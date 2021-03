***Glosa, descafeinada

La comparecencia ante legisladores de los titulares de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública del Estado, Libia Dennise García y Álvar Cabeza de Vaca, con motivo de la Glosa del III Informe de Gobierno, fue mucho rollo pero poco contenido.

***Violencia, no es tema

Libia recibió muchas felicitaciones de sus amigos legisladores, nada que incomodara a la recién llegada. Y Álvar, con nueve años en el cargo, también tuvo una tarde por demás tranquila, la inseguridad y violencia resulta que no fueron tema.

***Ni los delitos

Nuestros diputados se olvidaron de pedir cuentas por la incidencia delictiva: homicidios dolosos, desapariciones, robos, extorsiones, y más, que preocupan a los ciudadanos. A preguntas vagas, respuestas iguales, y un formato que no ayuda.

***Reservado todo

Cabeza de Vaca le repitió al diputado tricolor José Huerta, lo que ya Diego había advertido a los medios y AM publicó la respuesta a una solicitud de información: el contrato de la renta de los cuatro helicópteros está reservado en su totalidad. Punto.

*Ya ni escudo

El Estado no proporcionará ni siquiera el monto y la empresa contratante, a diferencia del cuestionado contrato de “Escudo” de diciembre 2012, que por cierto también se mantiene reservado, pero que al menos se conoció que fue con Seguritech por un aproximado de 2 mil 700 millones de pesos. Ahora nada, nada.

*Ya ni se acuerdan

Los legisladores tampoco se acordaron de cuestionar qué ha pasado luego de que a finales del año 2018 terminó el contrato del programa “Escudo” con Seguritech, y apenas nos enteramos que se firmó en 2019 otro contrato con la misma empresa por concepto de “Servicio Integral de Enlace y Monitoreo”, también bajo reserva.

*Los drones

De los drones no pudo informar porque la Secretaría de Seguridad no tiene, dice. Lo anterior hace suponer que son herramientas de la Fiscalía General del Estado. La pregunta es por qué Diego Sinhue los presumió tanto en su III Informe cuyo evento es para rendir cuentas del Poder Ejecutivo, no de un organismo que es autónomo.

*Dime qué presumes

Si tan útiles son para prevenir y reaccionar ante el delito, ¿entonces por qué la Secretaría de Seguridad Pública no tiene drones para fortalecer su operatividad?

*Policías flojas

Álvar repitió el dato de que 9 de cada 10 intervenciones las hace la Policía Estatal. De plano dice que sólo 5 policías municipales hacen su chamba (no citó cuáles). En junio 2020, también con los legisladores, lamentó que están “echados a la hamaca”. Será bueno que se informe a detalle las detenciones y aseguramientos de cada una.

*Que siempre no

Del Mando Único Policial que con su exjefe Miguel Márquez impulsaron, el Secretario comentó que, por instrucciones del Consejo Estatal de Seguridad que preside Diego Sinhue, la estrategia es otra: que todos tengan policías municipales.

*Les echan la mano

Por lo pronto seguirán apoyando con la vigilancia a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado con los que no tengan la capacidad para entrarle.

***Libia, del otro lado

La Secretaria de Gobierno no recibió ninguna pregunta que la pusiera contra la pared, apoyada en el guión contestó de todo: víctimas y desaparecidos, sistema de protección de niños y adolescentes, los notarios auxiliares, la justicia laboral, etc. Pero nada sobre el rol que debe jugar como cabeza del eje de Seguridad Pública.

*Víctimas, diálogo

A las víctimas y familiares de desaparecidos la panista ofreció cercanía, diálogo y apertura para ser el vínculo con las autoridades responsables de atender esta seria crisis: “Cada acción de búsqueda debe estar siempre acompañada de las familias”, expresó Libia en sintonía con lo que los colectivos han demandado una y otra vez.

*Los ausentes

A algunos de nuestros diputados les vale. Les dieron turno y no aparecieron: Claudia Silva (del PRD pero ya panista), y los sin partido Paola Yáñez (antes PRD), Guadalupe Salas (antes Morena), Jessica Cabal y Luis Magdaleno (antes PAN).

***Clases, listos

Algunas escuelas en León e Irapuato ya se encuentran listas para abrir sus puertas y recibir nuevamente a los estudiantes, de forma escalonada y con un modelo híbrido. Pero al igual que pasa con la vacuna contra COVID-19, aún no hay fecha.

*Contra el rezago

Hace dos semanas la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante (que todavía sigue en el cargo), nos dijo en entrevista que luego de un par de semanas en amarillo se evaluaría sumarse al programa federal de “Centros de Aprendizaje Comunitario”, y atender así el rezago escolar de algunos de los alumnos. Es hora.

Cierran filas por la obra pública

En reunión del Consejo Consultivo de Obra Pública del Municipio de León se presentaron resultados de la Comisión Mixta en donde representantes del sector construcción y la Dirección General de Obra Pública, definen acciones encaminadas a mejorar los procesos de contratación, ejecución y supervisión de la obra pública.

En la sede de la Cámara Mexicana de la Construcción delegación Guanajuato se reunieron los representantes del gremio (arquitectos, ingenieros, consultores, constructores) y el director general de Obra Pública en León, Carlos Cortés.

Foto: Cortesía CMIC Guanajuato.