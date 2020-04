Hoy si sentí que iba saliendo de una Guerra…

Los hechos de esta semana revelan la cruda realidad de la Pandemia en México y las mentiras del Gobierno Federal. Lo ocurrido en Baja California es ejemplo vivo de ello por el número de infectados, enfermos y muertos de manera prematura. Les comparto el testimonio que nos brindó un compañero especialista que ejerce en Tijuana y nos llenó al Colegio de Médicos de Cirugía de tristeza, indignación, impotencia y rabia.

“Entonces dejen les cuento cómo está el asunto aquí en Tijuana, hay dos hospitales del IMSS,

dos regionales grandes, mejor dicho, los dos están llenos. Desde el lunes no hay tubos libres, ya no hay ventiladores, pobrecito si caes en insuficiencia respiratoria.

Del viernes que había algo así como quince o diecisiete casos de COVID-19 en el hospital, para el lunes ya estaba lleno todo el tercer piso, que era el área designada para atender estos

pacientes COVID. Hoy miércoles, el tercer piso, el anexo del cuarto piso, quitaron urgencias

pediátricas para poner urgencias de adultos, urgencias de adultos también llenos en todas partes con pacientes COVID.

Entonces por un lado muchos pacientes, todos como “neumonía atípica” porque no se están

haciendo las pruebas. Hay un contagiadero en el Hospital, me confirmó hoy la epidemióloga que son 14 trabajadores del hospital que salieron positivos y se sospecha que se enfermaron en el hospital.

Muchos pacientes que llevaban tiempo hospitalizados por otra razón y que no habían salido,

también enfermaron de COVID, contagiados del hospital o de sus visitas. Ahora lo triste es, que bueno, debería haber personal para que los atienda. Primero se fue el personal de mayor de edad y con riesgo de enfermar de gravedad (en medicina se llama comorbilidad) por la licencia esta del sindicato.

Hay dos médicos especialistas en medicina interna por la mañana, no sé si haya en la tarde.

Todo mundo está incapacitado. El jefe de medicina interna salió positivo y entonces todo el

cuerpo de gobierno (jefes y directivos del hospital) hoy se incapacitó, estamos acéfalos, estamos como cinco médicos por turno en el hospital.

Yo hoy me puse a dar altas voluntarias de los pacientes que se querían ir y que no querían pasar el puente y todos los días aquí. En general los de hematología que iban para transfundirse y cosas así porque no hay médicos internos, de los residentes de la especialidad en cirugía cinco de los ocho están incapacitados, uno positivo a COVID, cuatro sospechosos. Está de la … muy mal.

En el otro hospital, la clínica uno, ya quedo cerrado, nada más para atender urgencias y

COVID, hicieron un área especial para embarazadas con COVID. El área de endoscopia que

tenía como cuatro camillitas de recuperación, se a volver la toco-COVID (zona para atender los partos) y las pacientes con embarazos sin COVID las van a mandar a la clínica siete, que es un hospital de gineco pediatría.

Entonces, igual allá, están faltos de personal, no tanto, si hay más internistas y ellos están viendo los pacientes COVID y a los subespecialistas les están pidiendo vean los pacientes de piso, aquellos que no son COVID. Fueron por la neuróloga, por el geriatra, por un oncólogo médico, y gente que hizo un año o no acabo el año de internado.

Si…, está muy mal. Y pues todo el mundo vio la foto del pizarrón del hospital general, todo COVID, igual ese hospital está cerrado, ni urgencias va a recibir, si te balean enfrente del hospital, “so sorry” (lo lamentamos) no te van a admitir, puro COVID, eh, ya se infectó el infectólogo del hospital y varios médicos.

Ohh… hoy que salí del hospital, hoy si sentí que iba saliendo de una Guerra.”

El vocero del gobierno Federal y Subsecretario del ramo, directamente responsable protegernos a todos los mexicanos, reconoció por primera vez, que no había dicho la verdadera dimensión de la epidemia, que en realidad, según sus cálculos, era de al menos ocho veces mayor.

Relató en el “comunicado técnico diario” del jueves 9 de abril, había 3,441 casos confirmados, 10,105 sospechosos y 194 defunciones. Y dijo 28,216 infectados potenciales contaminantes por todo México, pues no saben dónde están.

Lo ocurrido en Tijuana, estimados lectores, ya está pasando en muchos hospitales de la república mexicana y nos lo están ocultando. Nos “pronostican” que la fase 3 entrará en 15 días. La evidencia señala que Tijuana ya lo está, que los servicios se salud están rebasados y morirá mucha gente que no debería haber fallecido si se hubieran tomado las decisiones a tiempo. Seria criminal lo estén ocultando.

Exijo desde esta columna, nos presenten proyecciones para el futuro inmediato como las hechas en Estados Unidos, donde colaboran brillantes mexicanos y proporciono la liga del Instituto que las genera y actualiza a nivel país y estado: https://covid19.healthdata.org/united-states-of- america

Estimados lectores, hay un extraordinario recurso en salud y economía en nuestras manos para evitar la enfermedad, la muerte y que volvamos pronto a estar junto de nuevo: ¡Quédense en su Casa!

Les invito a ayudar a que la gente más necesitada pueda quedarse en su casa. La iniciativa “Despensa Corazón de León” que promueven diversas instituciones tiene a mi juicio la estructura necesaria para hacerlo en la dimensión de nuestro querido León. Llama al 477 252 4200 o bien accede a la página www.leon.gob.mx.

Si no puedes quedarte en casa, usa sin excepción cubrebocas y desinféctate al llegar a tu casa y al trabajo. No se requieren cubrebocas especiales, puede ser hecho en casa con tela, checa AQUÍ cómo hacerlo.

¡Cuídense por ustedes y por los que más quieren y los necesitan! Abrazo fraterno