***IMPUESTO CON CAUSA

Luego de por fin quedar instalado el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará la sobretasa del 0.3% del Impuesto Sobre Nómina (ISN), hoy tendrá su primera reunión formal de trabajo con la obligación de que el proyecto camine.

***CONVOCATORIA LISTA

En la agenda está aprobar la convocatoria para que, a través de fundaciones “Fe Guanajuato” para proyectos de desarrollo social y “Actuando por Guanajuato” en temas de seguridad, se dispersen los recursos en los proyectos de mayor impacto.

***CELOS EMPRESARIALES

No es secreto que el empresario irapuatense Salvador Cayón no comulga con el grupo León. Pero ésas son grillas que al ciudadano no le interesan. Resuélvanlas.

*** VÍCTIMAS Y DESAPARECIDOS

Con el registro de 11 participantes hoy tendrá lugar la mesa técnica para discutir las iniciativas de leyes de víctimas, desaparición forzada y la declaración especial de ausencia. Para la mesa de diálogo del viernes 29 se anotaron nueve personas.

* HORA DE ESCUCHAR

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Libia García, comprometió que va a escuchar todas las propuestas y experiencias para enriquecer las iniciativas. Las mesas serán públicas a excepción de quienes pidieron dar un testimonio privado.

* FORO CIUDADANO

También hoy lunes habrá un foro/conferencia gratuito abierto al público sobre “Reflexiones sobre la crisis de violencia y la desaparición de personas en Guanajuato”. A partir de las 10 de la mañana en El Refugio del Barrio (calle 27 de septiembre #517 de la colonia Obregón) activistas compartirán sus experiencias.

*** POLÍGONO LEÓN MX

La integración del polígono León MX (que suma a Forum Cultural, Explora, Feria, Poliforum) poco a poco toma forma para pronto ser presentado en sociedad. El objetivo es que sea un solo espacio público unido por una gran macroplaza, que leoneses y visitantes disfruten de un sitio abierto, divertido y atractivo todo el año.

* PRESUPUESTO LISTO

El gobernador Diego Sinhue se reunió con los directivos de esos espacios para confirmar las inversiones prometidas: 90 millones para Explora (proyecto de remodelación de salas), 235 millones para la Feria (nueva zona de bares y alimentos) y 200 millones para el Poliforum (dos nuevas salas para congresos).

* POLÍGONO SEGURO

Además habrá 16 millones de pesos para el proyecto de “Polígono León Seguro”. Ya se formó un comité de seguridad -presidido por Explora- para armar el plan.

* NUEVO ACCESO

Como parte de la integración del polígono el acceso a la Feria será desde Paseo de los Niños y Francisco Villa para integrar completamente Explora al recinto ferial.

* SIN BARRERAS

Se abrirá un acceso a Explora donde hoy está el barco velero y se demolerán las antiguas taquillas de la Feria que están de acceso hacia la velaria. Ya no habrá malla ciclónica del estacionamiento de Paseo de los Niños para dar circulación libre. Se trata de gradualmente eliminar las barreras físicas. Un solo gran parque urbano.

*** LLAMADO VERDE

Los Verdes quieren recuperar Yuriria y no dejan pasar una del alcalde panista, Salomón Carmona, a quien también le gusta estar en el ojo del huracán. El dirigente estatal, Sergio Contreras, de plano pidió la intervención del Gobierno del Estado para poner orden porque acusan algo muy serio: la falta de gobernabilidad.

* YURIRIA, EN LÍOS

Ya se fueron el Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero y la más reciente broncota que fue la manifestación de policías preventivos que no quieren que el Alcalde eche al Comisario de Seguridad para poner otra persona que señalan no tiene aprobado el examen de Control y Confianza ni licencia para portar arma.

*** SEGURIDAD Y POLÍTICA

La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia Ciudadana para la Seguridad (sí, todo eso), Sophia Huett, hace un llamado a que la política no se mezcle con la seguridad en el nombramiento y la permanencia de los mandos policiacos. Esto porque los jefes policiacos van y vienen cada tres años de un municipio a otro.

* LA CONTINUIDAD

Recuerda que para que la seguridad sea efectiva hay que dar continuidad y profesionalizar a los cuadros. Mucho menos hay una carrera que le permita a un policía creer que algún día será el Jefe de la Policía. “No podemos estar reinventando cada tres o seis años, o poniendo una persona por cercanía política”.