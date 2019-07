*** HONORES

Luego de una semana de vacaciones el alcalde Héctor López Santillana regresará el lunes a sus actividades en la Presidencia Municipal, su primera actividad será la ceremonia de Honores a la Bandera.

*** PASE DE LISTA

Esta vez la ceremonia tendrá un toque especial pues además de los policías y tránsitos municipales se contempla la participación de elementos de la Marina y la Guardia Nacional, este último grupo en León está a cargo del inspector Roberto León Vázquez.

*** BIENVENIDA

Será una especie de recepción oficial que le dará el Gobierno Municipal a los integrantes de ambas corporaciones nacionales que vienen a apoyar en los operativos de seguridad.

***USTED DISCULPE

Al Gobierno Municipal no le quedará de otra que ofrecer una disculpa a los integrantes del Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública por no tomarlos en cuenta para el nombramiento de Fernando Rodríguez Hernández.

*NOVATADA

Muy enjundioso y en su afán de poner en orden la casa lo más pronto posible, el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, presentó el miércoles de esta semana a Rodríguez Fernández como Director de la Academia.

*QUÉ NECESIDAD

Nadie en su equipo jurídico le dijo que primero tenían que presentar la propuesta y someterla a votación del Consejo Directivo. Si hubieran cuidado las formas no habrían provocado la molestia de sus consejeros, principalmente de la regidora Vanessa Montes de Oca.

*SIN CONSECUENCIAS

Es probable que este error no tenga consecuencias graves, todo dependerá de que el secretario Mario Bravo Arrona o el mismo Alcalde ofrezcan una disculpa por este descuido al resto de los integrantes del Consejo Directivo de la Academia, y que éstos queden convencidos.

*EXPLICACIONES

Por lo menos hasta ayer por la tarde, la regidora Vanessa Montes Oca confirmó que no había tenido comunicación alguna con el Secretario para que le aclararan el por qué de este error en los procesos.

*CUIDADO

Para evitar mayores problemas, a Fernando Rodríguez Hernández ya se le dio la instrucción de no firmar ningún documento como titular de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública hasta que su nombramiento pase por los debidos procesos de aprobación, lo cual podría ocurrir la próxima semana.

***PORRAS

Durante la sesión de la Diputación Permanente, la legisladora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se deshizo en piropos para el Gobierno del Estado por la próxima puesta en marcha del nuevo Hospital General de León, habló de cómo será uno de los mejor equipados del país y habrá espacio para atender dignamente a los guanajuatenses y a sus familias.

*CONTRA

Lo dicho por la diputada fue su respuesta a lo expresado un día antes por el presidente de la Comisión de Salud Pública, el morenista, Raúl Márquez Albo, quien dijo que el viejo hospital se convertirá en un elefante blanco con el cambio de personal y equipo a la nueva sede.

*DISCUSIÓN

Todos estos argumentos generaron una discusión de media hora ayer en el Congreso, Márquez Albo dijo estar conforme con la nueva infraestructura, lo que no le complace es que no se haya previsto equipo y personal propio y que ahora tengan que planear una mudanza y que además se cierre el hospital ubicado en la calle 20 de Enero.

*PROYECTO

El diputado morenista reconoció que se contempla abrir una clínica de Trauma pero no hay recursos para hacerlo, para ello se requieren al menos 500 millones de pesos, entre estudios, rehabilitación y compra de equipo. Sus operación costaría otros 300 millones de pesos anuales.

*MAL INFORMA

La diputada Libia terminó refutando que no habrá dinero que alcance si el Gobierno Federal continúa con los recortes en materia de salud y pidió a su compañero no malinformar ni hablar de elefantes blancos donde nos los hay.

***FALTA DE EQUIPO

En el Curso Anual de Actualización de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato, estuvo presente el ex secretario de salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, quien comentó a sus colegas que le preocupaba que en algunos hospitales del país ya no cuentan con equipo para realizar cirugía laparoscópica.

*DIFERENTE

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, retomó lo dicho por Córdova Villalobos y dijo que esto puede estar ocurriendo porque a nivel federal no hay insumos ni recursos y apuntó “y no lo digo yo, lo podemos leer todos los días en la prensa, situación que no llega a Guanajuato, porque se cuenta con recurso estatal para que nuestros hospitales funcionen”.