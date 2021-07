*IMSS, el rezago

Para soportar la demanda de servicios de la derechohabiencia en Guanajuato el Seguro Social necesita de por lo menos 1,100 camas hospitalarias, adicionales a las 1,400 con las que cuenta considerando las dos Unidades de Alta Especializada.

*La demanda

El delegado del IMSS en el terruño, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, estima que, por lo menos, se necesitan dos hospitales más para León, y al menos uno en cada ciudad del corredor industrial: Silao, Salamanca, Irapuato y Celaya.

*¿Y ahora?

Pero para ello el IMSS requiere de presupuesto extraordinario, que no tiene. Los 15 mil millones de presupuesto anual que reciben son apenas suficientes para cumplir con salarios, jubilaciones y pensiones, y el gasto operativo de todos sus servicios.

***Unidad León

Una buena noticia para León, confirmó la Delegación del IMSS Guanajuato, es que la Unidad de Medicina Familiar #60 de Los Naranjos ya por fin va caminando, su avance físico es del 65% y estiman que a finales de noviembre se concluya con la obra y que esté prestando servicios a la derechohabiencia iniciado el siguiente año.

*Consejo, de gira

El Consejo Consultivo del IMSS en Guanajuato iniciará con sesiones itinerantes en donde se ubican sus cinco subdelegaciones (León, Guanajuato, Salamanca, Irapuato y Celaya). En unos días tendrá la primera en la sede de Celaya.

*Tomar el pulso

En este Consejo están representados el sector obrero, patronal y directivo del Instituto. También prevén reuniones con actores empresariales de cada zona. Esperamos que sirva para que tomen el pulso de lo que pasa, reconozcan lo que está bien hecho, pero también se corrija lo que no. Si no es así, van de paseo.

***Iplaneg, renovación

En el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) viene una renovación de nombres y también una reestructura operativa. No debe pasar de octubre el cambio de su Consejo de Análisis Estratégico.

*Solo, su consejo

También termina su periodo como Presidente del Consejo el economista Lalo Sojo. Eso sí, su experiencia en la función pública y como ex Presidente del INEGI no deberá ser desaprovechada y seguramente tendrá un espacio donde pueda aportar. ¿Quién será el nuevo capitán? no hay luz todavía, está en manos del Gobernador.

*La promesa

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez desde campaña ha dicho que el modelo de participación ciudadana en Guanajuato, del que si bien fue pionero a nivel nacional hace algunos ayeres, ya está obsoleto ante los nuevos retos que vive el estado.

*Hacia dónde

Lo que no ha explicado aún Diego es cuál es su proyecto para refrescar la participación de la sociedad en las decisiones y el rumbo de Guanajuato. ¿Cómo lo van a hacer? ¿para qué? ¿con qué personajes? es lo que pronto debe aterrizar.

*La autonomía

Hay que esperar el proyecto del director general del Iplaneg, Juan Pablo Luna Mercado, y el visto bueno del poderoso jefe de Gabinete, Charly Alcántara. Lo primero será que el Instituto pase de ser un órgano desconcentrado adscrito a la Consejería del Gobernador para ser descentralizado y fortalecer su autonomía.

*Agencias regionales

Se pretende crear 7 Agencias de Planeación Regional del Desarrollo, retomar lo que alguna vez fueron los consejos regionales con la participación social y pública. Y que desde esos espacios aterricen más proyectos de inversión pública y privada.

***Plan de gobierno

Esta semana se presentó la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024, es decir las metas y los proyectos para la segunda mitad de la Administración. Un ajuste de compromisos a la luz de la pandemia y las limitaciones presupuestales.

*La reactivación

Algunos de los proyectos se eliminaron y otras metas se ajustaron. El objetivo central de los tres años que restan es el de acelerar la reactivación económica.

*La medición

Una de las instrucciones de Diego para esta actualización fue la de diseñar rigurosos indicadores de medición de resultados para medir a todo el gabinete. Eso implica detrás mejorar la generación de los registros administrativos de las dependencias para que no quede lugar a dudas de si cumplieron o no su tarea.

*A ciudadanizar

El gran reto de la reestructura del Iplaneg es precisamente ciudadanizar los tres sistemas que son su responsabilidad: planeación, información y el monitoreo.

*En el mismo canal

Y además traducirle al ciudadano el seguimiento de cada indicador para saber todos cómo va el cumplimiento del plan sexenal y del Plan Estatal de Desarrollo 2040. En resumen: que el Iplaneg cumpla con su misión de orientar el rumbo de Guanajuato.

Villarreal, en resistencia

Este fin de semana el candidato del PAN en San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, reapareció en una comida de agradecimiento a los simpatizantes del proyecto cuyo resultado no le favoreció frente al priista Mauricio Trejo.

En su mensaje habló de la impugnación en curso al resultado de la elección. Reiteró que su rival trató de engañar sistemáticamente al INE para evitar ser fiscalizado y rebasar por varios cientos de miles de pesos el tope de campaña establecido.

“En los primeros 30 de 60 días de campaña no reportó a la autoridad electoral un solo evento y cuando reportó fueron 64 eventos, le tenemos notariados 124”, expuso el panista comparando la falta con lo que sucedió a los candidatos morenistas de Michoacán y de Guerrero, a quienes el INE les retiró la candidatura.

