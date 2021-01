Interés y amor político

Todo es según el cristal con que se mira”. Realidad irrefutable

Había estado seis meses en un internado de la Unión Nacional Sinarquista. De pronto, iniciado ya el servicio voluntario de dos años, fui enviado como subdirigente regional a Baja California, con sede en Tijuana. Terminaban los cincuenta del siglo pasado.

La entidad era gobernada por el priísta y marxista Braulio Maldonado y se realizaba campaña electoral para sustituirlo. Por el PAN el candidato era Salvador Rosas Magallón y el abanderado del PRI fue Eligio Esquivel.

Mi agrupación realizaba una campaña de Reforma Electoral dado que la estructura jurídica, desde el inicio hasta el final, era un fraude por estar todo en manos del Gobierno.

Los tricolores nos veían con odio, los albiazules con desdén, lo que nos importaba un bledo supuesto que nuestro idealismo para nada buscaba canonjías.

Una noche, José Luz Ferrer, que había concluido su servicio de dos años como "cadete" o propagandista sinarca y yo, fuimos por la noche a pintar la R y la E, en el puente internacional. Quedaron unas letras gigantes, muy visibles que todo el mundo las vería para inquirir por el significado. Era la estrategia.

Concluida esa labor bajamos para recoger cubetas y brochas al momento que salieron de lo oscuro dos patrullas de la policía. Nos llevaron, con los arreos, a la cárcel. Metidos en una celda como de cuatro por seis metros topamos con varios tipos allí recluidos. Su aspecto era de rufianes. Uno de ellos gritó: "Esos llegados, a lavar piso y excusado". Mi compañero le gritó también, "¿quién es el mero fregón?". "Yo mero", dijo el otro. El Chino Ferrer, que así le decíamos a mi camarada, retó diciéndole "vamos a darnos, si me ganas mandas, si no, nosotros".

Se armó la boruca y los Policías por la reja observando, sin decir ni hacer nada. Se trenzaron y mi compañero le dio sendos puñetazos que lo dejaron en el suelo. Nadie dijo esta boca es mía. Al rato nuestros camaradas, que ya se habían enterado del arresto, comenzaron a llevar fruta, comida, cobijas. Les convidamos a todos y hasta con aplausos salimos al día siguiente, sin cargo alguno.

Esa era la fuerza y el poder del régimen imperante.

Otro episodio lo refleja: en Tijuana me inscribí en un concurso estatal de oratoria que se promovía anualmente para estudiantes. Ya estaba en un plantel nocturno. Gané el primer lugar disertando sobre el Artículo 123 de la Constitución. Recibí diploma y dinero en efectivo.

A los pocos días me mandó llamar el director del diario A.B.C. Un periódico del Gobierno. Me dijo con pelos y señales quién era yo y mi familia. Tenía una ficha completa. Luego me propuso que hiciera una columna semanal. Se me pagaría. Pero vino lo bueno: el Gobernador me otorgaría una beca. Tenía que ir a verlo. Cuando pregunté todo eso a cambio de qué, fue claro en su respuesta: "Que seas orador del PRI, en la campaña".

Expliqué que no podía traicionar a mi agrupación. Di las gracias a un sujeto que me lanzó improperios al correrme de su despacho.

Así se manejaba la política, sobre todo la electoral, en esos tiempos. Observen lectores y lectoras lo que ahora ocurre y digan si los métodos y la realidad electoral han cambiado.