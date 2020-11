***Independientes

Al cierre del registro hay 18 aspirantes independientes para los ayuntamientos. Es sólo la intención, falta ahora que cumplan con la documentación y, lo más importante, recolectar el 3% de la lista electoral para poder aspirar a competir.

***Los aspirantes

En León no hubo interés de ninguno. Hay tres de Acámbaro; dos en Celaya, Comonfort, Irapuato y Salamanca; y uno en Cortazar, Dolores Hidalgo, Jaral del Progreso, Santiago Maravatío, San José Iturbide, Silao y Valle de Santiago.

***No prenden

La realidad es que la alternativa independiente en Guanajuato no ha sido del todo atractiva. Solamente un alcalde ha llegado por esa vía, Alberto Méndez, en 2015 en Comonfort. La pandemia hace aún más complicada la recolección de los apoyos.

***Tragedia por aclarar

A 17 días de la terrible tragedia en la que perdieron la vida cinco trabajadores del Módulo de Desbaste de la Planta Tratadora Municipal de Aguas Residuales que opera el SAPAL, no hay noticias de la investigación para aclarar lo que pasó.

*En su cancha

La investigación está en la cancha de la Fiscalía General del Estado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal ya también visitó las instalaciones y pidió información como los manuales de operación de la planta.

*Encuentro

Jorge Ramírez y Enrique de Haro, Presidente y Director del Organismo, se reunieron con integrantes de la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento. Estuvieron el síndico Christian Cruz, y los regidores: Gabriel Durán, Gabriela Echeverría, Vanessa Montes de Oca, Fernanda Rentería y Olimpia Zapata.

*Atención a familias

Les reportaron que SAPAL está atendiendo a las familias con el tema del finiquito, el trámite de la pensión ante el IMSS, un seguro de vida de 48 meses de sueldo, los gastos funerarios y el apoyo psicológico para los familiares que así lo aceptaron.

*La gran duda

Defienden que los trabajadores tienen el equipamiento y la capacitación. Lo que tendremos que saber es por qué no tomaron las medidas de autoprotección.

*Evitable

Hasta ahora ninguna autoridad ha señalado una negligencia que derivó en la inhalación de gases tóxicos que les provocaron la muerte, así que nadie en SAPAL ha dejado su puesto después de un hecho que no debió de haber sucedido.

*Minuto de silencio

En la sesión de Ayuntamiento del jueves se ofreció un minuto de silencio en memoria de los trabajadores y, en asuntos generales, el síndico y consejero del SAPAL, Christian Cruz, externó un mensaje de solidaridad con los familiares.

*No se repita

El representante legal agregó: “Estamos dando un seguimiento puntual a las acciones que se siguen en materia de prevención de futuras acciones de riesgo.

*A esperar

“Se ha instruido la plena colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Exigimos que se esclarezca. Esperamos los peritajes y dictámenes de las autoridades correspondientes, seremos respetuosos y prudentes...”.

*¿Bajo control?

Apenas el 23 de septiembre SAPAL tomó el control de esa planta luego de 20 años de concesión al Grupo Ecosys III. La promesa fue que vendrían tiempos mejores...

***Morena, otro gallo...

En León Jorge Marcelino Trejo Ortiz no tiene aún amarrada la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de León. Hay un empresario que está listo para dar la batalla y ya levantó la mano: el transportista Luis Ernesto Ruiz Guerrero.

*Empresario con ganas

Se trata del propietario y director general de una de las empresas de transporte de personal más grandes de la República Mexicana “Transporte de Calidad para Empleados y Obreros (TCEO)”, con presencia a lo largo y ancho del país.

*La carta de Prieto

El empresario de 62 años de edad ha tenido pláticas con la corriente interna que capitanea el diputado Ernesto Prieto Gallardo y ya está puesto para dar la batalla.

*El control de León

Y no es que el grupo de Prieto tenga algo en contra de quien ya tiene rato moviéndose por esa candidatura, el ex presidente del Colegio de Abogados de León y titular del Colegio de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo. Lo que no quieren es que el control político lo tenga el titular de Profeco, Ricardo Sheffield.

*Sin padrino

Por eso comienzan a presumir a Ruiz Guerrero como un empresario que tiene autonomía económica y política, es decir, sin padrinazgos que le hagan sombra.

*Moneda al aire

Hasta ahora lo que se sabe es que las candidaturas más importantes de Morena tendrán que definirse a través del posicionamiento en las encuestas. En eso Marcelino ha caminado más trecho y Luis Ernesto parece que llega tarde. Lo cierto es que la decisión no está tomada y todo puede pasar. Y más en Morena.

Rinden hoy Informe en DIF Guanajuato

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guanajuato, Adriana Ramírez Lozano, rendirá hoy su 2do. Informe de Actividades de forma virtual. Se podrá seguir a las 17:00 horas a través de las plataformas de las redes sociales Facebook Live de @DIFGTO y por el canal de TV4. Entre los temas a informar está la estrategia “GTO Sí Late Unido”, en el que se recibieron donaciones para apoyar las familias vulnerables por la pandemia. Otro nuevo programa es “Familias con Grandeza”, que busca dar atención integral a las familias mediante la intervención de un equipo multidisciplinario que brinda atención por psicólogos, abogados y trabajadores sociales. También las acciones de: “Acogimiento Familiar”, “Niñas, Niños y Adolescentes”, “Adultos Mayores”.

Foto: Cortesía DIF.