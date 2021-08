***Impuesto con causa

Este lunes se aprobaron por fin los primeros proyectos para aplicar los recursos del FIDESSEG, que es el fideicomiso creado para financiar acciones de desarrollo social y seguridad con el 0.3% de lo recaudado por el Impuesto Sobre Nómina.

*Tarde pero seguro

A partir del 2019 el Impuesto Sobre Nómina en Guanajuato aumentó de 2% a 2.3% con el respaldo de organismos empresariales para que ese excedente se destine a este fideicomiso y aterrice en proyectos que estén en manos de la sociedad civil.

*Fideicomiso, listo

El Comité Técnico del FIDESSEG se instaló desde el 31 de octubre del 2019, la pandemia se atravesó y los recursos se reorientaron para los créditos a negocios. El proyecto se retomó y ahora se espera que el recurso fluya con resultados. Atentos.

***Villarreal vs. Prodheg

Vicente Esqueda Méndez, el ombudsperson en Guanajuato, se dijo respetuoso de la postura del alcalde con licencia de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, de rechazo a la recomendación por violentar la libertad de expresión de dos reporteras. Al final, si la aceptan o no, le corresponde a la autoridad que está hoy en funciones.

*El rechazo

Luego de darse a conocer la recomendación emitida dos años después, el panista en un tuit señaló: “Lamento que en un país democrático se privilegie a quienes abiertamente se escudan en medios para mentir y calumniar, e incluso extorsionar”.

*Tema municipal

Vicente aclara el punto: “La resolución de recomendación emitida por la Procuraduría se dirigió al Alcalde interino (Gonzalo González) que es la autoridad representante formal del Municipio y en este caso la opinión se respeta, pero la respuesta oficial que la Procuraduría está esperando es la del Alcalde interino”.

*Interino a prueba

Aunque el actuar del Alcalde con licencia dio origen a la queja, el cumplimiento le corresponde, si es que las acepta, al Alcalde interino. A él le tocaría ofrecer disculpas públicas e iniciar un procedimiento administrativo contra Luis Alberto.

*No vinculantes

El Procurador defendió que hay argumentos para concluir lo que resolvieron. “Yo respeto sus comentarios, pero no le resta ningún peso (su negativa) a la resolución”. En lo legal no hay ninguna consecuencia si las recomendaciones no son aceptadas.

***Reunión

El que anda de reunión en reunión, es el alcalde electo de Celaya, Javier Mendoza quien ahora fue con los alcaldes electos de Querétaro, San Juan del Río y El Márques.

*Seguridad

Mendoza Márquez aseguró que intercambiaron experiencias pero lo más importante fue el tema de la seguridad que involucra a los municipios de ambos estados. Propuso reunirse ahora en Celaya y seguir analizando estrategias regionales.

***Pan, persecusión

En la conferencia de prensa semanal del PAN León el dirigente Toño Guerrero y el coordinador de los diputados federales por Guanajuato, Jorge Espadas, se sumaron a los reclamos por el caso de la denuncia contra su ex candidato presidencial, Ricardo Anaya. Que es una persecución política, es el argumento de los azules.

*El peso del estado

El legislador que repetirá en la Legislatura que inicia el 1 de septiembre argumentó que no es la defensa a una persona en particular, sino el reproche de que se utilice todo el aparato del Estado no para perseguir delincuentes sino políticos incómodos.

*A los opositores

El panista leonés pidió que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. “Si piensan diferente a él todos estamos en riesgo de ser perseguidos”.

*Que le bajen

La senadora morenista, Antares Vázquez, quien compartió ayer el pan y la sal en Sapica con la clase política y empresarial cercana al panismo, les reviró en un tuit: “El que nada debe, nada teme. A los corruptos no les queda hacerse mártires”.

*La agenda

Espadas Galván apuntó que la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 la recibe el Legislativo el 8 de septiembre y, aunque basta la mayoría simple a Morena y aliados para aprobarlo, el bloque de la alianza “Va por México” (PAN-PRI-PRD) intentará que lleguen más recursos a estados y municipios.

*Las prioridades

Para la oposición las prioridades son: reactivación económica, servicios de salud y medicamentos, en seguridad el regresar el Fortaseg para los municipios y fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Además de la defensa de órganos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral.

***Nada

El alcalde Ricardo Ortiz asegura que el grupo Tecamachalco no podrá jugar nuevamente en el Estadio Sergio León Chávez, señalando además que Fernando San Román estaría engañando a los jóvenes que tienen interés en las visorías que anunció el Club Irapuato la semana pasada.

*Cerrado

El panista dice que el convenio firmado entre el Municipio y los San Román quedó sin efecto cuando el equipo no pudo pasar a la Liga de Expansión, por lo que en Irapuato no habrá un nuevo equipo de Liga Premier para la próxima temporada, al menos no como lo plantea el grupo Tecamachalco. Punto.

Nombran a árbitros azules

El Consejo Estatal del PAN aprobó los 5 nombres para integrar la comisión que organizará las elecciones para elegir Presidente y Comité Estatal el 24 de octubre. La propuesta será enviada al órgano nacional para validarla y emitir convocatoria.

Ellos son: Alfredo Ling Altamirano como presidente, con amplia trayectoria de partido y legislativa. El exdiputado local Juan Carlos Acosta Rodríguez, de Cortazar; Cecilia Arevalo Sosa, quien fue diputada federal, es de Purísima del Rincón.

Juan Carlos “El Borre” López Ruiz, director de Desarrollo Político en la Subsecretaría de Gobierno; y la salmantina Carla Rochín, ex legisladora y directora de Guarderías del IMSS cuando ocurrió la tragedia de la guardería ABC, en Sonora.

