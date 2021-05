***¡Guanajuato te busca!

Ya está aquí la 7a. Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con familias del terruño y de otros estados del País. De hoy al 14 estarán en León, Guanajuato, Irapuato, Valle de Santiago y San Luis de la Paz.

***Triste 10 de mayo

El Día de la Madre lo vivirán con una caminata de Los Pastitos/Plaza Hidalgo al Teatro Juárez; y ahí ofrecerán una conferencia de prensa. El día 11, también en Guanajuato, ingresarán a la Fiscalía para revisar archivos fotográficos del Semefo.

***Ceresos y marchas

El 11 por la tarde es la caminata a la Plaza Principal de León. El día 12 el ingreso al Cereso de Irapuato y la caminata en el Centro de esta ciudad. El 13 visitan el Cereso de Valle de Santiago. Y el 14 cierran con otra marcha en San Luis de la Paz.

***El agradecimiento

El leonés integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Raymundo Sandoval, agradeció en redes sociales el trabajo de la CEAIV Guanajuato, que comanda Jaime Rochín, por coordinarse con los municipios para apoyar el paso de la VII Caravana de Búsqueda de Personas.

*El reclamo

Reprochó que el prietito en el arroz de los municipios que ignoraron la Caravana, fue León. “¿Será que a Héctor López no le importa apoyar la búsqueda de personas desaparecidas? Pésimo mensaje”, tuiteó. Recordó la reunión del 15 de enero de Rochín y el Alcalde, que se dijo fue para fortalecer la atención a víctimas. Mmmm.

*Todos menos León

Lo que trascendió del enfado de Raymundo es que a los gobiernos de Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago y San Luis de la Paz se le solicitó lo mismo que al de León: alimentos, hospedaje y transporte, todos apoyaron menos León.

*Y contra la CEAV

El académico leonés también reclamó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, por no ofrecer apoyos para el paso de la Caravana. “Muy mal la CEAV, priorizan lineamientos sobre la búsqueda de personas”, escribió.

*La respuesta

Le respondió Alejandro Jiménez, director general de Asesoría Jurídica Federal en la CEAV, explicando que apoyan a víctimas en sus traslados relacionados con indagatorias específicas, ya sean por expediente de queja ante CNDH o ante FGR. Que los lineamientos buscan evitar tratos preferenciales. Pero no lo convenció.

***Asunto municipal

Regresando al tema de la responsabilidad de los ayuntamientos frente a las víctimas y el fenómeno de las desapariciones, muchos no se han dado cuenta, o mejor dicho preferente ignorar, que la legislación les da atribuciones en la materia.

*La desaparición

Para recordárselo, en el foro de propuestas convocado por la Ibero León hace una semana le entregaron a los candidatos a la Alcaldía de León el documento “15 propuestas para León” que suma aportaciones de académicos de la institución. Y una es “Desaparición de personas y responsabilidades de los ayuntamientos”.

*Tomar las riendas

Fabrizio Lorusso, académico y activista social en este tema, apunta que de la autoridad municipal “no se ha visto una intervención sustancial, colaborativa y eficaz, por lo que sugiere un enfoque proactivo, innovador y de mejora de los derechos, y no sólo reactivo, como si el problema fuera sólo competencia de otros”.

*Las propuestas

Entre las propuestas está pendiente la creación de los grupos de búsqueda; verificar y actualizar los sistemas que proporcionen información en tiempo real sobre desaparecidos; que las denuncias sobre desaparición reportadas al 911 ó 089 se enlacen con autoridades ligadas tanto a la búsqueda como a la investigación, y más.

***Prieto, de gira

El jefe estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, anda del tingo al tango en respaldo de las campañas de sus candidatos. Los últimos días pisó Jerécuaro, Uriangato, Yuriria, Valle de Santiago, Moroleón, Irapuato, Romita, Celaya, Cortazar, Apaseo el Grande, Atarjea, Tierra Blanca, Santa Catarina, y los que faltan todavía.

*Aferrado

Lo que se tenía muy guardadito era la impugnación que presentó ante las instancias del partido, y que no procedió, en contra de la postulación de David Martínez (académico y esposo de la senadora Malú Mícher) como plurinominal dos local.

*El esquinazo

El salmantino quiere ese lugar para amarrar la elección consecutiva como legislador, pero el Comité Nacional lo puso en la posición cuatro, le dieron esquinazo, pues en 2018 de la lista pluri local de Morena llegaron tres, su diputado cuatro y cinco entraron por la vía del repechaje, es decir, los mejor votados entre los perdedores.

*Mientras tanto

Ernesto logró lo que tanto peleó: recuperar la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, y eso lo obligó a solicitar licencia pues el estatuto no los deja dobletear. No hay certeza de cuánto más estará al frente pues está pendiente la convocatoria para renovar dirigencia. Y en política no hay nada más permanente que lo temporal.

Se complica relección a Justino

En la encuesta de Massive Caller publicada el 9 de mayo sobre preferencias electorales en los distritos federales, de los 15 de Guanajuato el PAN tiene una ventaja cómoda en 12, pero en tres está en competencia cerrada con Morena.

En el 08 con cabecera en Salamanca el PAN con el candidato Justino Arriaga aparece con un 41.4% y Morena 40.5%. En el 10 (cabecera Uriangato) el PAN 36.1% y Morena 34.5% y en el 13 (Valle de Santiago) PAN 37.6% contra 34.8%.

El margen más amplio está en el distrito 03 de León donde el PAN registra 62.7% (el candidato es Fernando Torres Graciano) mientras que Morena apenas 18.3%.

Foto: Twitter Justino Arriaga.