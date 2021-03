***Informe novedoso

El informe de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue innovador. Destacó que se hiciera un reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad y al personal de Salud. El Gobernador insistió en su mensaje con el #AquíSí, pero evitó subirse al ring con la Federación.

***Festejo

Hubo 200 invitados presentes pero otro tanto de agentes de seguridad y staff de técnicos, para que todo luciera a la altura de las circunstancias.

***Velocista

En la entrada al recinto Miguel Márquez consiguió el mejor tiempo de la jornada, todo para evitar que alguien le preguntara por tantas cosas que quedaron pendientes en su Administración.

***Estreno

También hubo otro tipo de novedades. Ya como partidario del PAN, acudió José Arturo Sánchez Castellanos, otro feroz crítico de las autoridades.

***Márquez y el pasado

Al Informe asistieron exgobernadores como Miguel Márquez y Juan Carlos Romero. 3M escuchó de Diego cómo es que ahora con el Fiscal autónomo -que fue su Procurador de Justicia-, Carlos Zamarripa, y el mismo secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, han detenido el doble de delincuentes. ¿Por qué ahora sí?

*Sin comentarios

Esa fue la única respuesta que tuvo Márquez Márquez cuando le preguntaron por los señalamientos de Ricardo Sheffield Padilla en una entrevista ayer con Adela Micha, sobre las omisiones de su sexenio frente a las desapariciones y las fosas.

*Un viejo amigo

También le pidieron opinar de la candidatura por Morena de quien fuera hace más de 20 años su compañero diputado en el Congreso de Guanajuato, solamente sonrió mientras mostraba su código QR para el acceso y entró veloz al evento.

*Oliva, no llegó

Ni para visitar el elefante blanco del Parque Bicentenario que construyó en su sexenio es que asistió el exgobernador Juan Manuel Oliva. No querrá que le pregunten sobre su apoyo al PRI en las campañas por iniciar en Nuevo León.

*Ausentes

En representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Primer Informe de Diego asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al Segundo la directora general de Conagua, Blanca Jiménez. Ayer nadie. Tampoco mencionaron que asistiera el delegado federal, Mauricio Hernández.

*El cubrebocas

Aunque estaba a una sana distancia del auditorio, Diego portó durante las dos horas que duró el evento siempre el cubrebocas, para así respaldar el mensaje que repitió de no bajar la guardia porque la pandemia no termina, y las vacunas no llegan.

***Betty y Diego

Tarde pero llegó al Informe la alcaldesa de Salamanca, Betty Hernández. Resaltó que las declaraciones de Diego a AM de que el Mando Único Policial fue un error, le dan la razón. “Lo dije desde el principio y ustedes se dieron cuenta de que me sacrificaron con ello, me criticaron muchísimo porque nunca quise el Mando Único”.

*El reclamo

Sin embargo la morenista insiste en que falta apoyo del Estado para atender la seguridad. “No sé si sea por el tema político, pero sí nos hemos sentido abandonados...La Federación sí apoya con agentes de Guardia Nacional”. Y presumió van tres generaciones de policías egresados de su propia academia.

***Cobijas

El 26 de febrero la alcaldesa de Celaya Elvira Paniagua visitó la comunidad de Tres Puentes, donde entregó cobijas y despensas a líderes sociales de las comunidades del norte del municipio que a su vez entregarían a las familias con mayor necesidad.

*¿Para el calor?

En total fueron 420 cobijas para familias de 17 comunidades. Lo raro es que más entregaron ya cuando el frío dejó de sentirse y más bien hace calor, seguramente les servirán mucho el próximo invierno.

***Revisiones

Ahora resulta que el Gobierno federal está revisando con lupa los centros de vacunación en Celaya para poder atender de mejor manera a los adultos mayores.

*Sin condiciones

El subdelegado regional de programas del Bienestar de la 4T, Gerardo Sierra, asegura que por el momento “no hay condiciones para la vacunación “, mucho rollo para decir que no hay vacunas y no saben cuándo llegarán.

Marko con Alejandra

El presidente nacional del PAN, el michoacano Marko Cortés, como cada año no faltó para acompañar a Diego Sinhue Rodríguez en el Informe de Gobierno. Aprovechó para platicar con la precandidata de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Hablaron, compartió Alejandra en sus redes sociales, “de las propuestas que preparan para revertir el impacto de la pandemia y apoyar a las familias leonesas”. Estuvieron los dirigentes interino y con licencia, Lalo López y Román Cifuentes.

Foto: Facebook Alejandra Gutiérrez.