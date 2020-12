Hermandad y esperanza para el 2021

Se escuchan las expresiones: “Ya que se acabe este año nefasto”, “A ver si el próximo pinta mejor”. Los lamentos se hacen sentir por todos lados. Ya sea por la cuestión económica, por la salud, por el encierro…por tantas cosas que nos afectan. Sí ha sido un año difícil que cambió nuestra forma de relacionarnos y con ello cambió todo. Prohibirle al ser humano que hable, que cante, que de la mano, que abrace, que bese porque pone en riesgo a quienes lo rodean, es asfixiarlo poco a poco. Las personas tienen que conectarse de alguna forma y poder expresarse para su sano desarrollo. Afortunadamente la creatividad humana se desplegó demostrando su gran potencial al innovar nuevas formas de comunicación que permitieron hacerlo, aunque no fuera un modo cálido de contacto.

Como cada fin de año, los buenos propósitos para el año entrante nos empiezan a acosar. Comer más saludable, hacer ejercicio, trabajar en los proyectos inconclusos y así por el estilo. Ante la situación que nos provocó el encierro, pudimos establecer prioridades que fueron dejando atrás las cosas materiales y frívolas y nos enfocamos más en el aspecto humano. En lo personal, me di cuenta de lo importantes que son los detalles que posiblemente antes de esta pandemia nos pasaban desapercibidos. Tal vez ahora uno de nuestros propósitos pueda ser trabajar más en el agradecimiento y generosidad. Sería una forma de transformar a positivo todos los sacrificios que tuvimos que hacer en el 2020. ¿Qué tal reconocer a las personas que se encuentran más cerca de nosotros apoyándonos y que no hemos valorado su trabajo y esfuerzo? A veces pensamos que una comida caliente se prepara sola, que la casa no se ensucia nunca, que el dinero sólo se saca de una máquina del cajero como me decía mi hijo de chiquito. La realidad demuestra que la verdadera magia que nos hace ver y sentir una vida más fácil y amable es porque hay alguien que aunque no siempre es visible es quien la hace posible. Todo lo que recibimos tiene un esfuerzo detrás y hasta una poca o mucha dosis de amor.

Termino el año con un himno a la esperanza: “Jerusalema”. Es una canción con el nombre de la capital de Israel, compuesta y cantada por dos sudafricanos que han tenido un gran éxito en Europa, EEUU y Latinoamérica. Se hizo popular en los hospitales del mundo, el personal médico la bailaba para animar e infundir esperanza de vencer al Covid 19. La bailan grupos de sacerdotes, monjes, monjas, bomberos, policías, chicas y chicos de todas partes. “Jerusalema” llegó en plena pandemia borrando fronteras, contagiando alegría con su pegajoso ritmo y ofreciendo un hogar fraterno para el mundo entero. Cantarla, bailarla o escucharla te llena de fe y optimismo. Y empezando con mi propósito para el 2021 doy gracias a estos compositores, cantantes y a quienes bailan “Jerusalema” por hermanarnos en su canto.

acentodemujer@hotmail.com