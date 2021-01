Indigencia

“El país se está empobreciendo a pasos agigantados como nunca se había visto desde la época de La Reforma, en que se experimentó una miseria extrema generalizada. Quizá debido a la pandemia o a la falta de políticas económicas acertadas por parte del gobierno”; fueron las palabras muy dramáticas que en un chat de abogados de la UNAM expresó el Lic. Salvador Hellmert Miranda, destacado jurista, al observar los videos que circulan en Youtube (ImpulsArte y Cultura)de músicos que deambulan por las calles del Centro Histórico de la ciudad de León, los cuales otrora tuvieron éxito y vivían holgadamente con sus trabajos en grupos musicales, pero que ahora con motivo de esta contingencia sanitaria desde hace un año han quedado desempleados debido al cierre de salones de eventos sociales, de bares, de antros, cantinas, cervecerías, restaurantes y demás lugares en donde desempeñaban su quehacer artístico y de entretenimiento, para mantenerse manifestando su arte y talento musical, prácticamente con limosnas de transeúntes.

No obstante, en los videos que se difunden queda de manifiesto la persecución, actos de molestia y amagos de agentes de la autoridad para retirarlos de los lugares donde se detienen a realizar sus interpretaciones musicales con guitarra, acordeón y algunos otros instrumentos, o solo cantando, requiriéndoles la expedición de permisos, licencias o hasta “uso de suelo” por hacer su lucha para subsistir. El hostigamiento por parte de las autoridades municipales contra este sector vulnerable ahora sin trabajo, denota muy poca empatía y sensibilidad de las autoridades locales, puesto que si bien intervienen en el retiro y medidas para ahuyentar a estos menesterosos y hasta amenazarlos con su detención, las dependencias denominadas de Comercio y Consumo, Fiscalización y Seguridad Pública, estimamos que las dependencias idóneas para intervenir serían en todo caso la de Desarrollo Social y Humano y las áreas de Arte y Cultura Popular, para realizar un censo adecuado de las personas que se encuentran en esta situación y promoverles un programa de apoyo con orden y puntos predeterminados para su actividad que de forma espontánea y necesaria han tenido que abordar para su sustento.

Recuerdo que la etapa en que México sufrió un fuerte desempleo e incremento de la pobreza fue durante el sexenio del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez, a grado tal que mi maestro don Celestino Porte Petit y otro grupo de penalistas de la época promovieron derogar del Código Penal aquél delito de triste memoria que se denominaba “Vagancia y Malvivencia”, debido a que uno de sus elementos consistía en acreditar “dedicarse a un trabajo o actividad honesta”, lo cual era contradictorio con la realidad social y económica que se vivía en esa época y de la cual no hemos podido recuperarnos, considerando que la falta de trabajo y el desempleo generalizado son producto de la actividad y políticas erróneas del Estado Mexicano; de tal manera que tanto la Policía Preventiva como los Jueces Cívicos y hasta la misma Procuraduría de Justicia se saturaban de personas detenidas que no podían comprobar “dedicarse a un trabajo honesto” y me consta que sin más trámite eran puestos en libertad por una convicción de solidaridad social; obviamente la derogación vino de inmediato y este delito quedó para la historia.

Los profesionales del Derecho que integramos un grupo independiente al Colegio de Abogados de León, A.C., aún perteneciendo al mismo, con motivo de la pandemia aperturamos un chat que se denominó “ABOGADOS LIBRES”, como una forma de relajación constructiva, de socialización, de cultura y entretenimiento así como de ayuda mutua, a más de mensajes con contenido y actualidad jurídica, coordinado por la Abogada y Mediadora Paulina Ramírez, en donde sus integrantes conmovidos por la situación de estos músicos leoneses en la inopia, perfilan una forma de brindarles un auxilio gratuito para continuar con su esfuerzo por subsistir con seguridad y libertad. Ojalá y se logre.