*** GUARDIA NACIONAL

Otra vez estuvo en suelo guanajuatense el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en una reunión con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, para afinar fortalecer el despliegue de elementos ante la imparable ola de violencia.

**** REFUERZOS YA

Ayer se habló de 240 elementos más. Ya en diciembre habían dicho que llegarían 450. No hay certeza de cuántos son los que hoy están desplegados en la entidad. Lo que urge es reforzar a los municipios con mayor tasa de homicidios dolosos.

*** COMIDA CON AMLO

El próximo martes hay reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y comerán con el Presidente de la República los gobernadores de Acción Nacional. La seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, lo dice la Constitución.

***DESAPARECIDOS

Hasta ayer por la noche todavía no había claridad sobre si habrá o no este jueves la reunión -programada en un hotel de Irapuato- de los familiares de 54 desaparecidos agrupados en dos colectivos con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala. Se mantienen en su postura de no presentarse si no tienen fecha para ver al Gobernador.

*CITA AL AIRE

Aunque el gobernador Diego Sinhue declaró por la mañana a medios de comunicación en León que sí se reuniría con los familiares, aunque primero tendrían el encuentro con su Secretario de Gobierno, pues ellos no tenían noticia sobre eso.

*EL ACUERDO

Ayer en Twitter recordaron que el lunes 6 de enero se comunicaron con el subsecretario de Gobierno, Poncho Ruiz Chico, para organizar la cita con Diego, y el acuerdo fue una reunión preparatoria con Ayala Torres. El acuerdo fue tener antes definida la fecha del encuentro con el Gobernador y no les habían cumplido.

*EL ENCUENTRO

Lo que sí tendrán hoy (en hora y sede por definir) es una reunión las familias de desaparecidos con Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda -CNB- y representantes de ONU México, y posterior darán una rueda de prensa.

***DEUDA YA

Luego de que el 2 de septiembre del año pasado el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentara la solicitud formal al Congreso del Estado para adquirir deuda por 5 mil 350 millones de pesos, ya se le nota inquieto de que no ha sido aprobada y ayer urgió a los legisladores -cuya mayoría son sus compañeros panistas- a sacar el tema pronto.

*NO SE TARDEN

Y es que el periodo ordinario de sesiones inicia hasta el 15 de febrero, así que aprovechó para hacerles un respetuoso exhorto:

Es un llamado público que hago a los diputados, ojalá tengan un periodo extraordinario para poderlo aprobar. Yo creo que vale la pena porque tenemos que arrancar rápido con la obra pública”, dijo.

*PA’ CUÁNDO

La propuesta se enfoca en acciones de obra pública, fortalecer el sistema de salud y financiar estrategias de seguridad.

Existe la confianza, paro así como la canción, nomás pa’ cuando, eso es lo que estamos en espera de que nos den fecha”.

*EL SOPORTE

La solicitud de deuda está en la cancha de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado que preside la panista leonesa Alejandra Gutiérrez. Ella ha dicho que falta que Finanzas entregue información complementaria (como el impacto en las calificaciones crediticias y mayor detalle de las acciones a ejecutar) que soporte técnicamente el crédito.

***BRONCAS DE SALUD

En el relajo que se traen con la operación del nuevo Instituto Nacional de Salud que sustituyó al Seguro Popular, Diego Sinhue dijo no advertir problemas mayores en Guanajuato, pero sí calcula una afectación de 250 millones al presupuesto de Salud. Habrá que tener más detalles sobre ese impacto y cómo harán para amortiguarlo.

***RENOVACIÓN

En el PRI en Irapuato se encuentran listos para iniciar un proceso electoral interno para que de forma democrática se elija al nuevo Comité Directivo Municipal. La dirigente actual, Karen Guerra, informó las fechas del proceso que inicia este 5 de febrero y concluye el 22 con la jornada electoral, aunque falta tener el padrón.

***A TRABAJAR

Si algo deja en Celaya es ser regidor o síndico. Es un puesto con un salario envidiable para muchos y privilegiado en todo. Pues si pensaban que con el paso del día de Reyes se iban a reanudar las cosas en el Ayuntamiento, resulta que no. Varios, del PAN y de la oposición, aún no se presentan a sus oficinas a laborar.