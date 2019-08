***HALCONEO, YA

En el Congreso local y el PAN que lo propuso andan muy contentos porque se aprobó por unanimidad castigar penalmente a quienes informen a grupos delictivos los pasos de la autoridad contra el crimen.

* A PROBARLO

El trabajo no es tipificar un delito, el gran reto será el trabajo de inteligencia necesario para probarlo. En otras entidades su legislación “anti-halconeo” ha sido invalidada por la Corte por ser muy ambigua.

* ROBO IMPUNE

También será robo calificado donde se utilice arma -promovida por el PRI-, eso no sobra. En la anterior Legislatura aprobaron sanciones por reincidencia y habitualidad, ¿de qué sirvieron?

***PESQUERA, CULPABLE

El ex tesorero Roberto Pesquera es culpable de peculado, así lo dice la sentencia del Poder Judicial. Luego de reparar el daño por 1.5 millones de pesos por el que se le acusó, la ley le concede libertad condicional y una multa de mil 275 pesos que alcanza a pagar con tres billetes de 500 pesos y que se queden con el cambio. Desde su regreso a León, luego de huir tres años al extranjero, no ha hecho todavía aparición pública.

*ESCUPE ARRIBA

El dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes, dice que “la ciudadanía debe tener confianza de que se acabaron aquellos viejos tiempos de discrecionalidad, de impunidad, hoy se va a aplicar la ley”. Quiso ir por lana y salió trasquilado porque los viejos tiempos de los que habla son 28 años de panismo. Ups.

***BETY, LA HORA

La leonesa Beatriz Manrique arranca hoy la aventura en Puebla. Aunque lleva 20 años de trayectoria política como legisladora, dirigente de partido y regidora en el Ayuntamiento leonés, está frente a su mayor reto como Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

*PRUEBA DE FUEGO

Como legisladora federal, lo saben todos en política, y así lo acepta, “sí estaba en una posición cómoda, hasta glamorosa, era trabajar a un ritmo distinto, pero había las condiciones para aceptar el reto”. En lo político, social, económico, y en concreto en lo ambiental, Puebla es un estado complejo de gobernar.

*GABINETE EN TUITER

Fue hasta ayer por la mañana, un día antes de entrar en funciones el gobernador Miguel Barbosa, que presentó en un solo tuit a su gabinete legal, no realizó ninguna presentación en vivo y en directo.

*LAS RELACIONES

En el año que Bety fue Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en San Lázaro, construyó relaciones que le serán muy útiles: Semarnat, Profepa, las comisiones nacionales: Forestal (Conafor), de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

*TOMA DISTANCIA

Lo de colaborar con Morena es una coyuntura política, Beatriz Manrique Guevara es del Partido Verde de corazón, pero tomará distancia de la vida político-partidista, dice, aunque quienes la conocen dudan sea del todo así. Si bien no podrá estar pendiente de su partido en el terruño y deja un equipo que ya tomó vuelo (aunque no con los éxitos electorales que esperan), pues mirará de reojo lo que construyó durante 20 años. Es inevitable.

***EL CASO SHEFFIELD

Hablando de que otros encargos fuera del Estado los distraigan de la grilla local, ahí está el ejemplo del titular de Profeco, Ricardo Sheffield, ocupado en el gabinete federal pero sin descuidar lo que pasa en Guanajuato con la intención puesta en repetir como candidato a la Gubernatura por Morena en 2024.

*DARDO TURÍSTICO

El fin de semana Ricardo no desaprovechó la noticia de la caída en los indicadores turísticos de Guanajuato y escribió en Twitter: “La baja en turismo responde a la alza en inseguridad, al número de homicidios dolosos. Lamentablemente, mientras no mejore la seguridad, no puede mejorar el turismo”.

*ZAPOTILLO, DEFENSA

Tampoco tuvo empacho en mostrar sus diferencias con el titular de Semarnat, Víctor Toledo, por el proyecto de El Zapotillo. Desde marzo del 2010 le tocó -como Alcalde panista- ser testigo de la firma del “Acuerdo de Entendimiento” entre la Conagua y el Gobierno estatal. Y como legislador federal ese tema fue su bandera, y ahora desde dentro tendrá que hacerse escuchar.