La responsabilidad es una palabra delgada, deja en su estrechez la necesidad de asumir esas decisiones que tomamos, en palabra o actos. Las herramientas de las que se sirve la responsabilidad son el conocimiento, pues al final es un valor que está en la conciencia de una persona que dice tener valores y ética. El resultado que habla de responsabilidad es el cómo se afronta un hecho, dicho o situación de la manera más positiva e integral que ayuda a conformar presente y hacer futuro.

De una u otra manera todos hablamos y pedimos responsabilidad; usamos tanto la palabra que desluce más ni así parece desgastada. Sobre todo, ante el gesto que exige responsabilidad para cumplir los compromisos que la sociedad impone y no son cumplidos o los de un tercero hacia mi persona. Dicen, que las personas responsables son dueñas de algunas características: seriedad en sus tratos, dedicación y observancia de la conducta, son de decisiones acertadas en situaciones ambiguas basadas en principios, conocimiento o experiencia; honestos y firmes –sabes a qué atenerte- toman riesgos inteligentes, cuestionan con criterio y argumento. Personalmente reconozco que, en muchas ocasiones, sometida por absurdas y propias presiones he fallado a compromisos contraídos, hablado sin conocimiento o basada en prejuicios, creencias o la más llana estupidez, moviéndome así en una irresponsabilidad a conciencia, pues bien sé que ese acto, aquel descuido, la acción, esta palabra lejos de hacer bien me harán perder luz y faro. La premura, las ganas de comerse el mundo a puños; el engolosinado ego me ha hecho trastabillar alejarme del deber, que en conciencia sé propio y necesario. La responsabilidad, comparto, no solo está en el ámbito personal, sino trasciende a una sociedad en donde como miembros de ella tenemos el compromiso moral de preservar las buenas condiciones alrededor; este compromiso se origina por la preocupación de las autoridades, los individuos e instituciones de los daños que las actividades económicas, sociales, educacionales o de salud pueden causar al medio o las personas.

La irresponsabilidad, definitivamente no es un contagio, es una decisión, de ahí que cuando escuchó a un presidente expresarse sin responsabilidad para expresar lo que no sabe, solo atinó a decirme: querida Velia si de estas no aprendes ya nunca lo harás. Escucha, atiende, reflexiona, busca por complicado que te parezca y cansado ser responsable, vivirás con paz y sin arrepentimientos o usted amable lector ¿qué me aconseja? Me permito trascribir los dichos reflexivos del sr López. …” Evitar abrazos es una de las recomendaciones claves para evitar el contagio del coronavirus. Salvo en México, donde el presidente … (AMLO) dijo que hay que abrazarse más… el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que no se adoptarán dichas medidas porque tienen muchas consecuencias sociales y económicas. «No somos hipócritas ni conservadores», anunció el presidente López alegando que no oculta información respecto al coronavirus. Enfáticamente exclamó: «hay que abrazarse, no pasa nada». (13 de marzo 2020 *La mañanera*) Además de esta otra mañanera: La violencia de este martes en Guanajuato fue un acto propagandístico y aparatoso. (11 marzo 2020 Ibidem).