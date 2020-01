Hablemos de futbol y guerra

Si algo refleja la naturaleza de los mexicanos es el futbol; un deporte que se sustenta comercialmente, aún con el VAR, en la trampa y el lloriqueo.

R- Grrr, tienes razón, mi Santias y el clímax de lo que dices, lo protagonizó Maradona con un gol tramposo al que se le bautizó como: “La mano de Dios”, porque el poca vergüenza, drogadicto, homosexual y enfermo, se ufanó de meterlo con la mano y así, engañar al árbitro y al mundo.

S- ¿Pero eso que tiene que ver con México?, mi Rufo, Maradona es Argentino…

R- Grrr, pues todo, no de gratis Maradona es un ídolo en México y lo contratan para dirigir un equipo, sin vestigio de pudor ni de vergüenza; por eso digo que el futbol nos retrata a los mexicanos, desde las vedetes que simulan lesiones, los fanáticos que desgarran vestiduras, los dueños de equipos que hacen “pactos de caballero” para explotar a los jugadores, hasta los que en las gradas agreden, ofenden y violentan cobardemente, escondidos bajo el manto protector del anonimato; todo esto bien podría ser una fotografía del pueblo de México, salvo honrosas excepciones, me explico: De la misma manera que miles de seguidores del Cruz Azul esperan el milagro de un campeonato con un equipo dirigido por mediocres y administrado por una dirigencia tramposa, millones de mexicanos esperan milagros de la 4aT, un proyecto tramposo administrado y promovido por el primer mentiroso de la nación. De la misma forma que sin cumplir con la tarea por la que cobran, muchos jugadores se tiran al suelo y berrean hasta con contactos inexistentes, los maestros de la CNTE toman casetas, bloquean vías de comunicación, exigen prebendas que no merecen, cobran salarios sin trabajar y secuestran vías de ferrocarril impunemente. De la misma forma que hay equipos que adeudan sueldos a sus jugadores, en el gobierno federal se despide gente de forma inmoral e ilegal sin liquidaciones de ley con argumentos tramposos. Y podemos añadir policías sin equipamiento adecuado, soldados explotados como albañiles, escuelas sin aulas o equipo, hospitales sin doctores y sin medicinas, capos liberados, plazas en la suprema corte en oferta y llanto y más llanto por falta de recursos generados por errores y malas prácticas de gobierno… Toda una farsa, justificaciones lastimeras, drama y mentiras para seguir lucrando,… como en el futbol.

S- Ya me pusiste de malas, perro, no porque no sean puntuales tus aseveraciones, sino porque tienen sustento y dan coraje. Mejor cambiemos de tema.

R- Auuu, hablemos entonces del conflicto Irán VS USA.

S- Es casi hablar de lo mismo, mentiras y más mentiras de parte del Sr. Trump, quién aseguró que no habían lesionado a soldados gringos con los misiles con los que atacaron bases gringas en Irak, hoy resulta que hubieron once heridos que ocultó el que cobra como Presidente de los Estados Unidos; la pregunta es: ¿por qué?...

R- Guarf, guarf, guarf, me haces reír, mi Santias, la respuesta con los gringos es sencilla y siempre la misma; no respondió Trump el ataque porque no era negocio; me explico: hace unos meses, USA invadió el espacio aéreo de Irán con un drón, el que fue derribado por los iraníes. USA argumentó que fue una agresión, que no violaban el espacio aéreo y que responderían con violencia: la leyenda urbana, inventada por Trump, fue que en un acto de humanidad, a 10 minutos del ataque, decidió cancelarlo para no matar a inocentes. La versión en la que creo, publicada en YouTube por Gabriel Bulgakov, es que con la caída del drón el petróleo subió un 6%, un ataque de USA lo llevaría a precios impensables, siendo USA importador de petróleo, no le convenía atacar a Irán, no por humanidad, sino por cuestiones económicas y para reforzar el argumento de la mentira, el mismo pseudo humanista, Donald Trump, hace un mes decidió asesinar al General Soleimani, quién casualmente iba acompañado de más de ocho personas que no eran objetivo y que a Trump le importó un cacahuate eliminar.

Hoy, Estados Unidos calla sobre los soldados lesionados, mi Santias, por la misma razón: económicamente no les conviene una guerra: el dólar está débil, las finanzas gringas andan por los suelos, los chinos y los rusos compran oro y ya nadie parece creer ni hace caso a las amenazas gringas en Europa; mal escenario para iniciar una guerra que por las condiciones económicas y geopolíticas sería una guerra perdida,… junto con la reelección del Sr. Trump… Así que, mientras los mexicanos seguimos con nuestros dramas y camino al desastre con la 4aT, la supuesta o probable guerra de USA vs Irán, tendrá que esperar a que pasen las elecciones gringas… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador