HORA DE SUMAR

Bien por el Consejo Coordinador Empresarial de León y Concamin Bajío, que

comandan José Arturo Sánchez e Ismael Plascencia, respectivamente, que cerraron

filas con el Gobierno Municipal a favor de los más vulnerables ante la pandemia.

CORAZÓN DE LEÓN

Con la campaña “Corazón de León” se presenta una estrategia articulada para que

los ciudadanos colaboren y las despensas lleguen a donde más se necesitan. El

alcalde Héctor López retó al Ayuntamiento para multipliquen la cadena de ayuda.

PANDEMIA DE AYUDA

José Arturó donó 10 despensas y en redes sociales retó a los líderes de la CICEG,

Canaco y Canacintra, a sumarse. Se trata de propagar una ¡pandemia de ayuda! Ya

lo hizo una vez el DIF Estatal para el acopio de útiles escolares y tuvo gran éxito.

ESTADOS, LLAMADO

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), a la que está adherido

Diego Sinhue, urgió en un comunicado a que el Gobierno de la República libere

recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia sanitaria y económica por el

Covid-19. Lamentan que no han recibido ni un peso extra ante la contingencia.

POR PRESUPUESTO

Citan que tienen el presupuesto ya etiquetado, pero la contigencia demanda la

adquisición de pruebas, ventiladores, equipo médico, reconversión hospitalaria, y

“evitar un colapso hospitalario demanda la llegada de recursos extraordinarios”.

PLAN EMERGENTE

El otro llamado azul es a un plan de Estado para proteger el empleo, como citan lo

planteó el 21 de marzo el presidente de la Conago, el gobernador de Baja California

Sur, Carlos Mendoza Davis. Plantean estímulos a la empresa y apoyo al trabajador.

DIEGO, SIN PLEITO

En Guanajuato Diego Sinhue ha evitado hasta hoy hacer declaraciones públicas en

contra del Presidente y del Gobierno en su conjunto para no abonar a la crisis que

se enfrenta. Lo cierto es que también enfrenta una emergencia por más recursos.

DEFINICIONES

Diego entiende bien que no es hora de quejarse sino de ocuparse en poner lupa a

su presupuesto de $87 mil millones para reorientar el gasto en lo posible, apretarse

el cinturón la burocracia y revisar de dónde echar mano de recursos adicionales.