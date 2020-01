Guanajuato al límite

Masacres en todas partes

Ni la lucha entre carteles por el territorio, ni el consumo de drogas, ni la pobreza, ni nada, responden a las preguntas que los guanajuatenses nos hacemos cada día: ¿Cuándo parará la violencia?, ¿Qué está haciendo el Gobierno para detener las masacres?

El viernes amanecimos con un crimen en León, una mujer asesinada en Acámbaro, tres en una gasolinera de Yuriria, otros tres en Irapuato, cinco en Salamanca y así sumamos 25 víctimas en 24 horas.

La misma tarde del viernes, familiares de desaparecidos se plantaron frente a Palacio de Gobierno del Estado, con fotografías de las víctimas, e insistieron en un encuentro con el góber Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Lástima, la primera solicitud llegó al mismo tiempo que el periodo vacacional. Por cierto, las vacaciones abarcan el “Día de Reyes” así que las oficinas oficiales abren hasta el martes.

Los grupos que buscan a sus familiares desaparecidos al menos ya tienen la promesa de que serán recibidos la próxima semana por Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno.

Ayala Torres salió unos días del Estado pero está en comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública. Todos los días recibe los partes informativos de Álvar Cabeza de Vaca Appendini. De poco sirve estar informado hasta de las detenciones por un “churro” de mariguana.

Cuando inició el operativo “Lupe Reyes”, el 12 de diciembre de 2019, parecía que estaríamos a salvo o por lo menos, los pillos tendrían miedo de actuar como si estuvieran en el patio de su casa.

No fue así, los delincuentes no pararon. El estado de fuerza para proteger a Guanajuato no funcionó. Los 18 mil 713 policías, agentes, guardias, soldados, no inhibieron a los grupos criminales.

La fuerza policiaca desplegada por todo Guanajuato a bordo de tres mil vehículos, no los inhibió. Como muestra la masacre del jueves en San Francisco del Rincón. Minutos después aparecieron patrullas, peritos, pero se esfumaron los responsables.

Cambian de profesión

Los ataques a policías en Irapuato no sólo cobraron vidas humanas sino también han provocado que nuestros agentes cambien de profesión. Su deseo de sobrevivencia en esta crisis de violencia, se impuso.

La Policía de Irapuato tuvo que aceptar, a fin de año, la renuncia de seis elementos quienes decidieron desertar tras el asesinato de varios de sus compañeros.

Fue un año difícil para la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero sobre todo para los irapuatenses. Se reportaron 65 elementos, algunos por renuncia, otros por corrupción y otros por indisciplina.

Aunque también, contrató a 186 nuevos elementos de Policía de los cuales 153 fueron formados en la Academia de Seguridad Pública y 33 quienes respondieron a la convocatoria nacional, en la que se buscaban 150 elementos, pero que no logró lo esperado.

Para el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, lo único que queda es trabajar para cumplir la meta de 100 elementos más, egresados de la Academia. También tiene la meta de reforzar los protocolos de seguridad.

Y aunque no deja de lado la promesa de reforzar, Pedro advierte que ante ataques sorpresivos, nada pueden hacer los elementos. Están en desventaja numérica y en general, en todos los sentidos.

Lo que quiera Yeidkol

El futuro de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato está en manos de lo que decida la jefa nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Este es un año clave para Morena en el estado por ser preelectoral. La actividad arranca el segundo semestre del año.

Los “morenos” no han sabido sacar provecho de los siete mil millones de pesos que repartió AMLO el año pasado y están dedicados a pelear entre ellos. Por ahora están más preocupados por arrebatarse el poder del partido que en ser una oposición fuerte al PAN que sigue dominando el Estado, los municipios y el Congreso local.

La pelea ahora está centrada entre el diputado local Ernesto Prieto Gallardo y quien hasta el año pasado era totalmente reconocida como la dirigente estatal, Alma Alcaraz Hernández.

El combate arreció el pasado 8 de diciembre cuando en una asamblea del Consejo Estatal convocada por Ernesto Prieto en Salamanca, el legislador quiso dar “golpe de estado” a Alma Alcaraz pero fracasó.

En esa asamblea participaron los ex consejeros que fueron destituidos en 2019 y se nombró al celayense Antonio Chaurand como presidente del Consejo Estatal.

Dicen quienes estuvieron presentes en esa reunión que hubo el quórum suficiente con más de 70 consejeros de los 135 que integran el Consejo.

En esa reunión irregular se votó a favor de realizar otra del Consejo Estatal la cual se llevó a cabo el pasado 23 de diciembre. Supuestamente Prieto fue aclamado para retomar la presidencia estatal de Morena. Él dice que obtuvo mayoría de votos.

Pero además de hacer el chanchullo de una “asamblea” del Consejo Estatal, Ernesto se olvidó que no puede ocupar la presidencia de Morena en Guanajuato al mismo tiempo que es diputado local.

Pero como en México para todo hay arreglo, el legislador cuenta con un antecedente con el que justifica que no es el único caso en esa situación, pues en el Comité Estatal también participa como secretario de la Diversidad Sexual el regidor de Salvatierra, Jorge Luis Zamora Cabrera.

Pero lo que no tiene Ernesto Prieto es el apoyo de la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky, quien está a favor de Alma Alcaraz.

Alcaraz Hernández argumenta que las reuniones del Consejo y del Comité Estatal no fueron legales, pues no existió el quórum suficiente por lo que ya fueron impugnadas.

Este mes se espera la vista del Yeidckol a Guanajuato para encabezar la marcha contra el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por el incremento en la inseguridad.

Pero también será clave para ver a quién reconoce como dirigente estatal: si a Ernesto Prieto o Alma Alcaraz.

A nivel nacional también se busca alargar la presidencia de Yeidckol con el argumento de que no existe un padrón confiable de Morena para realizar una elección, pero si esto se prolonga hasta septiembre, que es cuando inician formalmente los procesos electorales, ya no podrán hacerse cambios en la dirigencias y eso podría favorecer también a Alma en Guanajuato.

Al final lo que está en juego es el poder para definir las candidaturas de Morena en Guanajuato; se sabe que Alma Alcaraz cuenta con el apoyo de Ricardo Sheffield Padilla y hasta hace tiempo también de la senadora Antares Vázquez, pero dicen que esta última podría cambiar de grupo.

Cero y van tres

Hace tres semanas presentaron en Celaya a un tercer director de la Policía Municipal y la pasada, a un tercer director de Comunicación Social. Por la Policía han pasado Martín González, José Carlos Ramos y ahora opera Luis Enrique Chabolla. En Comunicación salió Francisco Hernández, luego de exhibir falta de tacto a nivel nacional con los periodistas Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva.

Después de Francisco llegó Susana Briseño y tranquilizó un poco las cosas, pero duró sólo dos meses; bueno, oficialmente, porque se comenta en los pasillos de la Presidencia de Celaya que a principios de diciembre surgió el rumor de que había renunciado.

La alcaldesa Elvira Paniagua salió a desmentir y aseguró que la directora estaba de vacaciones, ¡a un mes de estar en el cargo!, porque supuestamente Susana le había avisado antes de aceptar el puesto.

Susana ya había renunciado, según ella, porque no pudo acoplarse a ir y venir diario de Querétaro a Celaya.

Es por ello que llega a Comunicación el queretano César Gómez con la encomienda de mejorar la imagen de la Alcaldesa. Al llegar anunció que una de sus estrategias sería que los medios digitales tuvieran material en video de todos los eventos; pero el secreto no está en difundir videos sino en gobernar bien...

Dice la oposición que el titular de Comunicación Social debe ser incluyente con ellos y con los directores y no sólo centrarse en la imagen de Elvira, como hasta ahora se ha hecho, al grado de que Comunicación Social parece tener la encomienda de no sacar fotos si Paniagua no aparece en ellas. Pese a ello su imagen está muy deteriorada, sobre todo por la inseguridad que año con año va a la alza.

Cartita a los Reyes Magos

Supuestamente por falta de resultados dejaron la chamba algunos funcionarios del Gobierno Municipal. Esto obligó al alcalde capitalino, Alejandro Navarro Saldaña, a iniciar el año con una serie de movimientos y despidos. Alejandro se encomendó a los Santos Reyes para encontrar buenos funcionarios.

Dos días antes de que terminara el 2019, se concretó el despido del titular de Desarrollo Económico y Turístico, Fabián Gamba Labastida, quien llegó a la administración recomendado por el Gobierno del Estado y pese a que se promovió como un gran funcionario, no logró adaptarse al ritmo de trabajo y terminó enemistado con algunos de los representantes del sector turístico.

Su salida le dio la oportunidad de volver al frente de la dirección a Denisse Michelini, quien es protegida del regidor Armando López Ramírez y que es considerada como un buen elemento. Denisse es muy joven pero decidida y trabajadora.

Otro que dejó el cargo fue el director de Planeación e Innovación, Rafael Díaz, a unos cuantos meses de haber asumido el puesto, siendo el segundo titular que tiene dicha dependencia que fue creada por el alcalde Alejandro. Antes no existía y desde su creación se desconoce a ciencia cierta su plan de trabajo, ya que para todo contratan a despachos alternos.

Ahora el área queda en manos de Daniel Lanuza, que junto con otro dos o tres burócratas que no han dado resultados, planean y planean.

Esta semana la lista de despidos tocó a Humberto Florianom, titular de Transporte, luego de que fue acusado de ser muy amigo de los concesionarios del Transporte Público a los que no pudo hacer que cumplieran con las mejoras prometidas.

Casi simultáneamente salió de la administración el director de Alumbrado Público, Ignacio Piñón, quien desde hace años entra y sale de dicho cargo por una cuestión de jubilación, por lo que no se descarta que en un par de meses más regrese al cargo por medio de un contrato de honorarios que no ponga en riesgo su jubilación.

Otro show del Alcalde

El que no sale de una cuando ya entró a otra es el alcalde panista de Yuriria, Salomón Carmona Ayala. Sí, se trata del mismo que el año pasado durante una manifestación de alcaldes en Palacio Nacional a gritos amenazó a los militares que resguardaban el edificio: “¡Salgan para matarnos a balazos, cab…!”.

El año pasado también por estas fechas se hizo famoso en redes sociales por revelar la identidad de los Reyes Magos en un evento con motivo de esta celebración donde obviamente había decenas de niños.

Ahora el alcalde de Yuriria enfrenta un nuevo capítulo en su administración de escándalos, y todo porque decidió cerrar su administración con un brindis en las instalaciones de la Presidencia Municipal, el cual al parecer se prolongó por algunas horas.

Pero el problema no fue sólo que utilizara la Presidencial Municipal como salón de fiestas, sino que una de las regidoras terminó desmayada y fue a dar hasta al hospital.

Los familiares de la regidora panista, Dulce Milagros Martínez Villagómez, acusaron al alcalde Salomón Carmona de privación ilegal de la libertad, pues perdieron comunicación con la edil por horas.

Fue hasta que acudieron a la Presidencia Municipal que la pudieron localizar pero no estaba consciente, por lo que aseguran fue víctima de un delito.

El Presidente Municipal se defiende y asegura que no hubo atentado alguno contra la regidora y que sólo se trató de una fiesta donde reconoce que hubo alcohol y en la que también participaron otros integrantes del Ayuntamiento, pero a nadie se le retuvo a la fuerza.

Quién sabe en qué vaya a terminar esto, porque la familia amenaza con presentar denuncia penal por presunto secuestro exprés; la regidora hasta ahora no ha emitido comentario alguno.

El Alcalde es más famoso ya por sus escándalos que por su trabajo a favor de su municipio, en el PAN seguro ya no saben qué hacer con él.

A Salomón Carmona también se le distingue por ser uno de los principales porristas del gobernador Diego Sinhue, pues el año pasado se le vio en varios eventos en distintos municipios de la entidad.

Es más, de que al edil yurimense le gustan los reflectores no hay duda, pues en algunos eventos fuera de su municipio se hace acompañar hasta de los medios locales a los cuales invita a sus giras por el Estado.