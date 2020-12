***Informe judicial

El presidente del Poder Judicial de Guanajuato, magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presenta hoy a las 13:00 horas el “Informe Anual de Labores 2020”, el primero de su gestión. Será un evento presencial para pocos invitados y virtual por redes sociales.

***La transparencia

De lo más trascendental será iniciar el 2021 con la publicación del 100 por ciento de las sentencias, son ¡60,000 las que se emiten por año!, de ese tamaño el reto. Eso pondrá en caja de cristal a todos los juzgadores y acercará la justicia al ciudadano.

***Lo que viene

La pandemia vigente obliga también a fortalecer la justicia a distancia. El Congreso aprobó el pasado jueves la firma electrónica para litigantes y la mediación en línea. Otro gran tema será la transición al nuevo Sistema de Justicia Laboral que en Guanajuato arrancará de manera simultánea en el último trimestre del 2021.

***La terna

Sin sorpresas la terna que definió este lunes la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para que el Pleno seleccione al Procurador de los Derechos Humanos. Lo adelantamos: José Manuel Ramos, Karla Alcaraz y Vicente Esqueda.

*Agarrón

La bancada mayoritaria no tendrá un día de campo si pretende imponer a Vicente, panista y ex presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Al menos Morena ya advirtió que con ellos no cuenten, su apuesta sería el apoyo a Ramos.

*A modo

Al tema subió ayer la dirigente estatal, Alma Alcaraz, quien en conferencia de prensa señaló que de ninguna manera apoyarán a “un Procurador a modo”. Acusa que podrá ser legal el nombramiento de un reconocido panista pero es un “golpe a la independencia” y no da tranquilidad que su actuar no obedezca al PAN-Gobierno.

*La carta

Este lunes casi 50 organizaciones entregaron una carta al Congreso de Guanajuato para refrendar su respaldo a la candidatura de Ramos Robles y demandar que se transparenten los criterios de ponderación para la definición de la terna. Le anexan también 500 firmas de apoyo recabadas mediante la plataforma virtual change.org.

*El puntaje

La Comisión legislativa en su dictamen le dio una valoración de 44 puntos a Vicente y 41 puntos tanto a Karla como a José Manuel Ramos, perfilando así al panista. ¿Cómo fue que llegaron a esa calificación? es lo que piden las organizaciones.

*Los respaldos

Para que los legisladores tengan más elementos objetivos de decisión también demandan máxima publicidad a quienes respaldan a los otros dos candidatos. “Es el tiempo de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos”, dice la carta.

***La sentencia

Para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez la reciente sentencia por 40 años en contra de Mariela Josefina Ruiz alias “La Chola”, cercana colaboradora del líder criminal José Antonio Yépez “El Marro”, cabecilla del Cártel Santa Rosa de Lima, es una señal de confianza de que hay un “sistema judicial fuerte” frente al crimen.

*Reconocimiento

Diego resaltó el trabajo conjunto que se tiene con la Sedena y sus mandos en Guanajuato y con la Delegación de la Fiscalía General de la República, que se mantiene desde hace un año con un encargado de despacho, David Carmona.

*Los homicidios

A partir de la detención del líder criminal en agosto pasado percibe ligera disminución en los homicidios dolosos. Los datos oficiales reportan que el mes con menos víctimas fue agosto con 337, pero septiembre cerró con 406 y octubre con 383. Sinhue insiste que el próximo año debe reflejarse en número la estrategia.

*Que se vayan

En Morena Alma Alcaraz repitió que no se van a cansar de pedir la salida del secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca y del fiscal Carlos Zamarripa.

***Negociaciones

Para muchos, Javier Mendoza Márquez cedió muchas posiciones importantes en su planilla para hacerse con la candidatura panista a la Alcaldía de Celaya. Y además algunos de los incluidos son cercanos al exalcalde panista José Rivera Carranza.

*Ausencia

De los regidores independientes actuales, sólo se ubicó a Salud García Rodríguez y extraña la ausencia de Mónica Delgado, pero más la de su sobrino Mauricio Hernández, quien incluso llegó a sonar para ser candidato a la Alcaldía. Eso sí, según dijo en su registro, Mónica y Mauricio tendrán un rol clave en el equipo.

Defiende Pilar “Ley Antichancla”

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que prohíbe el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niños y adolescentes. A favor de la misma habló la diputada federal leonesa presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, quien argumentó que diversos estudios científicos han comprobado como los castigos corporales y los tratos humillantes son el germen inicial para desarrollar una sociedad violenta y hay que cortar la cadena. “No hay insulto pequeño ni golpe suave, la violencia es una sola y cuando se normaliza desde edades tempranas, por supuesto, que se convierte en una conducta aceptable para las personas en el largo plazo”, expuso la panista.

