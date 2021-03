Historias del Bosque ‘Gigantes’

¡Saludos gigantescos! Que sea de ese tamaño gigantesco la inteligencia de las siguientes generaciones, pues el futuro será cada día más complicado. Solo los lectores podrán andar en las próximas alturas ¿Se acuerdan de aquel gigante de nombre Barbarroja que llegó a la Villa de los Gnomos buscando un dentista porque traía un fuerte dolor de muelas? Sigamos la historia; primero hago algunas aclaraciones: La Villa de los Gnomos está habitada por seres diminutos, miden unos cuántos centímetros, los gigantes en cambio miden metros, tienen una fuerza descomunal, los pasos del gigante con facilidad destruyen lo que encuentran al caminar. Los gnomos en su villa se asustan, se confunden, se descontrolan, pero logran conversar con Barbarroja, el gigante trotamundos, una vez que conocen el motivo de su visita. Ahora sí leamos: “En medio de tanto alboroto, había alguien que aún no salía se su casa e ignoraba que algo estuviera sucediendo: Sanadenti, el gnomo más temido (ya sabes, ¡el dentista!). Sanadenti está probando una nueva pinza para sacar dientes, cuando alguien llama a la puerta. - ¡Adelante! ¡La puerta está abierta! - dice. La puerta se abre y aparece el castor con un pañuelo alrededor de la cabeza. Sanadenti lo invita a entrar: - ¡Ven, siéntate y no tengas miedo! ¡Afuera el diente, afuera el dolor! ¿Qué esperas? - ¡No! ¡No! - replica el castor-. Volveré mañana y tendré mi diente afuera. Solamente venía a avisarle que ha llegado un gigante con un terrible dolor de muela, no sé si es un molar o… no importa, total, es alguno de sus dientes. ¡Venga rápido! El castor huye y Sanadenti permanece allí con las pinzas en la mano. -¿Un gigante con dolor de muela? ¡Oh, Dios mío! O el castor se ha vuelto loco o yo soy un dentista muy famoso y pues vienen a mí inclusive los gigantes, pensó-. Luego se asoma afuera con rapidez y ve que el castor tenía razón, el gigante está ahí quejándose mientras unos gnomos que se cubrían sus oídos le imploran que no grite ni llore. -Aguanta un poco… ¡O nos volverás a todos sordos!- le decían. - ¡Ay! ¡Me duele mucho! -se quejaba Barbarroja. Sanadenti sube al gigante. -¡Vamos, abre bien la boca y déjame echar un vistazo! -le ordena gritando mientras examina sus dientes tan grandes como una silla-: ¡Tienes una caries gigantesca del tamaño de un balón de fútbol en uno de tus dientes! -¡Sé valiente, pues debemos organizarnos! -ordena el dentista-. ¡Llama a Ginepro, el doctor, y a todos los voluntarios de Trébol Verde, debemos estar preparados! Necesitaremos voluntarios, carpinteros y herreros. ¡Todos deberán darme una mano! ¡Ánimo! ¡Dicho y hecho! Sanadenti y Ginepro prepararon la intervención. Los animales fueron al bosque más cercano buscando hierbas, bayas, raíces, clavos de olor, genciana y semillas de amapola. Geranio el gnomo carpintero, construyó con la ayuda de los castores, un puente móvil al cual le instalaron un gran taladro construido por el herrero. También consiguieron las herramientas necesarias. Mientras tanto, el gigante Barbarroja se preparaba para la intervención. -¡Tranquilo, no te preocupes! -decían los gnomos-. ¡Todo saldrá bien! -¡Ay. ¡Qué dolor! ¡Ay, me duele! -gritaba el gigante. Se acerca Ginepro con un voluntario que transporta la jeringa: -¡Pronto, la inyección! Bueno Barbarroja, no temas, respira y sobre todo ¡no grites! Bajo una carpa, Sanadenti se lava bien las manos. -¡Queridos compañeros!. Cuando el taladro de Sanadenti comienza a girar estando Sanadenti dentro de la boca, el gigante lo expulsa con un grito de dolor, pero Sanadenti lo calma y sigue la extracción”. La historia va a seguir. En otra ocasión se las relataré. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Los gnomos son ejemplo de organización y dedicación además, son ingeniosos y empáticos”.

