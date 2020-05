Haz lo que creas conveniente, más no hagas lo que se te dé la gana

Frustración, desanimo, enojo, rabia, impotencia, dolor, sarcasmo, miedo, apatía, desesperación, anestesia y silencio. Estos días extraños nos han llevado a tomar diferentes acciones, unas de movilidad, otras de observancia, algunas de extremo cuidado y también abundan esas cargadas del absoluto desdén; al final cada uno sabe qué tanto y por qué debe de hacer o no. Es responsabilidad directa el cuidado que tengo de mi persona y ese mismo sé que afecta al tercero, al final cargo con esa responsabilidad no hay ausencia ni manera de evadir, no hay ignorancia que me libre; no basta el pedir disculpa o el excusarme; sé que tengo que hacer si no lo hago es llanamente porque no se me da la gana.

Por eso cobra conciencia ese interés que se centra en “por la vida de los demás, su bienestar, me cuido, y me cuido sólo porque me importas”. El panorama cambia, dejas de mirarte con lupa para centrarte en lo que puede servir y ayudar; no es tema de educación, ni siquiera de capacidad, intelectualidad e inteligencia, no hay estratos sociales, ni poderes económicos, no es dinero, no es la corajina del tienes y yo no; supera al poder de quién eres y quién soy… es un tema de amor.

Cierto es que las autoridades que tenemos en los gobiernos no son las más adecuadas ni acertadas, como también es cierto que no hemos conocido de otras; inútil, cansando y reiterativo sería disertar si esta que se vive es peor o así la queremos ver; tengo la certeza de que no todo es malo, ni todo es bueno; pues dentro de cada uno cohabita un ideal, ese deseo de que la situación siempre sea mejor, más fácil, más ligera y fresca. Las camisas apretadas molestan, crean incomodidad; aunque esa misma es la que nos hace adelgazar cuando el sobrepeso ha invadido de mala grasa el cuerpo y quizá esto es así una camisa apretada que nos obliga a adelgazar, podrás ensanchar el pecho, decir no me gusta, no te quiero, más ni así reventará…esta vez no depende que truene por ti o por mí, la decisión de solución esta lejos de nuestro alcance.

Con optimismo puedo decir que, en mí, está el cuidarte; el uso de las medidas de higiene -crea en ellas o no- en mí, proteger a mi vecino, compartir ese poquito que tengo que para aquel es mucho. Proteger los bienes de mi vecino, cortarles las alas a los delincuentes, sumarme para frenarlos. Al final, con números y cuentas reales, si somos muchos más que sus balas y sus pillajes. Si la autoridad no quiere o no puede hacer el trabajo que le toca, si escamotea en cuidar nuestra seguridad social -ya no te digo la de salud- no me impedirá su ineficacia, indolencia o lo que diantres les motive o detenga a hacerlo, por mí, por ti, por nosotros pues siempre me importas.

No esperaré a que sean otros quienes limpien el frente de mi casa, ya no aguantaré a ver qué día se deciden a hacer su chamba, ni a que iluminen las desiertas y tenebrosas calles, prenderé fogatas si es necesario, pondré velas, cerillos para que aquel que camina se alumbre y guie. Gritaré cuando miré que aquel quiere asaltar, tomaré un tronco de ser necesario para ahuyentarlo…no dejaré en manos de Dios, lo que en mi esta hacer. Tú puedes, también decidir lo que creas conveniente, mientras eso no sea lo que se te dé la gana.

