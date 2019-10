Girones de nuestro tejido social

El viernes 11 de este mes una joven esposa salió de su establecimiento para ir al gimnasio. De pronto se topó con un muchacho, muy joven aún, a quien alguna vez había visto. Le pidió dinero y como ella no llevaba nada ni bolso y menos en las manos, le disparó un tiro en la frente.

El asesino huyó de inmediato. Quien casualmente presenció la escena fue una menor de 14 años, hermana de la occisa. El suceso sacudió a vecinos y familiares en las fibras más sensibles.

El drama me llegó en lo personal ya que la dama era nuera de un muy mi amigo, Moisés Gaona, Secretario, además, de la Unión de Propietarios de Farmacias.

Se cumplieron los protocolos del caso para dejar los hechos en manos de la justicia. El sujeto es fácilmente localizable, lo que hasta hoy no ha ocurrido. La actitud que la familia agraviada asumió fue: nada de venganza, todo en manos de los tribunales humanos y divinos.

Esa actitud, es preciso reconocerlo, nada tiene de fácil para ser asumida ya que se requiere una gran dosis de altos valores espirituales y sociales, además no hay que rasgar lo que de por sí está desarticulado.

Pero mientras accionan los representantes de la ley y los jueces, meditemos muy seria y profundamente cómo se llega, por parte de algunos hombres y mujeres, a la perversidad.

Y lo peor de esa realidad es que los familiares, vecinos, conocidos, amigos, los vemos desbarrancarse; van, en ocasiones desde niños, al precipicio social y moral, sin que haya quién les de una voz de alerta.

Un grito a tiempo es mejor que mil lamentos después. No asumir esa actitud participativa ni los seres cercanos y menos los lejanos, nos convierte en omisos.

Al muchacho o la muchacha que se inician en el consumo de las drogas, que al principio las consideran inócuas, son vistos por muchos de sus semejantes con desdén, menosprecio o si se quiere miedo.

Buena parte de la sociedad huye de ellos. Pocos hacemos una labor para encaminarlos, a ellos y ellas, a un centro de rehabilitación.

Aquí es oportuno exaltar la inmensa labor que realiza el “Cinco Copas”, Carbajal.

A su edad no descansa; alienta un enorme centro de recuperación. Promueve, organiza y hasta le quita tiempo a su merecido descanso para enseñarles, a chicos y chicas, como parte de una terapia, el cultivo de hortalizas.

Su nombre y hasta una estatua están en la mente y a la vista de todos los leoneses y en la historia futbolera de México. Se le recuerda por sus hazañas deportivas, no obstante esta tarea que se impuso desde hace años, llega a las entrañas de la sociedad, allí en donde duele porque hay pérdida de valores elementales y degradación.

Quienes la padecen requieren impulso vigoroso, sacudidas de conciencia por parte de los demás y una gran voluntad para surgir de nuevo a su senda verdaderamente humana.

Las personas como “La Tota”, que saben que el fuego tarde o temprano penetra o torna líquido al hierro, no desmayan en sus afanes por rescatar vidas y almas.

Loado sea su trabajo y empeño. Es como la labor de AA: penetra a la voluntad y la hace resistir, cada 24 horas, frente a una costumbre viciosa compleja hasta para la medicina con sus avances.

Pero entendámoslo bien: la comprensión de un vicio o degradación para nada justifica la comisión de los delitos. Los actores son responsables, en diversos grados, de su actuar. La justicia lo pondera y sanciona en cada caso.

Hoy en día muchos vicios se ven como normales. El muchacho o jovencita que se inicia con la marihuana dice que algunos mayores la promueven como algo lúdico, o sea, para alcanzar una diversión. (Como Vicente Fox).

Sus familiares los toleran y tal vez hasta comparten con ellos el consumo de la hierba. Al rato esos adictos requieren algo más fuerte; ya inhalan cristal, o sea droga sintética. ¿Cuándo y cómo van a salir de esa trampa? Es compleja la rehablilitación, no hay duda.

Me vana decir que muchas realidades ya no son como antes, que ahora hay diferentes maneras de divertirse. Sí, es verdad; pero el bien y el mal siguen siendo irreconciliables.

Cuento la anécdota. Una maestra de secundaria, antes de iniciar clases escuchó que varios muchachos conversaban a voz en cuello con insolencias. Se acercó a ellos y los reconvino.

Al día siguiente la mamá de uno abordó a la profesora para decirle que era anticuada, no entendía a los jóvenes que se hablan “grueso” pero sin ofenderse. ¿Será positivo ese argumento?

La perversión, maldad, vicios, han dañado el tejido social; en eso he insistido y no es que nos alarmemos de más, ya que matar de un disparo a la joven nuera de Gaona, porque no le dio dinero al asesino, es para sacudir la conciencia de todos.

Ojalá y que la justicia proceda. Y lo último: que una vez sentenciado cualquier actor sea tratado con la prioridad de rehablitación.

Este punto es sumamente grave ya que hay personas jóvenes o viejos que van al Cereso como de vacaciones.

Jefes policíacos con frecuencia declaran que ciertos sujetos ya llevan 20, 30 o más ingresos. Y tal parece que salen con mayores mañas y hasta nuevas relaciones. ¿Terapia de reinserción social? Cero.

Es lamentable que para estos centros no se tomen en cuenta siquiera las orientaciones del maestro Sergio García Ramírez, autor del profundo y serio tema, desde hace más de 50 años.

Menos se consideran los tratadistas actuales. A los reos, por lo que se ve y advierte, se les introduce en una rutina superficial.

En esa actitud el Estado falla en sus funciones. Ante semejante desgarramiento del tejido social ya parece tiempo de sacudir las conciencias, la nuestra, pero principalmente las de cuantos formamos la comunidad.

Usted ¿qué opina y qué hace?