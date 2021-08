Horas de miedo

Buscan sin descanso y sin autoridades

Las familias no dejan de buscar a sus desaparecidos, vivos, o desafortunadamente muertos.

Las autoridades, muy tarde, reconocen la tragedia humanitaria que vive Guanajuato, pero eso no les parece suficiente para responder a dos exigencias: buscar a los desaparecidos y hacer justicia.

El sábado 24, integrantes de los colectivos “Hasta Encontrarte” y “Una Luz en mi Camino”, en su desesperación de buscar en todos los rincones posibles, con o sin el apoyo de autoridades, se desplazaron a una zona entre los municipios de Romita, Manuel Doblado y Cuerámaro. En una zona encontraron restos (huesos y ropa).

La historia la repetimos porque a lo mismo se enfrentan todos los días las valientes familias en nuestro estado azotado por la delincuencia desde hace tiempo.

Las buscadoras avisaron de inmediato del hallazgo, esperaron cuatro horas, relatan, no llegaron ni los agentes de la Fiscalía ni la policía para auxiliarlas.

Se retiraron al llegar la noche para cuidar su integridad. La mayoría del grupo se quedó en Cuerámaro, pero dos de ellas decidieron regresar para corroborar que la Fiscalía estaba ya en el sitio, como les dijeron. En el trayecto, sobre la carretera Cuerámaro-Irapuato, hombres armados les dieron alcance y vivieron el terror.

“Se nos cerraron, nos bajamos de la camioneta y empezamos a correr a la milpa para perdernos, empezaron a disparar y decían que por andar de metiches nos iban a matar”, contó a AM, Norma Patricia Barrón, una de las buscadoras que estuvo ahí.

Fue hasta cerca de las 11 de la noche que agentes municipales y estatales llegaron.

Patricia busca desde hace dos años a su hijo Kevin y a su esposo Juan, de 17 y 34 años, respectivamente, quienes fueron secuestrados en Irapuato, donde viven.

“Sabemos que hay peligro, pero lo tenemos que hacer porque nadie más lo hará”, resumió al narrar lo que vivieron.

El domingo 25 los colectivos hablaron del peligro en un comunicado.

“La negligencia de la Fiscalía General del Estado, del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras, de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, puso en riesgo a nuestras compañeras”.

La poca respuesta de las autoridades para investigar la desaparición de su seres queridos, insisten, los lleva a la desesperación de salir a buscar por su cuenta.

“La Comisión Estatal de Búsqueda pone pretextos para acompañarnos, les damos nosotros posibles puntos de búsqueda pero se va el tiempo, no hay avance, y empieza la desesperación. No les interesa buscar. No hay humanidad”, dijo Patricia.

Que si la pandemia, que si los días festivos, vacaciones, fines de semana, cursos de capacitación, la carga de trabajo, o lo que sea, para las buscadoras las autoridades siempre tienen un pretexto para detener las búsquedas. Parece no importarles la desesperación de las familias por encontrar a un hijo, un padre o una madre.

No hubo información oficial sobre el hallazgo en esta fosa en territorio de Romita.

El lunes 26, la secretaria de Gobierno del Estado, Libia García Muñoz Ledo, subió a redes sociales que se reunió con una de las buscadoras y le reiteró el compromiso del Gobierno de Guanajuato de garantizar la seguridad de los colectivos.

“Coincidimos en la importancia de fortalecer la comunicación previa a cualquier actividad de búsqueda independiente, para salvaguardar la integridad de quienes participan”, apuntó.

La Comisión Estatal de Búsqueda que comanda Héctor Díaz Ezquerra, guardó silencio.

¡Vivos se los llevaron..!

El reporte semestral enero-junio 2021 de “Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas” de la Secretaría de Gobernación federal indica que Guanajuato es la séptima entidad con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas entre el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021.

La lista está encabezada por: Jalisco (3,948), Ciudad de México (1,757), Michoacán (1,739), Nuevo León (1,503), Tamaulipas (1,445), Estado de México (1,369), y Guanajuato con 1,289, por arriba de Sonora (1,273), Sinaloa (1,141) y Zacatecas (983).

En el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Recuperados en ese mismo periodo entre los 10 municipios con mayor número de cuerpos recuperados aparecen Salvatierra y Acámbaro en el lugar 8 y 9, respectivamente. En el primero con 79 cuerpos y el segundo con 75.

Otro dato es que en Salvatierra localizaron 65 fosas clandestinas y en Acámbaro 37.

Las desapariciones no terminan mientras la violencia en Guanajuato no tenga freno.

La Administración que encabeza el gobernador Diego Sinhue rebasa las 11 mil víctimas de homicidio doloso y la del presidente Andrés López Obrador las 10 mil.

Nada detiene a las buscadoras en Guanajuato. En pocos años se han integrado 13 colectivos de búsqueda con presencia en León, Silao, Irapuato, Salamanca, Juventino Rosas, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Celaya, Salvatierra, Acámbaro, San Luis de la Paz. Toda la región centro del estado, pero también sur y norte.

Las familias cargan, además del dolor, con la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de Gobierno. Lo que pasó hace una semana es un llamado de atención para protegerlas y acompañarlas. Después, puede ser tarde.

PAN, cuidar la casa

El PAN en Guanajuato busca capitán al timón que lo lleve a la elección de 2024.

La elección será concurrente, es decir, en la misma jornada de votación para el Comité Ejecutivo Nacional y todos los estatales. Se espera la conclusión del proceso por ahí de noviembre, así que en septiembre debe haber convocatoria.

En lo nacional, el michoacano Marko Cortés quiere quedarse. Veremos si lo dejan. Ya salieron más tiradores: Adriana Dávila, Pancho Domínguez y Gerardo Priego.

El exgobernador Miguel Márquez otra vez amagó, pero parece que no se animará.

Sus razones tendrá, el analista político David Saucedo considera que los panistas de casa prefieren no arriesgarse en una aventura nacional que no sea exitosa y que termine enfrentándose a la dupla Marko-Anaya o de los mandones en turno. No vaya a ser que eso los moleste y quieran meterse en Guanajuato.

Mejor conservan su poder local en donde el CEN les garantiza una ‘manga ancha’ en la elección del gallo panista a Gobernador del 2024 y el resto de candidaturas.

Se busca capitán azul

En Guanajuato, el relevo no parece estar definido, al menos públicamente. El gobernador Diego Sinhue tampoco ha enviado señales claras, dicen los panistas.

El presidente del Comité Estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, asumirá como diputado federal plurinominal el 1 de septiembre, pero nada le impide mantenerse también como líder de partido hasta que se elija a la nueva dirigencia 2021-2024.

Han surgido nombres como el del diputado local electo de León, Aldo Márquez Becerra, pero el mismo ya se encargó de dejar claro que no está en su interés.

Nadie más ha manifestado abiertamente su deseo, y ya va siendo la hora. El secretario general, el irapuatense Eduardo López Mares, puede ser uno de los que sí tenga ganas. Ya fue Presidente interino durante la campaña cuando Román Cifuentes tomó licencia para ser candidato a diputado federal plurinominal.

Lalo López tuvo un duro tropiezo cuando el PAN debió hacer ajustes de última hora a sus candidaturas a diputaciones locales para cumplir los criterios de paridad, lo que terminó en bajar de candidato al actual diputado celayense Paulo Bañuelos.

Por primera vez se elegirá en fórmula paritaria Presidencia como Secretaría General, si un hombre busca la Presidencia su compañera debe ser mujer, y viceversa. El panismo local tiene una tradición de liderazgos sólo masculinos.

Para elegir dirigente estatal hay un padrón de 14,291 panistas con derecho a voto. Lo que ha pasado en recientes procesos es que se perfila un candidato único (que no es lo mismo que de unidad) que llega con la venia del Gobernador en turno.

El exdirigente Gerardo de los Cobos Silva, siempre con la mano levantada. También se dice que le interesa al celayense Juan Carlos Guillén, director general de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones de la Secretaría de Educación.

Hay otros que terminan sus encargos o que perdieron en la contienda y no se sabe su futuro: Luis Alberto Villarreal, Karina Padilla, Pilar Ortega, Alejandrina Lanuza. Ellos no han mostrado interés en la dirigencia panista, pero todo aún puede pasar.

El PAN necesita un dirigente que no confronte, pero con liderazgo para mantenerse hasta la contienda del 2024 en donde Morena querrá echar toda la carne al asador.

Por cierto los morenos también deben renovar su liderazgo estatal. Ya les contaré...

Nuevo árbitro electoral

Hay 16 finalistas en busca de ser la próxima cabeza de la autoridad electoral local.

El miércoles se dio a conocer la lista de aspirantes a presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), que se redujo drásticamente de los 47 que habían cumplido los requisitos legales en mayo, a sólo 16 que pasaron el examen teórico, que fue la segunda etapa del concurso.

Se trata de 11 hombres y cinco mujeres que pasaron a la siguiente etapa del proceso.

En total presentaron el examen 47 aspirantes: 15 mujeres y 32 hombres.

Entre los seleccionados destaca Arminda Balbuena Cisneros, actual Directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social de la Universidad de Guanajuato y quien fue la primera Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuando se creó hace algunos años.

Para quienes no conocen toda su trayectoria, les llamará la atención que ella se haya postulado a un cargo electoral. Su experiencia en esta materia data de cuando fue coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático del INE, en las oficinas centrales de la Ciudad de México, de 2008 al 2014.

También Claudia Marcela Carreño Mendoza, Brenda Canchola Elizarrarás, Concepción Vázquez López y Alejandra López Rodríguez.

Entre los hombres que pasaron a la siguiente etapa sobresalen dos que actualmente son empleados del IEEG: Carlos Manuel Torres Yáñez, director de la Unidad Técnica y de lo Contencioso Electoral y Leopoldo Roberto Morales González, secretario particular del presidente Mauricio Guzmán Yañez. O sea, que aspira a suceder a su jefe.

“Polo”, como todo mundo en el Instituto lo conoce, es todo un experto electoral, pues labora en el IEEG si no desde su fundación, sí desde poco después. Antes de ocupar su actual cargo, durante muchos años trabajó en la Secretaría Ejecutiva, en la parte jurídica donde se elaboran los acuerdos que se someterán a discusión y votación del Consejo General. También conoce al derecho y al revés la materia de prerrogativas y multas a partidos políticos.

Igualmente se postuló Iván Alfonso Martínez Almanza, un joven irapuatense que actualmente es Jefe de Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

También pasaron a la siguiente ronda: Francisco Gerardo Parada Villalobos, José David Morales Rivadenyra, Diego Enrique Ramírez García, Gustavo Hernández Martínez, Adrián Arredondo Cabrera, Francisco Fernández Frausto, Rodolfo Elías González Montaño y Miguel Alejandro Muñoz Sánchez.

La etapa que sigue es el cotejo documental en la Junta Local Ejecutiva del INE, que se realizará del 9 al 11 de agosto.

Posteriormente la elaboración de un ensayo presencial el 14 de agosto que será evaluado por el Colegio de México. Los resultados se darán a conocer el 21 de septiembre.

Y los que tengan ensayos aceptables, pasarán a entrevistas con los Consejeros Electorales del INE. Las entrevistas serán virtuales, por la pandemia. Pero todavía no se fija su fecha.

El INE es quien debe elegir al titular del IEEG antes del 29 de octubre.

Mauricio Guzmán Yáñez, actual presidente del IEEG, concluye su periodo al frente del IEEG el próximo 30 de septiembre. Si para ese día aún no hay humo blanco, lo que procede es nombrar un interino en tanto que conocemos al elegido.