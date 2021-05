***Hasta encontrarlos

En su segundo día la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas caminará hoy de manera pacífica del Arco de la Calzada a la Plaza Principal con el acompañamiento del rector de la Ibero León, Alexander Zatyrka.

***Y siguen buscando

Evelina Guzmán, del colectivo “Justicia y Esperanza”, de San Luis de la Paz, recordó que tienen más de 10 años buscando a los 22 migrantes, en un caso llevado ante instancias federales pero en ningún lado han encontrado respuestas.

***Los que no denuncian

La representante “De Pie Hasta Encontrarte”, Sandra Mercado, demandó que la Fiscalía implemente un mecanismo para que quienes no han denunciado la desaparición, puedan realizarse pruebas de ADN y buscar en los archivos oficiales.

***Marcelino y seis más

A media campaña el abogado Jorge Marcelino Trejo y los de su equipo deciden abandonar la planilla de su amigo Ricardo Sheffield, quedaba claro que desde que no fue él el candidato no quedó contento, aunque aceptara sumarse al proyecto. No fue incluido tampoco en la lista plurinominal local, como se dijo en un inicio.

*El desánimo

La postulación como Síndico es ganar o nada junto al candidato. La pregunta entonces ya no es el ¿por qué se va, sino por qué aceptó subirse al barco? Al exterior lo que manda es un mensaje de que ya no creen en la opción de ganar.

*Intereses de gremio

Por fortuna para Morena las primeras posiciones de la planilla no se mueven: Gabriela Echeverría, Antonio Cabrera, Erika del Rocío Rocha, Gabriel Durán. El resto podrán sustituirlos pero, si al final se van todos los que dicen, quedará en entredicho la motivación personal de Marcelino y será una postura como equipo.

***PAN, la ventaja

De acuerdo a la encuesta elaborada el 9 de mayo por Massive Caller, la preferencia electoral en las ciudades que fueron medidas (León, Celaya, Guanajuato, San Miguel de Allende), reporta con más o menos porcentaje, pero ventaja para el PAN.

*León, decidido

Con 600 encuestas y margen de error del +/- 4.3%, en León a Alejandra Gutiérrez le dan 49.2% frente a 18.4% de Ricardo Sheffield y entre 4 a 5 puntos para Paola Aceves (PRD), Juan Pablo López Marún (PRI) y Juan Pablo Delgado (MC).

*Celaya, también

En tierra cajetera Javier Mendoza Márquez es colocado con 37.1% de las preferencias frente a 25.9% de Carmen Castrejón de Morena, y muy lejos Jorge Estopellán del PRI con un 7.3%, y un alto porcentaje de indecisos con el 19.8%.

*Por la reelección

En las Ciudades Patrimonio de la Humanidad sus alcaldes con licencia se perfila a la reelección. En San Miguel Luis Alberto Villarreal con 13 puntos arriba de Ricardo Ferro (Morena) y a 20 de Mauricio Trejo (PRI). En Guanajuato capital Alejandro Navarro también saca 21 puntos a Carmen Cano (Morena) y luego MC y el PRI.

***Denuncia burla

Aunque en San Miguel de Allende no todo es miel sobre hojuelas en la campaña de Villarreal García, Ferro ya presentó una queja formal ante el IEEG en su contra acusando que se burló de él públicamente en una reunión con taxistas e hizo referencias discriminatorias por la discapacidad verbal (dislexia) del morenista.

***Ale con mujeres

La candidata del PAN a la alcaldía de León, Ale Gutiérrez, reunió a alrededor de 250 mujeres en Poliforum con motivo del Día de la Madre, primero, para hacerles un reconocimiento a su trabajo, y, segundo, para ofrecerles trabajar de la mano, en particular dijo que con las 322 mil mujeres jefas de familia que hay en el municipio.

*Nuevo gobierno

En el video que transmite Alejandra en sus reuniones habla de un nuevo modelo de gobierno: más cercano y mucho más eficiente. Sin criticar directamente los seis años de Héctor López alcalde, insistente en que es hora de pisar el acelerador.

*Las propuestas

La panista presentó también ayer una serie de propuestas de gobierno, la mayoría que ha venido planteando en sus recorridos y foros, y otras que se le suman. Por ejemplo, ya había adelantado que crearía ocho delegaciones, ahora precisó dónde.

*La policía

En el foro de la Ibero planteó los $18,500 de salarios mensuales a policías y llegar a 3,000 agentes, pero ayer a una pregunta directa comprometió que lo haría en 2022. Lo del salario necesitará de $55 millones adicionales que se podrá metiendo tijera a otros gastos, pero el número de policías no está claro pues hoy faltarían casi 900.

Bienvenida a la Caravana

La titular de la Secretaría de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, le dio la bienvenida a Guanajuato a la Séptima Caravana Internacional de Búsqueda.

“Les reiteramos nuestro compromiso institucional de seguir trabajando juntos a través del Sistema Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Desde la Secretaría de Gobierno estaremos atentos a sus actividades”.

En la fotografía Libia con el comisionado estatal de Búsqueda de Personas, Héctor Díaz Ezquerra, en una reunión el 28 de abril con integrantes del Consejo Ciudadano de Búsqueda para platicar sobre los proyectos de este reciente órgano de consulta.

Foto: Twitter Libia García.