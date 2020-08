***Inglés, ¿What?

La semana pasada ante legisladores la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, puso sobre la mesa otro gran problema a nivel nacional: la enseñanza del inglés. Guanajuato, como el resto del País, está en pañales en esa materia.

***Para pocos

Según los datos del II Informe de Gobierno que refirió la diputada panista celayense, Emma Tovar, de los 855 mil estudiantes de preescolar y primaria 134 mil según han sido atendidos con el inglés. Para esa tarea la SEG contrata a asesores externos.

***Ahora o nunca

Yolo remató diciendo: “Mi percepción personal es que deberíamos enseñarlo desde preescolar para que lo aprendan como el español y formar estudiantes bilingües”. Está en las manos del Estado llevar el inglés a docentes y estudiantes ¿se animan?

***Sojo y los datos

Ante cualquier sospecha de que el Gobierno federal ‘maquille’ estadísticas claves para entender la marcha del país el economista leonés ex presidente del INEGI, Eduardo Sojo, se pronunció por una auditoría externa a los datos oficiales de la 4T.

*Audite el FMI

En Twitter fue directo: “No estaría mal que el FMI hiciera una visita a la SHCP para desarrollar un Report on The Observance of Standards and Codes (ROSC)...una especie de auditoría que hace el FMI sobre cómo los países siguen las mejores prácticas internacionales en los procesos de generación de estadísticas”.

*Muy creativos

La inquietud surgió de la denuncia de “México Evalúa” respecto a que Hacienda contabilizaba los Créditos a la Palabra como inversión pública y no como préstamo o subsidio. “Una cosa es jugar a la comunicación política con yo tengo otros datos y otra, muy diferente, utilizar contabilidad creativa con las cifras oficiales”, dice Sojo.

*La alerta

El Presidente del IPLANEG se refirió a lo documentado por Macario Schettino de que contabilizaron como ingresos en Pemex los traslados del Gobierno federal. Alertó de los casos de Argentina y Grecia que acabaron en descrédito de sus cifras. Por todo eso el buen Sojo destacó la importancia de contar con un INEGI autónomo.

***Celaya y el 2021

Ya circula un reciente estudio de TResearch para medir intención de voto en Celaya. La pregunta clave es la de “si hoy fuera la elección ¿por cuál partido votaría para elegir Alcalde?”, el PAN va a la cabeza con solamente el 25.1%; la segunda preferencia es por un ‘gallo’ independiente con 22.3% y Morena con el 17.9%.

*Moneda en el aire

Hay que considerar que el 25.6% todavía no tiene una opinión. Eso sí, el resto de los partidos prácticamente no pintan, crítico lo del PRI que sólo tiene el 1.7%. La metodología dice que fue una muestra de 1,000 casos aplicados durante agosto.

***PRI, grillas

En el tricolor guanajuatense el encontronazo entre la actual dirigencia interina que encabezan la potosina Ruth Tiscareño y el leonés Alejandro Arias, y la corriente afín al excandidato a la gubernatura Gerardo Sánchez, se pondrá todavía más tensa. El Desde el Comité Nacional no parece haber intención de dialogar con los ‘rebeldes’.

*Las expulsiones

Lo que sí se dice es que la denuncia que la dirigencia interina puso en el órgano de Justicia Partidaria del CEN solicitando la expulsión de quienes identifican como cabecillas en la toma del partido el 4 de junio, va caminando, lenta pero avanza.

*Los señalados

Van contra los tres de la ‘dirigencia alterna’: Armando de la Cruz, Laura Chávez y Jacobo Manrique; la regidora de Silao, Diana Paco; el líder de la CNC en Irapuato, Arturo Contreras; y el exdirigente de la CNC estatal, Rafael García del Horno.

*La auditoría

Además está listo un primer informe de la auditoría que el CEN practicó al Comité Estatal del PRI en su ejercicio 2019, es decir, que abarcó hasta el 15 de octubre a la anterior dirigencia también provisional que encabezó la diputada local Celeste Gómez como presidenta y precisamente Armando de la Cruz como el Secretario.

*Impuestos olvidados

No se conocen las observaciones porque aún falta el proceso de solventación. Entre lo que sí ha trascendido es que en el PRI se les había ‘olvidado’ por algún tiempo eso de pagar impuestos federales y estatales, ya veremos qué consecuencias trae.

Mano dura a transporte… en San Miguel de Allende

El Municipio de San Miguel de Allende sancionó a 165 operadores de transporte público en lo que va de agosto (91 por no usar cubrebocas y 74 por sobrecupo). Las sanciones de 15 días de agosto superaron a las 119 multas de todo julio. La primera infracción la multa es de $86.88, y aumentar en caso de reincidencia. Por la contingencia las unidades deben ir máximo al 50% de su capacidad.

Foto: Municipio SMA.