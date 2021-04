Infancia invisible

Los parques se miraban desiertos, los columpios estáticos sin oscilar, las resbaladillas abandonadas sin usar y el césped sin pisar. El silencio reinaba añorando las risas, gritos, llantos y cantos de las niñas y niños que ahí tenían sus ratos de esparcimiento y convivencia. Las escuelas cerradas con mesa bancos empolvándose, el patio de recreo desolado extrañando los cantos, rondas y juegos. Las niñas y niños habían desaparecido de la faz de la tierra. Su algarabía se extrañaba y sus vocesitas preguntonas no se escuchaban más. Encerrados en sus casas, confinados en sus hogares, permanecían los infantes angustiados y perplejos sin entender bien a bien lo que acontecía. Miles de preguntas anidaban en sus mentes y miles de respuestas persistían sin comprenderse.

Los adultos preocupados por la economía, por llevar alimentos a la mesa, por la desinfección, por no contagiarse, por tantas cosas que quizás les impedían darse cuenta de la angustia que también padecían las criaturas.

Las niñas y niños han vivido la pandemia de distintas maneras, unos de forma más llevadera en casas cómodas y con padres cariñosos, y otros que la han pasado con hambre y siendo víctimas del abuso, la violencia y la soledad. El aislamiento les impidió buscar alimento por sus propios medios y buscar refugio y consuelo en la escuela.

La educación de millones de niños y niñas se vio suspendida. Muchos dejaron la escuela para mendigar. Niños que no podían estudiar por no tener internet o dispositivos tecnológicos. Con la experiencia de la pandemia se pusieron en evidencia carencias que obstruían un desarrollo equitativo en la población infantil. Ahora se plantea la posibilidad de regresar a las escuelas e ir enfrentando las consecuencias de la COVID 19 según se pudieran presentar. Hay que aprender de lo vivido y no regresar a lo que teníamos. No se trata de que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Nos encontramos ante una oportunidad única para cerrar la brecha digital y conectar a cada niño, niña, y cada escuela a internet proporcionando nuevas herramientas digitales que les ayuden a desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar su potencial, tanto durante la pandemia de la COVID-19 como después. Nos dimos cuenta de la importancia de que todas las niñas y niños tengan acceso a internet para investigación, elaboración de tareas, lectura y flexibilidad de horarios para sus estudios accediendo a la repetición de clases grabadas en Facebook u otra red social.

Las niñas y niños que regresarán a sus escuelas esperan con emoción ese día para reencontrarse con sus amistades y jugar con compañeros de la edad. Las relaciones sociales son muy importantes para compartir sus experiencias, expresar afectos y desarrollar un sentido de pertenencia.

Durante el confinamiento se hablaba de las problemáticas del padre y la madre, de sus trabajos y su labor de cuidado al tener a hijos e hijas en la casa, mientras que a su vez la niñez era invisibilizada. Hubo un gran silencio que ahora se rompe.

