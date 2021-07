***Guardería y cierre

Las madres de familia no dejan de luchar porque se reconsidere el cierre del Centro de Desarrollo Infantil del DIF Estatal en Guanajuato capital. Ayer se reunieron con el nuevo director, Gerardo Trujillo, la respuesta tajante fue: la decisión ya está tomada.

***El millonario costo

La información oficial para justificar este cierre reporta que el costo actual por cada niño para operar el centro era de ¡$26,000 al mes!, así como lo lee, una barbaridad que la autoridad tendrá que explicar peso por peso en qué se gastaba tal cantidad.

***Del dicho al hecho

El Ejecutivo y el próximo Legislativo, en donde será diputado el ex director del DIF, Poncho Borja, deben no sólo revisar cómo no afectar los programas sociales, sino apoyar para abrir más estancias, o quedarán igual que la 4T que tanto criticaron.

***Seguridad, ni hablar

Otra vez se cuestionó al alcalde Héctor René López Satillana sobre el clima de violencia que azota a la ciudad zapatera y, al igual que en otras muchas ocasiones, no hubo comentarios, solo un “lo atenderá el Secretario de Seguridad (Mario Bravo Arrona)”, quien tampoco ha querido declarar ante los medios de comunicación.

*Violencia desatada

En los primeros 14 días de julio en León ya se rebasa la cuarentena de víctimas de homicidio doloso, muy cerca de alcanzar ya los 49 de todo febrero pasado, el mes más bajo, y encaminados a pelear por el récord de 90 que se tuvieron en mayo.

*El compromiso

Hace una semana Diego Sinhue presentó en el Teatro Bicentenario la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024 y ahí se fijaron la meta de mejorar la percepción de seguridad por encima de la media nacional. El 79.3% considera que vivir en León es inseguro y el promedio nacional es del 66.4%. El reto no es menor.

*Percepción y realidad

Pero para mejorar la percepción hay que resolver la realidad, es decir, prevenir para que se cometan menos delitos y castigar los que suceden para evitar la impunidad. No bastará ninguna propaganda para maquillar que todo va bien. ¿Cómo lo harán?

*Alejandra y el plan

A Héctor le quedan tres meses, ya no tiene mucho qué decir ni qué hacer. Alejandra Gutiérrez es la que debe estar aterrizando los conceptos de campaña (tecnología, investigación, equipamiento, formación, participación social...) en un plan concreto.

*La desintegración

Héctor el único comentario reciente sobre el tema inseguridad fue durante un evento público en la colonia San Felipe de Jesús, donde dijo que la desintegración familiar es una de las causas que provocan que cada vez más jóvenes cometan delitos.

*Desde casa

Héctor ha dicho, y tiene razón, que el tema de la inseguridad no se va a resolver únicamente con policías y patrullas, si no hay familias unidas nada va a funcionar.

*Niñez arrebatada

“Si permitimos que nos arrebaten a nuestros niños a edades cada vez más tempranas o que el niño tenga la necesidad de refugiarse en la banda porque no encuentra en la propia familia amor y seguridad para poder desarrollarse”, dijo.

*Prevención, deuda

Lo que no atinó este Gobierno de seis años y es otra de las promesas de la Alcaldesa electa, es echar a andar un ambicioso programa de prevención del delito donde autoridades y sociedad se sumen, con trabajo y $$ presupuesto, a trabajar.

***La tercera ola

Ante una eventual tercera ola de contagios por COVID-19 en el terruño el sector empresarial está listo para no frenar la reactivación que tanto trabajo está costando a todos. Nadie piensa ya en un frenón productivo como al inicio de la pandemia, hoy se tiene un mayor conocimiento del virus con el que habrá que aprender a convivir.

*Parar, nunca

El líder de Coparmex León, Héctor Rodríguez, apunta: “No solamente las empresas, todos sabemos que no nos podemos quedar ya parados, irnos a encerrar a la casa”.

*Sí a las clases

El dirigente empresarial respaldó el interés del góber Diego Sinhue por el regreso presencial a clases el 30 de agosto y llamó a todos a buscar el cómo sí será posible.

*Educación y salud

En entrevista así lo dijo: “Sí creemos que es necesario regresar a las clases, el sector educativo reactiva mucho la economía, también sabemos el riesgo que hay con la salud, pero de ahí la importancia de cumplir con los protocolos sanitarios”.

***La 4T y Diego

En la 4T no cayeron bien los señalamientos del Gobernador de que el cierre del Centro de Desarrollo Infantil del DIF Estatal en Guanajuato capital, es una consecuencia más de la asfixia presupuestal en que los tiene el Gobierno federal.

*Malú responde

La senadora morenista Malú Mícher le demandó dejar de culpar a la Federación y aplicar una verdadera austeridad para que alcance. “Es inadmisible que las próximas generaciones tengan que pagar deudas por el mal manejo del dinero”. No faltó quien le recordara que la deuda en esta Administración Federal también crece.

Abren nueva área en Arroyo Seco

De gira por Victoria el gobernador Diego Sinhue Rodríguez inauguró el nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados, la apertura del Complejo B en la zona arqueológica de Arroyo Seco, y supervisó la rehabilitación de la Plazuela Reforma.

El Complejo B es el área del “Cerro de La Tortuga” y junto con el “A” o “Cerro de la Zorra”, abierto en 2018, alberga 42 conjuntos pictóricos. La nueva área abre al público a partir de hoy 15 de julio con un costo de acceso de $39 y $12 menores.

Y el Centro de Salud fue entregado tras cuatro años de iniciar su construcción.

Foto: Gobierno del Estado.