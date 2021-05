Hasta encontrarlos

¡Guanajuato te busca!

La 7a. Caravana Internacional de Búsqueda de Personas toca a Guanajuato, nuestra tierra que de pronto se convirtió en escenario de desapariciones, fosas y muertes.

Del 9 al 14 de mayo, colectivos de familiares locales y de otras regiones del País harán una gira que cruza por Guanajuato capital, León, Irapuato, Valle de Santiago y San Luis de la Paz, para exigir justicia y sobre todo insistir en las búsquedas en VIDA.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de la Secretaría de Gobernación, reporta en Guanajuato un total de 2,551 en esa situación.

Las entidades con las mayores cifras son: Jalisco 12,557; Tamaulipas 11,418; Estado de México 9,318; Veracruz 5,131; Nuevo León 5,117; Sinaloa 4,637; Michoacán 4,331; Sonora 4,142; Guerrero 3,484; Chihuahua 3,430; Coahuila 3,358; Ciudad de México 2,939; Puebla 2,731; y Guanajuato con 2,551 en el informe.

En menos de dos años en Guanajuato se formaron 12 colectivos de familiares de desaparecidos en: León, Irapuato, Celaya, Salvatierra, Salamanca, San Luis de la Paz, Juventino Rosas, Acámbaro, que tienen representación en más ciudades.

En la Caravana esperan entre 100 a 150 personas para buscar y exigir justicia. A nivel federal la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) hacen gestiones para apoyar traslados.

La llegada es la noche del 9 de mayo a un albergue de León. El 10 saldrán temprano a Guanajuato para realizar una rueda de prensa desde el Teatro Juárez y realizar varias actividades como la instalación de tendederos y testimonios.

El día 11 tienen programada una visita al Semefo de León, pero hasta ayer la Fiscalía Especializada en Desapariciones de la FGE de Guanajuato no había respondido a la petición que le hicieron hace dos semanas para poder entrar.

Lo que ya está decidido es que, con o sin aval, se harán presentes en el Semefo, que es un sitio clave para la búsqueda, lamentablemente ya sin vida, de los suyos.

El mismo 11 por la tarde está programada una marcha desde el Arco de la Calzada hasta la Plaza Principal de León, una misa y un tendedero con los desaparecidos.

El miércoles entrarán al Cereso de León. Por la tarde marchan en Irapuato desde el Estadio Sergio León Chávez hasta la Plaza Principal.

El día 13 es la búsqueda en el Cereso de Valle de Santiago. Y el 14 cierran la caravana en San Luis de la Paz también con una marcha en la Plaza Principal.

¡Guanajuato te busca! es el llamado de las familias que no se rinden.

Lucha incansable

Gracias a la lucha de las familias, la tragedia ya es visible en Guanajuato. No hace mucho ni siquiera se reconocía el problema de las desapariciones y menos la existencia de fosas clandestinas.

La realidad forzó al gobernador Diego Sinhue a cambiar el discurso de su antecesor y a sentarse en la mesa con las familias para empezar, al menos, a entender la dimensión de la crisis humanitaria.

Hace un año se aprobó la legislación de atención a víctimas y de desapariciones que, entre otras cosas, obligó a crear comisiones estatales de atención integral a las víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas, a cargo de Jaime Rochín y Héctor Díaz Ezquerra, respectivamente.

Ambas comisiones trabajan con voluntad pero se nota que apenas inician. Tienen limitado presupuesto y pocas plazas.

El 14 de abril se instaló apenas el Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas en una sesión que encabezó la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo y que integran ocho ciudadanos familiares de personas desaparecidas, especialistas y representantes de organizaciones.

Las personas integrantes del Consejo Ciudadano son: María Concepción Sierra, Norma Patricia Barrón, Bibiana Efigenia Mendoza, Matilde Margarita Domínguez, María de Lourdes Contro, María Elizabeth Navarro y Virginia Irlanda Arellano.

En febrero también se instaló el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas por ciudadanos que representan ocho regiones: Tania Barraza, Juan Baeza, Hugo García, Angélica Zamudio, Martín Cano, María del Rocío Martínez, José de Jesús Soriano y José Raymundo Sandoval.

Con estos pequeños pasos, las familias confían que la Fiscalía asuma en serio la tarea de investigar (y hacerlo pronto), cada uno de los casos de desaparecidos.

Mesa con el Fiscal

Esta semana, representantes y voceras de colectivos estuvieron en la sede de la Fiscalía en una mesa de trabajo con FGE, CEAIV Guanajuato, Comisión de Búsqueda, Secretaría de Gobierno, Procuraduría de Derechos Humanos, para organizar un trabajo efectivo, coordinado, y con las víctimas.

Su propuesta es integrar una mesa general y tres mesas técnicas sobre: Contexto y búsqueda; Análisis e identificación forense; Jurídica y de Atención a Víctimas. Que haya reuniones mensuales, reportes de avances y comunicación permanente.

En las redes sociales de la Fiscalía se informó el 28 de abril de la Segunda Sesión de la Mesa de Coordinación General que encabezó el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre con representantes de colectivos de búsqueda y asociaciones civiles.

De acuerdos nada se dijo. Falta que la apertura para reunirse se traduzca al final en búsquedas efectivas, una menor impunidad y en un freno a las desapariciones.

Luis Ernesto, a ver si es cierto

Aunque los pronósticos históricos y presentes le garantizan un cómodo triunfo en el distrito III local de León, uno de los más panistas del país, el ex secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, no se confía y está gastando suela y saliva.

Ya sabemos que el experimentado panista no tenía entre sus planes brincar al Legislativo, pero tampoco le desagradó la invitación del partido, y sobre todo de Diego Sinhue con miras a ser el próximo coordinador de bancada azul.

Algunos supusieron que el ex Alcalde (2000-2003), ex Secretario de Desarrollo Económico, ex Secretario de la Gestión Pública, ex Síndico y otra vez Alcalde interino en 2018, se tiraría a la hamaca hasta esperar el triunfo el 6 de junio, pero la realidad es que desde el día 20 que arrancó campaña se le nota que trae ganas.

Anda como quien dice en su tercer aire en colonias, comunidades, medios de comunicación, tianguis, etc. Ofrece impulsar el trabajo legislativo en los ejes de: Salud y seguridad social, economía y desarrollo sostenible, paz e instituciones fuertes, medio ambiente y energías limpias; y educación, ciencia e innovación.

Eso sí, apenas hace dos meses Ayala Torres todavía era coordinador del eje de Seguridad en el gabinete estatal y León, incluido el distrito que busca representar, enfrenta en particular durante el 2020 y este 2021 una violencia homicida inédita.

La hora de la verdad para Luis Ernesto llegará el 25 de septiembre con la nueva Legislatura, será su primera experiencia como diputado. La segunda mitad del sexenio de Diego Sinhue tendrá la exigencia a tope porque ya no tienen más tiempo para dar resultados frente a la criminalidad y acelerar la reactivación económica.

No se puede negar que Ayala suspira por el 2024 y la gubernatura, pero para eso falta mucho y debe empezar por mostrarse aliado, pero no servil, al Gobernador.

Lorena y sus adversario

Los candidatos freseros a la Alcaldía, por Movimiento Ciudadano Paco Martínez y por Redes Sociales Progresistas, Ricardo Castro Torres, se enfrentaron y terminaron señalados por violencia y misoginia.

Hace una semana, mostraron solidaridad con los habitantes de la comunidad de Aldama, quienes aseguraron haber sido agredidos por personas que trabajan en la campaña de la candidata del PAN, Lorena Alfaro García, mientras se manifestaban pacíficamente en un mitin, para pedir que no se construya un relleno sanitario.

Los manifestantes, entre ellos Virginia Olmos, quien desde agosto de 2020 lucha por la no construcción de este relleno privado, aseguraron que la candidata del PAN no tiene valor, pues no los atendió ni escuchó sus peticiones.

Lorena Alfaro no fijó postura de esta supuesta agresión ni ofreció una disculpa a los habitantes de Aldama.

Pero sí tomó en cuenta algunos de sus dichos, principalmente el de “no tiene valor”, que la llevó a organizar una marcha contra la violencia a la mujer y hasta interpuso una denuncia por violencia política de género ante el IEEG, en contra de los candidatos presentes en la manifestación de los habitantes de Aldama.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar por parte de los panistas, entre ellos el alcalde, Ricardo Ortiz, que muy a su estilo condenó el actuar de los candidatos llamándoles misóginos.

Pero también hubo quienes no estuvieron de acuerdo y hasta señalaron que Alfaro García le dio la vuelta a la situación y se victimiza, al menos esa fue la postura de las mujeres que integran la planilla de Paco Martínez.

Fernanda Martínez salió en defensa del candidato de Movimiento Ciudadano haciendo fuertes señalamientos en contra de la candidata panista, e incluso la acusó de hacer carroña política del tema de la violencia contra la mujer.

En contra también se mostró una habitante de Aldama, Selene Hernández, quien asumió la responsabilidad a nombre de sus vecinos de la publicidad en la que aseguran que Lorena Alfaro no tiene valor y también reiteró que se sintieron ofendidos por el actuar del equipo de campaña de la candidata.

De novela

Una auténtica telenovela es lo que se ha vivido al interior de Morena para designar a su candidato a la Alcaldía de Celaya.

Una historia llena de ambiciones, traiciones y decepciones en busca del poder ha llevado a este partido a perder gran parte de sus posibilidades para ganar en un municipio en donde hace apenas unos meses era factible llevarse la victoria.

Este melodrama comenzó hace unas semanas con la postulación de Antonio Chaurand como el candidato a la alcaldía. Todo parecía que la unidad reinaba en Celaya y serviría como ejemplo a nivel estatal.

Lo que parecía miel sobre hojuelas terminó revirtiéndose en unos cuantos días. Los problemas en la paridad de género en los municipios con alta competitividad provocaron que el delegado Óscar Novella y el dirigente estatal, Ernesto Prieto Gallardo, le tendieran la cama a Toño Chaurand.

El propio doctor ha dicho que tras su designación, Prieto Gallardo le pidió incluir en su planilla a Ricardo Paz Gómez y a Víctor Hugo Sinecio, situación que no aceptó.

Tras esta reunión, misteriosamente desaparecieron en el IEEG los documentos del candidato en la cuarta regiduría de la planilla de Antonio Chaurand, por lo que la traición vino de gente de su propio partido.

A unas horas de comenzar la campaña, bajaron al doctor y a pesar de que le dieron la opción de que él pusiera a una candidata lo cierto es que la traición estaba por consumarse.

Es ahí en donde apareció en escena Carmen Castrejón Mata, quien es comadre del exalcalde tricolor Leopoldo Almanza Mosqueda a quien se cansaron de rogarle que fuera el candidato morenista.

La planilla de la investigadora es prácticamente la misma que había propuesto Toño Chaurand, con excepción de la segunda regiduría ya que incluyeron a Eloísa Cholico, esposa de Leopoldo Almanza.

La semana pasada, Carmen Castrejón inició su campaña en un desangelado evento en Rincón de Tamayo. La desaprobación por parte de la mayoría de miembros de su planilla ha provocado que la candidatura de Carmen Castrejón penda de un hilo ya que si la mayoría renuncia, Morena se podría quedar sin candidato.

Lo cierto es que Antonio Chaurand sigue tropezando, no es la primera vez que le dan la espalda no sólo en Morena sino también en su paso por el PRI y el PRD.

Ahora, las posibilidades de Morena en Celaya se han diluido y los pleitos y traiciones internas le han dejado el camino libre para que el PAN siga gobernando.