HERMANO MAYOR

En su comparecencia ante diputados el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, repitió hasta el cansancio que uuurge la ayuda del “hermano mayor”, dijo, de la Fiscalía General de la República, si no, la violencia no tendrá fin.

TODO NOSOTROS

Otro de sus blancos fueron la mayoría de los Gobiernos Municipales señalados por ‘hacerse patos’ ante el delito, y defendió cuanto pudo a su amigo el fiscal Carlos Zamarripa. Que no es culpa (sólo) de ellos dos la desgracia que vive Guanajuato.

ROLLO SIN RESULTADOS

Cinco horas, mucho rollo de diputados y del Secretario, y pocas conclusiones sobre el objetivo: evaluar el desempeño de la Secretaría. Al menos ya lo citaron, pero el Congreso está obligado a medir bajo indicadores, o sólo están perdiendo el tiempo.

EL LLAMADO

Desde Tamaulipas en reunión con los gobernadores ‘rebeldes’ del noreste-pacífico, Diego Sinhue hizo un llamado a no sacar raja política de las tragedias, ni linchamientos mediáticos, a no partidizar la seguridad. No lo dijo directo pero se entiende que cae bien cuando AMLO habla en las mañaneras de Guanajuato.

DE MARAVILLA

Ante diputados el Secretario de Seguridad elogiaba que, como nunca, en la coordinación de Federación y Estado contra el crimen, no hay colores, sólo trabajo. Y hasta se aventuró a decir que con este Gobierno de la República ven mejoras.

NO HAGAN OLAS

Aunque la convocatoria a Álvar fue de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones que encabeza el panista, Rolando Alcántar, el resto de diputados respondió a la invitación y se contabilizó la asistencia virtual de 25 de ellos, y hasta preguntaron. Eso sí, no hubo espacio a réplicas ni contra réplicas, cuidado para evitar el debate.

MAL LA TAREA

Lástima que ir al colegio nunca es suficiente para ser un buen estudiante. Hay que estudiar, hacer la tarea y pasar las pruebas, y eso no lo cumple el Congreso. Gran parte de preguntas fueron difusas, repetitivas, y las que quisieron ser inquisitivas con adjetivos más con pedir datos claros, dejaron la mesa puesta al Secretario.

TRES DELITOS

Álvar sacó la previsible baraja del reporte delictiva nacional en donde en una buena parte de los delitos Guanajuato está por debajo de la media nacional, y así focalizó que hay problema en tres: homicidios dolosos, lesiones dolosas y robo a negocio.

LO DE SIEMPRE

Los dos primeros los sacudió con que el 90% de homicidios son delincuencia organizada y es competencia federal. Y del robo a negocio ya no le cuestionaron, asunto que sí es del fuero común, lo mismo que robo a vivienda que va a la alza.

LA FELICITACIÓN

Una de las más aguerridas opositoras, Vanessa Sánchez, quiso cuestionar sobre ¿por qué, a pesar de tener la Policía Estatal que presumen, estamos como estamos?, pero terminó por entenderse como felicitación y Álvar se regocijó.

EL FALTISTA

Ernesto Prieto, que un día sí y otro también pide que se vaya el Secretario, no asistió a la sesión para decírselo de frente (virtualmente hablando). Más tarde subió una postura a Facebook para decir que era un formato a modo (eso no se discute).

LA JUSTIFICACIÓN

Así se justificó: “No asistimos porque no tenemos nada que escuchar, lo único que quiero yo escuchar es que va a renunciar...Quedamos igual, no vemos por dónde vaya a haber un avance de la autoridad Estatal”. De los cinco diputados de Morena asistieron dos: el coordinador Raúl Márquez y la celayense Magdalena Rosales.

NO ENTRAN AL QUITE

Tras haberse dado a conocer la localización de restos humanos en la comunidad de Cajones, la cual pertenece al municipio de Silao, policías preventivos de Irapuato platicaron que los elementos de aquel municipio no quisieron entrar a la zona, por lo peligrosa. Los cuerpos fueron encontrados entre los terrenos de cultivos de maíz.



DA