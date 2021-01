Intérprete 19: Vamos a repasar juntos la semana

Seguridad y elecciones

¿Qué tanto pesará para los electores de Guanajuato la incesante violencia que sufre el estado y que en 2021 se muestra, otra vez, con cruda virulencia?

Más allá de la evidencia de que todo el País está convertido en un polvorín y de las abstractas discusiones sobre la responsabilidad de las distintas autoridades en los delitos que se cometen, la verdad es que nos hemos ‘habituado’ al baño de sangre que convirtió desde 2018 a Guanajuato en el estado más violento del País.

La situación se prolonga sin perspectivas de enderezarse. En agosto, tras la captura del cabecilla criminal José Antonio Yépez Ortiz, se registró una inmediata reducción en la violencia, que desgraciadamente no se sostuvo. En diciembre, de acuerdo con el conteo de AM y Al Día, se produjo otra disminución, que habrá de confirmarse el miércoles, cuando las autoridades den a conocer el balance oficial sobre 2020. Pero los números ‘llegarán tarde’, pues enero ha sido un mes muy complicado, con múltiples episodios con varias víctimas mortales y el promedio de asesinatos en el estado anda otra vez en 12 casos diarios.

Del nivel que tiene el desafío de los delincuentes que enfrentan a las fuerzas de seguridad dieron muestra también dos casos las semana que acabó: el abatimiento de ocho criminales en enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones de Santa Rosa de Lima el lunes, y el de otros cuatro sicarios, que murieron en Celaya la madrugada del miércoles tras haber ejecutado a dos jóvenes.

Como si no bastara todo esto, la ejecución del diputado Juan Antonio Acosta Cano, ocurrida el martes en Juventino Rosas, siembra una interrogante adicional para un año incierto y para los comicios que celebraremos el 6 de junio. Habrá que esperar que para entonces hayamos logrado avances considerables en un drama que creció sin respuesta y que puede alcanzar a cualquiera, como lo demuestra el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Irapuato desde el 8 de diciembre.

Homenaje de cuerpo presente en el Congreso del estado al diputado Juan Antonio Acosta Cano. Foto: Congreso del Estado

Vecinos distantes

Asegura Liébano Sainz, un hombre que conoce a fondo las tripas del poder, que era indispensable desahogar la absolución del general Salvador Cienfuegos antes de que terminara la administración de Donald Trump, por lo que tampoco resultaría casual que el mismo día se hayan publicado en el Diario Oficial las nuevas disposiciones para regular la actividad de agentes de seguridad extranjera en nuestro País.

Tampoco se pueden desechar las aparentes inconsistencias que muestran las acusaciones contra el militar mexicano, según se desprende del expediente difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que contiene sin embargo un relato complicado de evaluar en su conjunto, aunque no tanto como el difundido por la Fiscalía General de la República sobre su propia investigación, objeto de burlas por la gran cantidad de pasajes censurados.

Más allá de estas consideraciones, ¿quién puede establecer lo que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador en su relación con Estados Unidos?. Que el idilio de su relación con Donald Trump concluya con reproches de tres secretarios de Estado y el Departamento de Justicia, la misma semana en que el presidente norteamericano (desde el muro fronterizo) le agradeció su amistad y colaboración, es sin duda un acontecimiento único.

Y el asunto, vaticinan casi todos, se pondrá peor. De acuerdo con The New York Times y The Washington Post, dos medios muy criticados tanto por AMLO como por Trump, la decisión de exonerar al general y la difusión de la investigación norteamericana afectará considerablemente la relación en materia de seguridad entre ambos países.

Los asuntos económicos tampoco pintan mejor, dado el énfasis antiempresarial que muestra el gobierno de López Obrador y su vocación estatista. Si sumamos la muy posible aparición de diferencias en materia ambiental y laboral, el resentimiento de la nueva administración de Joe Biden por el retraso en reconocer su triunfo y la ausencia de una condena al ataque contra el Capitolio, podemos pronosticar que habrá dificultades entre los vecinos.

El presidente Donald Trump, en su visita final al muro que no logró construir, el martes, en Alamo. Foto: The New York Times

Autónomos en riesgo

El repaso que nos toca hacer para llevar hasta nuestros lectores los tradicionales anuarios dejó en claro que en 2020, uno de los temas más polémicos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la decisión de extinguir los fideicomisos, que se concretó contra viento y marea.

Este año tocará por lo visto el turno a los organismos autónomos. Desde el arranque del año, López Obrador anunció su intención de tratar el tema, desechar los que pueda por vía administrativa y ver qué puede hacer con aquellos que para eliminar necesita de mayoría calificada en el Congreso.

Como se anunció también, el tema fue tratado el lunes 11 en la primera reunión de gabinete del año, terminada la cual, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ofreció unas declaraciones que vale la pena rescatar.

“Yo creo que se pueden absorber todos” los organismos autónomos, dijo Bartlett, quien consideró que solamente sirven para dar “preponderancia al sector privado”.

“Se fueron arrancando funciones fundamentales del Estado para hacerlas autónomas”, dijo el veterano funcionario, quien consideró que todo esto ocurrió como fruto de una visión neoliberal, profundamente perversa, de acuerdo con el portal Latinus.

Y aquí es donde conviene recordar que hace 33 años, Bartlett acaudillaba en el PRI la corriente tradicional, nacionalista revolucionaria, que salió derrotada por los ‘funestos’ neoliberales cuando Miguel de la Madrid se inclinó por la candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

Lejos de quemar sus naves y abandonar a los destructores del Estado, operó las elecciones en que ganó Salinas, fue Secretario de Educación y gobernador de Puebla durante su régimen, luego senador por el PRI durante el gobierno de Vicente Fox. No fue sino hasta la postulación de Roberto Madrazo que dejó el tricolor y comenzó a girar en la órbita de López Obrador.

Ahora, lamenta el desmantelamiento del Estado, al cual tanto colaboró, acaso nostálgico de la época que lo inmortalizó, cuando como Secretario de Gobernación tenía en 1988 el control estatal de las elecciones y ‘tiró’ el sistema de resultados, espantado por la ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas. Y es que sin duda, el Instituto Nacional Electoral es uno de los grandes bocados que apetece la 4T, junto con el Banco de México, del cual para nada se han olvidado, como evidencia el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, quien en entrevista con Expansión advierte: “que la autonomía no se entienda como supremacía constitucional”.

Manuel Bartlett, en sus declaraciones del lunes pasado.

Tragedia en aumento

El diario español El País ha destacado el cálculo: el virus tardó siete meses en quitar la vida a un millón de personas, pero le bastaron tres para sumar el segundo millón, que se registró el jueves: si en verano fallecían 5 mil personas al día a causa del coronavirus, la cifra se ha acelerado hasta 13 mil. La progresión es similar en casi todas partes y la sufrimos de manera parecida en Guanajuato.

Las primeras víctimas por Covid 19 fueron anunciadas el 6 de abril y, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud de Guanajuato, alcanzamos mil víctimas el 20 de julio y dos mil, el 26 de agosto. Vino después la esperanza de un freno a la pandemia, de tal forma que el registro de tres mil fallecimientos se registró hasta el 11 de octubre.

El ritmo se comenzó a acelerar de nuevo y llegamos a 4 mil el 25 de noviembre. De ahí en adelante, el anunciado repunte causado por la temporada de bajas temperaturas y el (relativamente) inesperado que provocó el abandono de las medidas de precaución, originó que el 20 de diciembre llegáramos a 5 mil muertos y fuera suficiente poco más de medio mes para alcanzar los seis mil, el 7 de enero. La tendencia se ha acelerado más y hasta ayer sábado, la cifra de decesos era de 6,791, es decir, casi 800 en 10 días, lo que ha llevado a advertir que León está en un virtual estado de emergencia y que la ocupación hospitalaria en el estado se encuentra próxima a desbordarse.

El calvario de conseguir oxígeno para los enfermos de Covid. Foto: Omar Ramírez

¿Qué ver, qué leer?

¿Qué hace diferente a ‘Godfather of Harlem’ de otras historias de mafiosos, más allá del hecho de que haya un ganster afroamericano en el reparto?, pensaba mientras veía la serie, que comentamos hace 15 días: la respuesta es obvia, la vertiente que surge con la participación del personaje de Malcom X, esa extraña dinámica de reivindicación de una población sometida por el racismo y que corre en la serie de manera paralela entre la delincuencia y la militancia política.

Que la veta es rica para los argumentos lo demuestra el estreno de ‘Una noche en Miami’, la primera película dirigida por Regina King, una de las estrellas más sólidas de la televisión, un retrato ficticio desarrollado la noche del 25 de febrero de 1964, cuando Cassius Clay obtuvo el campeonato mundial de peso pesado y se reunió más tarde con Malcom X, el cantante Sam Cooke y el jugador de futbol americano Jim Brown.

El argumento, adaptado de una obra de teatro, gira por supuesto en torno la condición de la población afroamericana en Estados Unidos, un tema que se extiende por toda la historia del País -las reflexiones de Barack Obama sobre el particular son extraordinarias- y que llega hasta nuestros días, como pudimos ver el año pasado o ahora, cuando flotan en el ambiente los excesos de los radicales de derecha. Una buena opción para aprovechar dos horas, la cinta está en Amazon.

Una escena de la película que dirige Regina King. Foto: Amazon Prime Video.