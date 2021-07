Hablando de desabasto…

En el ámbito empresarial, el cliente es lo más importante. En el caso de los sistemas sanitarios, refiriéndonos a los servicios de diagnóstico (laboratorio, rayos X, anatomía patológica, entre otros) podemos transpolar el concepto de cliente a paciente, usuario o derechohabiente (según el caso) y también al médico, pues este último hace uso de la información obtenida de estos departamentos.

Bajo cualquier perspectiva, el paciente o médico esperan que los servicios y productos que necesitan sean los correctos y en el tiempo establecido. Exigen resultados oportunos del sitio donde se atienden o laboran y cualquier alteración en la accesibilidad es causa de múltiples problemas.

Para garantizar esta disponibilidad, es fundamental que se mantengan las cadenas de suministros en todas sus fases. Lo anterior es un proceso dinámico que requiere de un flujo continuo de activos, bienes y servicios, así como personas y tecnología para poder lograr esa transformación de materiales en bruto en un producto terminado que, hablando del laboratorio clínico, se refiere al procesamiento de reactivos y otros materiales en equipamiento manual o automatizado y bajo la operación de personal calificado, para obtener un producto final que es un resultado de estudio de laboratorio.

Además de complejo, es un proceso que requiere un compromiso de multitud de personas y organizaciones, para que pueda resultar eficiente y económico como sea posible. La logística detrás de ello requiere de una planeación y estrategia, disponibilidad del recurso fuente, procesos de manufactura competentes, distribución, identificación de defectos, controles de calidad, entre otros. El objetivo de una correcta manutención de la cadena de suministros está orientado a minimizar el desabasto y mantener los costos bajos. No es el ejercicio simplón de compras e inventarios: son actividades orientadas a mejorar la productividad, calidad y eficiencia de las operaciones de una empresa o en este caso, los servicios de salud.

Pues bien, a últimas fechas además de lo comentado y debatido en diversos medios de comunicación relacionado con el abasto insuficiente de diversos medicamentos, hay una situación que deberá atenderse, vigilarse y reforzarse en los sistemas sanitarios mexicanos y es lo referido al abasto de reactivos, materiales e insumos en el laboratorio clínico, bancos de sangre y otras actividades relacionadas.

Será imperativo evitar que en los servicios de laboratorio y bancos de sangre se viva el “pues parece ser que llegó este reactivo o material, pero se nos acaba de terminar otro”.

Si bien la pandemia por COVID-19 generó a nivel mundial alteraciones en esas cadenas de suministro, originando que diversos materiales (tubos, pipetas, material de vidrio, reactivos) sufrieran de problemas de abasto con la consiguiente afectación de los procesos diagnósticos de los laboratorios clínicos, además de la presión económica que han sufrido diversas compañías (algunas desaparecieron) y la reorientación de varios de sus esfuerzos para satisfacer en mayor medida las necesidades particulares de la contingencia epidemiológica, en nuestro país deberá asegurarse que la planeación, ejecución y supervisión de los procesos reguladores y conducentes de los mecanismos de abastecimiento como son licitaciones, contratos, pagos a proveedores y acreedores, permisos y otros añadidos, sean realizados de manera correcta, eficiente y transparente, para que no haya situaciones de incapacidad de los laboratorios clínicos de proporcionar atención de calidad, con la consiguiente zozobra para los prestadores del servicio (es decir, los profesionales del laboratorio) y evitar el impacto negativo clínico, diagnóstico, terapéutico y pronóstico en el ambiente asistencial.

No hay que quitar el ojo de esta situación. Que no se escuche el “¿alguien tiene que me preste?”.

Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre