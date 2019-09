*** INFORMES INÚTILES

El Primer (que es su cuarto) Informe de Gobierno de Héctor López y el Ayuntamiento 2018-2021 nos deja una conclusión casi unánime: ese formato de evento, en todos los niveles, no sirve para rendir cuentas.

*AUTOCOMPLACENCIA

Lo mismo el Presidente de la República ayer y hoy, el Gobernador del Estado en marzo y los 46 alcaldes en septiembre. Cada uno en su monólogo de datos, cifras, excusas. Ya no tiene razón de ser.

*¿QUIÉN SE ANIMA?

Lo curioso es que todos lo saben, pero nadie hace nada para cambiarlo. La oportunidad de que la oposición fije postura podría ser un primer paso. Eso requiere de políticos valientes, ¿quién dice yo?

***LO MISMO DE SIEMPRE

Héctor López modificó un poco la forma del Informe de Gobierno. Fue más ágil en su mensaje apoyado de videos por ejes de gobierno, no llenó el Domo de la Feria, pero hizo bien en evitar el acarreo de otras ceremonias. Lo que no cambió fue el fondo del acto, es el mismo evento de siempre.

*CIFRAS AL AIRE

La ley dice que debe informarse “el estado que guarda la Administración”, sin embargo, eso nunca pasa. Cada Alcalde toma los datos que le lucen para su repertorio y oculta todo lo demás que no le es favorable. No hay referencias en las cifras que nos permitan comparar si vamos mejor, igual, o peor, y tampoco se reportan los avances de las metas que se fijaron en el Programa de Gobierno 2018-2021.

*SEGURIDAD, SIN DATOS

En Seguridad Pública Héctor aprovechó para reconocer la gravedad del problema (con un recordatorio al policía caído), luego un llamado a todas las autoridades y a los ciudadanos a cerrar filas, y una promesa de que no dará un paso atrás. Presumió su modelo, pero pues no reportó resultados en las metas: disminuir los índices delictivos y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

*AGUA, DUDAS

El otro tema más sentido para los leoneses es el del abasto de agua potable. El proyecto de Zapotillo está “congelado”, pero tampoco se informó qué más están haciendo, o van a hacer para resolver la crisis.

*DARDOS A FEDERACIÓN

El Alcalde lanzó puyazos al Gobierno Federal cuando en dos ocasiones expresó que no se debe de regalar pescado, sino enseñar a pescar. Y que en obra pública están a la espera del apoyo federal. En el evento no estuvo el delegado de Programas de Desarrollo federales, el leonés Mauricio Hernández.

*EL REPROCHE

El gobernador Diego Sinhue también reiteró su reproche del recorte para obras por 8 mil millones de pesos. Hoy estará con el titular de Hacienda junto con sus homólogos panistas para hablar del presupuesto 2020.

*LA DEUDA

Diego ensayó una didáctica manera de defender el endeudamiento pidiendo levantar la mano a quienes hayan solicitado crédito para vivienda y/o negocio, que no es lo mismo que para una fiesta, lo cual, dijo, es inversión productiva, así que eso hará el Estado para compensar el recorte para infraestructura.

***ELVIRA, INFORME

La que ya decidió que no quiere un Informe masivo es la alcaldesa de Celaya, la panista Elvira Paniagua. La sede no será, como tradicionalmente, el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, sino el Salón de Cabildos el próximo lunes a las 9 de mañana, aunque el formato todavía no está definido.

***DORIAN Y PAISANOS

El titular de la Secretaría del Migrante del Estado, Juan Hernández, dice que espera qué dirección perfila el huracán Dorian para tomar vuelo y estar allá para el apoyo que requieran paisanos. Puede ser en Florida, en Carolina del Norte o en Georgia, en cualquiera de los tres hay miles de guanajuatenses.

*INDOCUMENTADOS

El funcionario asegura que los indocumentados no serán perseguidos si buscan refugio seguro. “No tienen por qué preocuparse, pueden buscar asilo, pedir ayuda, y no se les pedirá su documentación”.