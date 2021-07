Informe y los olvidados de siempre

Gobernantes extraviados en la nebulosa verbal". Realismo lacerante

Una persona ilustrada y por lo mismo con conocimientos de nuestra realidad mexicana, hace días me comentó que en algunas regiones del México de hoy a los niños, niñas, bebés principalmente, les sirven en biberón un té que logran con hojitas de amapola. El dato remonta nuestro conocimiento al ayer lejano, cuando el pulque y agua-miel, también adormilaban, ¿adormilan?,a los pequeños.En lugares de Sudamérica les hacen bebida de "coca".

Se me va a decir que hoy los gobiernos de nuestra nación y el mundo han creado organismos que nutren a la población. Sî, eso es cierto, empero existen amplios sectores remisos, a quienes no llega tal política alimentaria. Regímenes que no ven a los pobres o miserables sino como, cuando mucho, elementos de utilería política.

Vale la pena, al respecto, recordar que cuando Adolfo López Mateos era Presidente de México, su señora esposa (se le denominaba la Primera Dama), Eva Sámano, fue en viaje oficial a Japón y al preguntar por el sistema de desayunos escolares, le dijeron, con el máximo tino, se supone, que allá los escolapios se alimentaban en casa. O sea tenían lo suficiente para comer.

Es pertinente el tema para reflexionar no únicamente respecto de los comederos o alimentos que se les proporcionan a algunas familias en ciertas ciudades, incluidas despensas

"Eso no está mal". Habrá quien salte para atajarme. Claro que debe entenderse como labor obligada en torno a la justicia distributiva. Sin embargo lo que resulta pésimo y censurable es que haya zonas de este México nuestro, a donde no llegan ni la sal, el frijol o las tortillas.

Una persona, Francisco Merino Rábago, Secretario de Agricultura en tiempos de López Portillo, me espetó ante un comentario de tal índole, que "la gente de las montañas, las selvas y los llanos, tiene toda la naturaleza a su servicio".Me reí de su argumento y lo refuté con datos de la desnutrición, el peso, la talla y longevidad limitada en esas regiones. (Era yo dirigente sinarquista y le habíamos llevado un plan de Granjas Familiares al Presidente (junto con otros proyectos de interés y apoyo social, que no le costarían ni un centavo al Gobierno. Cuando se los presentamos dijo: me dan en la pata de palo. O sea que le interesaron. Por lo anterior no creo que nos haya mandado con ese su funcionario para que nos diera el "avionazo").

Todo esto viene al punto para concluir en que los gobernantes casi siempre tienen a los de más abajo socialmente hablando, como un reto o pretexto, propósito redentorista; pero en teoría y en praxis política electoral.

Hoy que rindió uno más de sus informes don Andrés, nuestro Presidente, por más que escudriño sus palabras y los textos que se han difundido no encuentro datos respecto a las transformaciones en zonas, regiones y conglomerados indígenas. Los pobres sí tienen mención, pero los de más abajo ni referencia y menos acción. Seguro AMLO tiene otros datos que guarda celosamente, o ¿será como otros gobernantes?.

¿Cuántos cientos de etnias se han vacunado, cuántas han subido un poco en la escala social o superado sus conocimientos para ir caminando de abajo hacia arriba?. Ahora no los han llevado al Zócalo a agradecerle la prodigalidad presidencial. Recuérdese que allí se realizó un ceremonial con sahumerios, entrega de bastones de mando y no pocos aplausos que marcaron el inicio de este Sexenio. Todo eso ¿cómo simple escenografía?.

Por todo ello "buceo" en el informe para encontrar datos a favor de ese otro nuestro México, pero no los localizo. Quien los ubique de favor avíseme, para no creer que nuestro actual Mandatario está como Salinas, que a muchos no los oía y menos los veía. ¿Sordo y daltónico?

AMLO, en su nuevo informe olvidó, o sus consejeros no le dijeron,

que en política gubernamental, lo reiterativo cansa, no alza ni mínima polvareda, menos trasciende al razonamiento del populi.

NOTA MARGINAL: Tal vez le convenga a don Vicente ex Presidente hacerse asesorar de nuevo por el profesional que inventó la frase de "lo que quiso decir...". Digo para que no por todo el sancristobaleño se refugie en mencionar a las madres. Hay otros términos más duros para señalar errores, pero, en última instancia, ¿las progenitoras qué culpa tienen de las burradas de sus hijos e hijas?. Es verdad que en don Vicente su léxico es pobre, rústico, pero el simple sentido común le indicaría que denostar a quienes nos acunaron, comparándolas clara y referencialmente con actos atroces, resulta un agravio a nuestras madres.