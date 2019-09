Informes de gobierno

Para cuando aparezca esta colaboración se habrá dado lectura al primer informe del primer año de gobierno de AMLO y seguirá pendiente la fecha para que la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua (EP) haga lo mismo. Alrededor de estos acontecimientos cívicos se han emitido diferentes opiniones y propuestas que conviene repasar y analizar. En el caso del ejecutivo federal, algunos comentaristas adelantan que solo será un recuento de buenas intenciones y muchos actos de gobierno alabando al presidente de la república.

En cuanto al reporte que emitirá EP no se tiene la fecha exacta ya que en años previos ha dependido de la agenda del gobernador y recordamos que en el trienio pasado éste no se presentó dos veces y mandó un representante por lo que se especuló un desinterés o un franco rompimiento entre estos personajes. Cabe mencionar que en el caso de EP, los regidores de oposición pidieron se informe en un sitio público abierto como el jardín, a lo que se ha opuesto EP pues perdería el control de los asistentes que no son partidarios.

Durante muchos años se han entregado o leído informes ante el Congreso de la Unión en los que los mandatarios destacan sus triunfos y minimizan los pendientes o simplemente no los mencionan. Esto es común en todos los países y todos los sistemas políticos por lo que no debe sorprender que AMLO lo haya hecho anticipadamente y frente a sus fieles seguidores que siempre lo han acompañado llenando el Zócalo adelantándose dos meses al primero de septiembre y como una especie de ensayo general de lo que pasó ayer.

De modo que no debe sorprender que EP haga lo mismo, toda proporción guardada, así que si los regidores de oposición deciden no asistir, estarán dejando libre un espacio de participación política que en el trienio de Rubí Laura López Silva fue ocupado sorpresiva e intempestivamente por el regidor, Leonardo Gutiérrez, arrastrado fuera del recinto junto con otro regidor, Ernesto Jamaica que osó defenderlo y protestar por la arbitrariedad, acto que fue muy criticado en su momento y sirvió como escaparate para estos dos regidores.

Esperamos que en los informes federal o municipal no haya desordenes que impidan el buen desarrollo de los mismos, nada debe distraernos a los ciudadanos de conocer los asuntos públicos y como los han manejado nuestros gobernantes. Es importante saber leer entre líneas y tratar de separar la propaganda de lo sustancial, hasta para no caer en provocaciones se necesita oficio político del que carecen muchos de nuestros dirigentes.

Más que la forma, que comparten todos los políticos, propongo se analice el fondo de esa crónica y se estudie minuciosamente si lo informado es real y que tanto repercute en una mejoría en la calidad de vida de las mayorías o cuando lo hará. Eso es más útil que criticar las formas que son solo la envoltura del paquete que nos servirá en nuestra vida diaria y repercutirá en la de las futuras generaciones que ya están aquí entre nosotros.