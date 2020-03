GIRAS

Pese a la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo mantiene su agenda pública la próxima semana, aunque su equipo asegura que ya no serán con tantos invitados.

COMPRAS

Hasta ayer tampoco se había dado ninguna instrucción para modificar las fechas de los procesos de compras y licitaciones gubernamentales del Estado, todo sigue y habrá que estar atentos de lo que ocurra en cada caso.

MILLONES

Y es que la próxima semana se definen licitaciones importantes como la compra de placas para todos los vehículos del Estado, lo cual tendrá un costo de alrededor de 400 millones de pesos.

INTERIORES

LA BUENA

Después de varias reuniones con colectivos de derechos humanos, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) decidieron apoyar la eliminación de la categoría de persona no localizada de la Ley de Desaparición Forzadas de Personas. Es un avance para crear un marco normativo más protector para la víctima.

INMEDIATA

De entrada, obliga a la Fiscalía General del Estado a buscar de forma inmediata a las personas que sean reportadas como desaparecidas, una de las principales peticiones de los familiares de las víctimas.

LA RAZÓN

Algunas semanas atrás había resistencia de algunos diputados, se mencionó que la categoría no haría la diferencia para que la FGE cumpliera con su trabajo, pero otros legisladores también consideraban que la institución a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre se ha valido de la distinción que hace la ley para no informar de forma clara sobre el número de personas desaparecidas y no localizada en Guanajuato.

LO QUE FALTA

En este mismo tema, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo se ha pronunciado porque el Centro Estatal de Localización e Identificación de Personas se regule en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

REGLAS

Y es que la Fiscalía se se negó a dar detalles sobre la estructura orgánica de este centro y el presupuesto que manejará, parece una organización robusta para no tener un marco normativo desde su propio legislación.

CAMBIO DE FECHA

De momento todo está en pausa por la contingencia sanitaria, al fiscal le vino bien, pues hasta le permitió posponer por algunas semanas más la cita que tenía programada con diputados locales.

ENOJADOS

Empleados de la Dirección de Desarrollo Social y Humano andan inquietos y es que resulta que pese a la contingencia sanitaria por la propagación del coronavirus algunos eventos aún no se cancelan, este es el caso de reuniones con colonos y algunas organizaciones.

EL EJEMPLO

Oficialmente la atención ciudadana del programa de Vía Directa se suspendió esta semana, la directora de este programa, Adriana Muñoz López anunció que por ahora la atención solo se dará a través de la plataforma digital..

NO ENTIENDEN

Pero al parecer no todos los directores han tomado conciencia de esto y uno de ellos es el director de Desarrollo Social Humano, Omar Hernández Palacios o al menos eso es lo que comentan algunos empleados de esa dependencia, los cuales recibieron un exhorto por no presentarse el pasado fin de semana a un evento en una colonia.

TODO IGUAL

Desde ayer se reforzaron algunas medidas de prevención en la Presidencia Municipal para evitar los contagios pero la mayoría de las actividades siguen, el alcalde por ejemplo mantendrá su agenda, aunque en el caso de los eventos serán con cada vez menos invitados en tanto pase la contingencia sanitaria.

OJO

Lo que tampoco se suspende a menos de que el lunes haya otra decisión son los procesos de compra y licitaciones municipales, la transparencia de cada uno de estos procesos será fundamental.

