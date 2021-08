Hambre y pobreza

El futuro nos alcanzó, hoy no solo hay distinción económica de clases (alta, media, baja, pobres y muy pobres), sino tenemos distinción alimenticia (bien comidos, mal comidos, hambrientos y muertos de hambre).

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, siempre han existido los hambrientos y los muertos de hambre; aquellos que no cuentan, los que la mayoría de nosotros (muy católicos todos) dejamos de ver aunque estén en cada esquina.

S- ¡Tienes razón, mi Rufo!, siempre han existido pobres y ricos, pero nunca al grado de literalmente morir de hambre, cuando menos no en México. Recuerdo con dolor de mi juventud las fotos de los niños de Biafra, en África, de vientre hinchado, prácticamente sin fuerzas para caminar y con cuerpecitos que solo eran los huesos.

R- Grrr, a eso me refiero, mi ínclito humano; lo que contrastaba y contrasta con la opulencia y gordura de los obispos de la Iglesia (no conozco Obispo ni Cardenal flaco) y con los excesos de la clase alta y de la clase política, lo sé, salvo honrosas excepciones.

S- Casi parece rasgo de la raza humana el egoísmo y el individualismo, pero no es así, mi Rufo, hubo un tiempo en que la humanidad se preocupaba de los demás; recordemos las historias de peregrinos que, durante el viaje, eran recibidos y atendidos por extraños; todavía hoy celebramos la costumbre durante las posadas en navidad; de la misma forma en el aniversario de San Juditas, en San Juan de La Vega en Guanajuato, los peregrinos de todos lados son invitados a comer en casas de los lugareños, quienes mantienen las puertas abiertas para que, sin invitación expresa, entre el que quiera o tenga hambre; y que decir de la práctica ya extinta de dejar las orillas de parcelas que estaban junto a un camino, sin cosechar, para que el viajero, cualquiera, pudiera comer durante su trayecto… ¡En fin!, hubieron tiempos en que los humanos nos comportábamos como humanos y de ello todavía quedan expresiones que, aunque pocas, fundamentan la esperanza en la humanidad.

R- Guauuu, ¡qué bonito, mi Santias!, pero el tema es que, como el humanismo hoy parece excepción, los que vienen son tiempos aciagos de hambre y pobreza y no solo de algunos sectores, pueblos o comunidades, sino de millones de seres humanos cuyo trabajo ya no será requerido por el cambio tecnológico o porque esa actividad dejó de existir, por obsolescencia del trabajador o peor aún, porque los sistemas de producción y distribución a nivel mundial colapsaron con la pandemia, las guerras comerciales y la crisis económica, con el desempleo asociado.

S- Así es mi Rufo, dices y dices bien, vienen tiempos aciagos y lo único que nos puede salvar es actuar con inteligencia y de forma organizada, y ya de pasada, buscar puntos de unión los mexicanos y dejar de lado las confrontaciones políticas, de clase y deportivas que joden a todos,... en beneficio de quienes sacan raja de las divisiones y pleitos entre los mexicanos.

R- Guau, de acuerdo contigo y añadiría: si nos acechan la pobreza y el hambre, deberíamos prepararnos para producir más alimentos en nuestras casas, azoteas, traspatios, huertos, parcelas, etc.; ya que, en tanto el problema del hambre esté resuelto, ello nos dará tiempo para resolver lo demás… Tarea que debemos abordar conjuntamente con nuestros gobiernos e instituciones educativas; desde la primaria hasta la educación media, producir alimentos de forma sustentable debería ser materia obligatoria… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

