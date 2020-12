Hace pausa (editorial) Éctor Jaime

Éctor Jaime Ramírez Barba buscará ser reelecto como diputado por el 5o Distrito federal, motivo por el cual suspenderá temporalmente su colaboración semanal, que AM publica los sábados.

Dado que he presentado mi carta de intención para optar por la elección consecutiva, y como siempre lo he hecho y ustedes han sido generosos en permitírmelo, hago un receso en la colaboración, a fin que no sea tomada como una señal de ventaja contra otras y otros ciudadanos que estén buscando también ser representantes populares dentro de mi Partido en la precampaña interna u de otros partidos en la campaña externa, en caso de ser favorecido en la interna”, explicó el diputado federal en un mensaje a AM.