Jaime Gallardo, buen ciudadano

Como una tradición que hemos ido construyendo, anualmente utilizamos este espacio dominical para referirnos a un personaje destacado que nos sirva para enaltecer los valores cívicos que nos engrandecen.

Habemos muchos ciudadanos leoneses que participamos en diversas actividades cívicas, sociales, políticas, altruistas, sin remuneración alguna, durante algún tiempo y en diferentes ocasiones, solo para aportar ideas, conocimientos, acciones y hasta cooperaciones materiales y económicas. Sin embargo, Jaime H. Gallardo Saavedra es un leonés que desde el nacimiento de nuestra amistad hace más de quince años, permanentemente lo he visto activo con entusiasmo en diversas organizaciones civiles y en algunos patronatos u organismos gubernamentales de carácter honorífico, sin salario alguno, laborando con mucho interés y con resultados sobresalientes; no exento de muchos problemas, intrigas, confrontaciones y hasta majaderías de algunas ex funcionarias municipales, que trascendieron a lo público, obviamente por cuestiones de política y de recursos económicos, los cuales ha superado gracias a varias cualidades: su serenidad, templanza, moderación y fineza de trato, pero sobre todo a su férrea e inquebrantable honestidad, heredada de sangre y ejemplo de su familia como forma de vida.

Con mucha diligencia y tacto, a la vez, se comprometió a fundar el grupo “100 Por México”, Capítulo Guanajuato, primeramente; el cual devino posteriormente en el “Parlamento Ciudadano de Guanajuato”. Uno a uno fue seleccionando a los miembros y personalmente invitándonos, con una diversidad de perfiles, especialidades, profesiones y actividades, para lograr la fundación de esta asociación civil, advirtiendo sobre la prohibición de recibir recursos económicos para su funcionamiento y no perder autonomía, a la vez que de forma delicada solicitó nuestra propia autosuficiencia. Así lo hemos hecho y como nuestro Presidente siempre lo apoyamos, inclusive en la organización como sede de dos Convenciones o Congresos.

Actualmente, aparte de presidir PACIGU, también coopera en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del Municipio de León, a su vez integra las Comisiones de Ética, Honor y Justicia y la de Fortalecimiento de los Cuerpos Policiales.

Como profesionista en la Arquitectura ha destacado en su gremio, al grado de presidir el Colegio que los aglutina y sus diseños y obras también pueden apreciarse, como la “Macro Jaula” para Águilas Reales en el Zoológico de León, un diseño muy sui generis.

Y como artista plástico ha sobresalido de manera trascendente más allá de nuestras fronteras; sus pinturas han sido expuestas y admiradas por doquier; inclusive en una colección de objetos como bolsos y carteras, corbatas y empaques de vinos y licores que se agotan.

Su incansable activismo cívico social lo ha llevado a ser miembro dos veces del Patronato del Parque Explora, hasta como Presidente; también en una sección del Club Rotario en nuestra ciudad y ha presidido el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Guanajuato.

Durante esta pandemia que sufrimos logró colectar con recursos propios y de otros donadores miles de cubrebocas que obsequió a la población, sobre todo en los paraderos del transporte público. Nuestros respetos para este sencillo y noble ciudadano, quien ha sabido entregar lo mejor de su vida, conocimiento, arte y cultura a los leoneses. Amén de sus obras escritas propias y en coautoría con Vivero Chicurel, como “León Campeón”, “Leoneses Ilustres” y en especial “El Color de las Palabras” (Pintura y Poesía… Comunión Divina) su pintura y poema que me encantan y envuelven: “El Fuego Está Cerca”. Qué más te falta entregar a tu ciudad Jaime Humberto?.