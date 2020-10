Índice Singapur de biodiversidad urbana

Singapur, el País más competitivo y sustentable del mundo, es del tamaño de León. Su índice de biodiversidad urbana es el más aceptado en el mundo como referencia para vivir con bienestar. Cuando pude visitar recientemente Singapur, conocí cómo este País logró hacer esto realidad. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida (variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos todos los ecosistemas y los complejos ecológicos de los que forman parte).

Fue en 1994 que con Mario Figueroa diseñamos la maestría en medio ambiente en la Ibero León, con la ilusión de formar a los primeros especialistas en León para medir y mejorar; metimos dos materias que entonces era raro estudiar: ecología eco sistémica y modelación de sistemas, pues queríamos incluir una metodología a partir del enfoque de Eugene Odum (reconocido como padre de la ecología) para medir la biodiversidad de nuestro terruño.

Los singapurenses entre tanta tecnología por aprenderles, han popularizado su índice urbano de biodiversidad como una herramienta de autoevaluación para que las ciudades comparen y monitoreen el progreso de sus esfuerzos de conservación de la biodiversidad contra sus propias líneas de base individuales, es decir, contra el ecosistema del Valle de Señora, el que heredamos y que es ésta hermosa ciudad. Pues bien, el índice singapurense se compone de dos partes: el “Perfil de la ciudad” que proporciona información de fondo sobre la ciudad y el segundo, 23 indicadores que miden la biodiversidad “nativa”, esto es, los servicios eco sistémicos proporcionados por la biodiversidad y la gobernanza y gestión de la biodiversidad.

Aprendí en Singapur que a cada indicador se le asigna un rango de puntaje entre cero y cuatro puntos, con un puntaje máximo total posible de 92 puntos. Las ciudades hacen una puntuación de referencia en la primera aplicación del Índice que ayuda a nuestras ciudades a lograr sus objetivos de biodiversidad a través de tres mecanismos interrelacionados: mediciones de referencia de los perfiles actuales de biodiversidad para luego monitorearlos y evaluarlos a lo largo del tiempo; en segundo lugar, como una plataforma pública sobre la cual se pueden hacer ejercicios de sensibilización sobre la biodiversidad. Y finalmente, el Índice actúa como articulador entre Dependencias municipales, académicos, OSC (organismos de la sociedad civil) y los ciudadanos a través de la recopilación de datos y el intercambio de objetivos mutuos,

Aprendí que el Índice de Singapur también sirve como un método valioso de sensibilización que permite a las ciudades movilizar a sus ciudadanos en un esfuerzo por proteger y mejorar las poblaciones locales de especies y ecosistemas, y comprobé que cuando la población local está involucrada en el monitoreo y la recopilación de datos, se obtienen mejores resultados de políticas. He hecho mediciones con estudiantes de posgrado sobre lo aprendido en Singapur y León tiene no mucho, sino muchísimo por mejorar. Nuestros valores andan en rangos de 50-60 pero tenemos que mejorarlos con creación de cultura ciudadana de respeto al ecosistema leonés.

¿Y qué tiene que ver Singapur con nuestro León querido? Que tenemos mucho, muchísimo por hacer para conservar y proteger. El municipio de León hizo un diagnóstico que amablemente me envió Mari Carmen Mejía, nuestra Directora de Gestión Ambiental, como punto de partida para concretar acciones, proyectos, buenas obras, que tanto necesitamos. Ahora lo que nos toca es trabajar en la estrategia de Singapur: gobierno, empresas y sociedad, creando áreas naturales protegidas, articulando a medios de comunicación, “influencers”, instituciones educativas, para que participemos en proteger la biodiversidad desde nuestra casa, espacios públicos, reforestando con especies nativas, respetando a los seres vivos.

Aprendí en Singapur que el gobierno sigue a las iniciativas ciudadanas y hace eco de sus propuestas. Veo por eso con optimismo el entusiasmo de Mari Carmen en implementar este índice en León y en que logremos proteger e incrementar nuestra biodiversidad, la variedad de la vida.

