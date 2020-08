“In God We Trust”; en Dios creemos, es el lema nacional de los Estados Unidos y fue elegido por el Congreso en 1956.

S- Mi Rufo, el lema de los Estados Unidos de Norteamérica se puede ver en sus monedas y billetes y por lógica, tiene distribución e implicación mundial.

R- Grrr, mi Santias, qué tenga distribución mundial, lo entiendo, todo el planeta busca los dólares como si fueran oro, y no lo son, es decir, les ven la cara de pen-tontos haciéndoles creer que unos papelitos verdes tienen valor intrínseco, y no lo tienen; pero, de ahí a que tenga implicación mundial el lema de los gringos, no veo razón, ellos están en su derecho de vivir en el engaño celestial, pero no es asunto de los demás.

S- Pues, como es común, te equivocas, perro; resulta que además de su “lema”, los güeros tienen el ejército más poderoso del mundo y entonces, bajo el argumento de mandato divino, ya que se llevan de tu y de piquete de ombligo con Dios (según ellos), pues atropellan el derecho soberano de los demás y se agandallan medio planeta; es así como invadieron ilegalmente a Iraq, a Afganistán, a Siria, a Libia y pretenden hacerlo con Venezuela, Taiwan e Irán y en un descuido hasta Baja California en México.

R- Guan momento, mi Santias, no te me aceleres que ya me hiciste bolas; ¿qué pitos tienen que ver las creencias de los gringos, con el agandalle planetario?

S- Pues que para engatusar y justificar sus crímenes de guerra, los güeros acostumbran usar de argumento que es mandato de Dios; te doy un ejemplo: los gringos tienen como referencia “legal”, lo que llaman el “Destino Manifiesto”, cito de Wikipedia: “La doctrina del Destino manifiesto (en inglés, Manifest Destiny) es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia (manifiesta) y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase: «Por la Autoridad Divina o de Dios»”. En otras palabras, diosito les ordenó y como consecuencia, les asignó la responsabilidad de agandallarse el continente americano y como tienen con qué y pueden hacerlo, pues desde que yo tengo uso de razón, a México y a Latinoamérica nos tienen puesta la pata en el pescuezo y nos consideran su patio trasero.

R- Grrr, no me hagas reír que tengo mis perrunos labios partidos, mi Santias. Esas ideas son arcaicas y vienen de cuando los colonizadores, allá por 1600, todos protestantes y puritanos, fanáticos y mochos, creían en esas cosas. Hoy estamos en el Siglo XXI y no hay quién se crea la historia de que diosito les habla, eso déjaselo a Moisés y a los patriarcas del Antiguo Testamento, guarf, guarf, guarf…

S- Puedes reír todo lo que quieras, perro, pero todavía hay vivos que abusan de los inocentes haciéndoles creer que Dios les habla o que son representantes de Dios; y no tienes que ir muy lejos para constatarlo, en YouTube, bajo el título: “DONALD TRUMP REVELA CONVERSACIÓN QUE TUVO CON DIOS”, encontraras un video en donde el Presidente de USA, hace menos de un mes, compartió su charla con el Creador, en donde: “Dios le dijo a Donald Trump, que lo usará para que la economía de USA sea la más fuerte del mundo y que Dios lo está probando…”, y ahí no para la cosa, Dios le dijo:… “-Ya lo hiciste una vez, Donald, y Trump contestó, -¿Hice un gran trabajo, Dios?, soy el único que puede hacerlo. Él dijo, -Eso no deberías decirlo, pero, ahora vamos a hacer que juntos lo hagas de nuevo. -Le dije, de acuerdo, está bien, me cachaste. Pero lo hice una vez y ahora lo estoy haciendo de nuevo; ve las cifras de la economía ¡Son increíbles!”…

R- Auuu, ¿De verdad hay idiotas que se creen esas “jaladas”?, mi Santias.

S- Qué te digo, mi Rufo, aquí hay un presidente (con minúsculas) que cree se puede detener el coronavirus con una estampita y sin usar cubrebocas, y peor, hay millones de ilusos que se lo creen. “Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo...”, despotricó AMLO ante millones que le siguen cada día en su show mañanero.

R- Grrr, de acuerdo, todo esto es una ridiculez, por lo que lo sano sería ignorar a este par de loquitos.

S- ¡No, mi Rufo!, ni es una ridiculez ni están loquitos, ambos “iluminados” aprovechan la ignorancia popular para manipular, mentir, engañar y cometer crímenes; no olvides como durante las cruzadas, con el argumento de mandato divino, “Los Cristianos” fueron a partirle su madrecita y a robarles todo lo que pudieron a “Los infieles”, todo porque tenían “otras creencias”; como hoy lo hacen los gringos en “defensa de la democracia”, de ese tamaño es el riesgo y el abuso con justificación celestial… ¡Así de sencillo!

