso es que la irónica vida nos enseña que no solo los armamentos destruyen también hay virus y bichos; y, que las diferencias pueden unir cuando encuentras coincidencia. Después de esta disertación estoy dispuesta a pagar apuesta hagan su fila y tomen su boleto.