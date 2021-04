***Guanajuato, atorado

Primero fue el “Índice de Progreso Social México 2020” que publicó en diciembre la organización “México ¿cómo vamos?” que puso a Guanajuato en el lugar 21. Ahora es el “Índice Estatal de Competitividad 2021” del IMCO en el 17 entre 32 entidades.

***No es como lo pintan

Es sólo una muestra de dos estudios de organizaciones serias que concluyen: Guanajuato no es como lo pintan. Diego Sinhue y su gabinete deben de tomar nota. De 2018 al nuevo reporte del IMCO Guanajuato escaló una posición. Nos atoramos.

***Ingreso, educación y más

Desde luego la incidencia delictiva y la violencia homicida son el problema principal, pero también falta mucho por hacer en la mejora del ingreso, cobertura educativa, personal de salud, medio ambiente, competencia electoral, participación ciudadana.

***Vacunas a maestros

La vacunación del personal escolar en Guanajuato está programada para iniciar la siguiente semana, el martes 4 de mayo y concluir el lunes 10 del mismo mes. El detalle es que todavía no se precisan en dónde serán los puntos de aplicación.

*Sin definir puntos

El pasado lunes el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández, comentó en un foro virtual con la audiencia de AM que se revisaba la posibilidad de cuatro sedes. Ayer el titular de Salud, Daniel Díaz Martínez, advirtió que la Federación contempla solamente uno. En ese estira y afloja es que están.

*Sentido común

El titular de Educación indicó que el universo aproximado a vacunar son 135 mil (lo que alcanzaría para docentes y también personal administrativo y operativo), aunque la base de datos es flexible y aseguran que no faltarán vacunas. No se entendería hacer trasladar a maestros de 46 municipios a un punto. No sean así.

*El registro

Otra de las dudas que deben ser resueltas pronto, es el proceso de registro. El que garanticen que todos los docentes que así lo requieran tengan su vacuna, y que ninguna otra persona que no sea del sector educativo se quiera pasar de vivo.

***Manejo del Covid

De acuerdo a la 64 encuesta sobre COVID-19 en México realizada por Mitofsky, en Guanajuato el 48.5% aprobó el manejo de la pandemia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por debajo del promedio nacional que fue del 56.3%.

*La aprobación

Guanajuato está en el lugar siete con la más baja aprobación. A AMLO le fue peor en: Chihuahua, Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes y Baja California Sur. Por el contrario, la mayor aceptación la registra en Guerrero, Tabasco y Oaxaca.

*El miedo a morir

En otras respuestas en Guanajuato el 82.5% respondió que tiene mucho o algo de miedo a infectarse de COVID-19. La entidad es la sexta con el mayor porcentaje, un 75.8%, que tiene miedo a morirse por el virus, el promedio nacional fue de 67.9%.

***Creel en León

Con retraso pero llegó Santiago Creel el martes por la tarde-noche para hacer campaña en León junto a los candidatos a las diputaciones federal y local por el quinto distrito, Éctor Jaime Ramírez y Aldo Márquez, respectivamente. En sus redes sociales subió un video con mandil despachando en un puesto de tacos callejero.

*Desde Irapuato

El ex titular de Gobernación con Vicente Fox y hoy Presidente de la Comisión Política Nacional y candidato a diputado federal plurinominal, anda de gira en campaña. El miércoles ofreció conferencia de prensa y salió a la calle con el jefe estatal del PAN, Román Cifuentes, y los candidatos freseros a las diputaciones.

***Más para seguridad

La candidata panista a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, ofrece hacer ajustes al gasto para destinar más recurso al área de Seguridad Pública, reforzar la inversión en videocámaras, capacitación, equipamiento, mejores salarios, etcétera.

*Pero con ajustes

El recurso saldrá de una correcta planeación de los gastos y de ajustes en rubros como el gasto corriente, dijo. En el libro de propuestas 2018 que presentó el sector empresarial y social propusieron ‘tijera’ a la burocracia administrativa. Hasta no ver.

***Morena en Celaya

Las negociaciones entre Antonio Chaurand y Carmen Castrejón por la candidatura a la alcaldía de Celaya por Morena, terminaron sin acuerdo. Toño impugnó ya dicha designación y espera que el Tribunal Electoral termine por darle la razón.

*Desacuerdos

Chaurand ofreció una rueda de prensa en la que dijo que hubo llamadas y pláticas en las que le ofrecían ser candidato si se entregaban las dos primeras regidurías a gente de la actual candidata. En primera instancia aceptó, pero luego, ante vacilaciones del equipo de Castrejón, decidió mejor impugnar. Y así quieren ganar.

Parque eólico, en San Felipe

El fin de semana el gobernador Diego Sinhue Rodríguez visitó el Parque Eólico Santiago, de Iberdrola, ubicado en el municipio de San Felipe. Es el primero en Guanajuato y el segundo más grande de la empresa española. Tiene una capacidad anual de generación de energía equiparable a dotar de luz a 50 mil viviendas.

En Guanajuato están en proceso de instalación 14 proyectos de energías limpias.

Foto: Twitter Diego Sinhue.