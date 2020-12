La estupidez de la raza humana nos lleva, por comodidad, a contaminar los cielos con dióxido de carbono, lo que genera un cambio climático de efectos desbastadores.

R- Guarraguauuu, mi Santias, que bueno que te das cuenta, ya que el daño que se le hace al planeta, que nos conduce a la extinción, pronto va a ser irreversible… Pero eso no es lo más grave, lo que es injusto e inmoral, es que se van a llevar de corbata a todos los seres vivos, perritos incluidos, a pesar de que nosotros no tenemos vela en ese entierro.

S- ¡No!, mi Rufo, lo más grave es que parece ser que solo nosotros, algún político despistado y alguno que otro científico loco nos damos cuenta del daño; cuando este debería ser un asunto prioritario de todos los líderes mundiales, de todas la naciones y de todos los gobiernos.

R- Auuu, entonces, mi Santias, ¿crees que no hay remedio?

S- Me gustaría decirte que sí, que cada día hay más gente “despertando” ante esta terrible realidad, aunque no sé si esto va a ser suficiente, porque una cosa es tomar conciencia y otra muy diferente, hacer lo necesario… Para empezar debemos de dejar de consumir a lo idiota, no hay manera de que un planeta redondo, con limites muy claros, soporte la extracción de recursos naturales sin límite para sostener los modelos económicos hoy vigentes, tampoco hay manera de que el mismo planeta, absorba sin dañarse, los millones de toneladas de basura y de residuos que diariamente tiramos… Aún los océanos, que parecen inmensos, tienen un límite que ya se está rebasando en dos sentidos; uno es la capacidad para sostener la vida, es decir, conforme contaminamos los mares, los peces pierden su hábitat y mueren; el otro, es la pesca comercial desmedida, nos estamos acabando los peces con sistemas de recolección que rebasan la capacidad de restitución que tienen las diferentes especies, en otras palabras, consumimos más de lo que la naturaleza puede reponer mediante la reproducción, por lo que cada día hay menos peces, al tiempo que hay más consumo, pues a población humana crece de forma irracional, lo que augura un panorama de hambruna mundial en donde millones pasarán hambre o morirán, en tanto una pequeña oligarquía vera el desastre con el refrigerador lleno, desde sus mansiones fortificadas, para evitar que les asalten.

R-Auuu, me pones nervioso y me siento inseguro al depender de la raza humana, que no ha mostrado ni inteligencia ni piedad para con la vida misma. Lo que me describes de los océanos, lo he visto con los bosques; la tala inmoral y criminal está acabando con los bosques y cambiando los ecosistemas y el medio ambiente, todo por dinero, cosa de ver los criminales incendios, en mi opinión permitidos cuando no fomentados por el gobierno de Brasil, para convertir la selva amazónica en pastizales o fraccionamientos, es decir, acaban con el bosque y la selva para usar sus tierras para negocios; sin la menor conmiseración por las especies animales que destruyen y por el daño que hacen la medio ambiente.

S- No hay que ir tan lejos, mi Rufo, con la complicidad de gobernantes ineficaces y, en mi opinión, también corruptos, en Michoacán se han destruido miles de hectáreas de bosques de pino para sembrar agucate$, lo que daña el entorno, el medio ambiente y el clima, ya que el Pino tiene raíces profundas que permiten la captación de agua y su follaje promueve la lluvia, en cambio el aguacate tiene raíces superficiales que evitan que el agua alimente los mantos freáticos y su follaje no atrae la lluvia, este doble efecto está secando los lagos de Patzcuaro y Zirahuén, además de afectar las temporadas de lluvias, con otro agravante, cuando llueve, al no penetrar el agua a través de las raíces, se lleva la tierra deslavando las colinas, azolvando los lagos y generando un efecto desbastador de empobrecimiento de las tierras.

R- Guauuu, mi Santias, leí que los chinos y los egipcios están desarrollando tecnologías para recuperar las tierras y revertir la desertificación, es decir, primero detener el crecimiento de los desiertos y segundo, convertirlos en áreas verdes; ¿por qué no hacemos algo similar en México?

S- Porque no somos ni chinos ni egipcios, mi Rufo, somos mexicanos y únicamente estamos preocupados de las elecciones del año entrante, orientando inmoralmente los recursos para fines electorales ¡Entiende, perro!, salvo honrosas excepciones, hoy a nuestros líderes no les preocupa la hambruna que se cierne sobre nuestro pueblo, como no les preocupó inundar a los tabasqueños pobres… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador